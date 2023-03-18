Хави намерен вернуть Абде, а «Барса» готова продать его уже летом. Есть четкое условие
Абде Эззальзули отлично показал себя в аренде в «Осасуне», благодаря чему стал желанным активом на трансферном рынке.
Хави впечатлен прогрессом 21-летнего вингера и, как сообщается, намерен вернуть его в состав «Барсы» в следующем сезоне.
Каталонцы рассмотрят возможность продажи Абде только в том случае, если какая-либо из команд АПЛ сделает выгодное предложение, сообщает Relevo.
Важно помнить, что сейчас у «Барсы» 7 игроков в аренде, поэтому чтобы придерживаться лимита зарплат, летом клуб будет вынужден уволить нескольких игроков. Не исключено, что марокканец может оказаться одним из них.
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