У «Барсы» целых 7 игроков в аренде, хотя есть проблемы с зарплатами. Хави хочет вернуть только одного
«Барсе» предстоит расчищать зарплатную ведомость, чтобы зарегистрировать Гави, Араухо, Роберто и Алонсо. И очевидно, что Жоан Лапорта точно вспомнит про игроков в аренде. Вот семь игроков, отданных «Барселоной» в аренду в этом сезоне:
1. Франсишко Тринкау – «Спортинг»
2. Нико Гонсалес – «Валенсию»
3. Серджиньо Дест – «Милан»
4. Клеман Лангле – «Тоттенхэм»
5. Абде Эззальзули – «Осасуна»
6. Алекс Кольядо – «Эльче»
7. Самюэль Умтити – «Лечче»
По информации Marca, Хави хочет вытянуть Эззальзули в стартовый состав на следующий сезон. Наставник хочет, чтобы молодой вингер объединил качества Рафиньи и Усмана Дембеле.
Абде провел хороший сезон в «Осасуне», а также сыграл три матча на чемпионате мира. Его трансферная стоимость скоро может приблизиться к 50 млн евро.
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