Абде Эззальзули отлично показал себя в аренде в «Осасуне», благодаря чему стал желанным активом на трансферном рынке.

Хави впечатлен прогрессом 21-летнего вингера и, как сообщается, намерен вернуть его в состав «Барсы» в следующем сезоне.

Каталонцы рассмотрят возможность продажи Абде только в том случае, если какая-либо из команд АПЛ сделает выгодное предложение, сообщает Relevo.

Важно помнить, что сейчас у «Барсы» 7 игроков в аренде, поэтому чтобы придерживаться лимита зарплат, летом клуб будет вынужден уволить нескольких игроков. Не исключено, что марокканец может оказаться одним из них.