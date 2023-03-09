«Барсе» предстоит расчищать зарплатную ведомость, чтобы зарегистрировать Гави, Араухо, Роберто и Алонсо. И очевидно, что Жоан Лапорта точно вспомнит про игроков в аренде. Вот семь игроков, отданных «Барселоной» в аренду в этом сезоне:

1. Франсишко Тринкау – «Спортинг»

2. Нико Гонсалес – «Валенсию»

3. Серджиньо Дест – «Милан»

4. Клеман Лангле – «Тоттенхэм»

5. Абде Эззальзули – «Осасуна»

6. Алекс Кольядо – «Эльче»

7. Самюэль Умтити – «Лечче»

По информации Marca, Хави хочет вытянуть Эззальзули в стартовый состав на следующий сезон. Наставник хочет, чтобы молодой вингер объединил качества Рафиньи и Усмана Дембеле.

Абде провел хороший сезон в «Осасуне», а также сыграл три матча на чемпионате мира. Его трансферная стоимость скоро может приблизиться к 50 млн евро.