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У «Барсы» целых 7 игроков в аренде, хотя есть проблемы с зарплатами. Хави хочет вернуть только одного

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«Барсе» предстоит расчищать зарплатную ведомость, чтобы зарегистрировать Гави, Араухо, Роберто и Алонсо. И очевидно, что Жоан Лапорта точно вспомнит про игроков в аренде. Вот семь игроков, отданных «Барселоной» в аренду в этом сезоне:

1. Франсишко Тринкау – «Спортинг»

2. Нико Гонсалес – «Валенсию»

3. Серджиньо Дест – «Милан»

4. Клеман Лангле – «Тоттенхэм»

5. Абде Эззальзули – «Осасуна»

6. Алекс Кольядо – «Эльче»

7. Самюэль Умтити – «Лечче»

По информации Marca, Хави хочет вытянуть Эззальзули в стартовый состав на следующий сезон. Наставник хочет, чтобы молодой вингер объединил качества Рафиньи и Усмана Дембеле.

Barcelona: Xavi's big contradiction | Marca

Абде провел хороший сезон в «Осасуне», а также сыграл три матча на чемпионате мира. Его трансферная стоимость скоро может приблизиться к 50 млн евро.

5 комментариев

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Вячеслав Новиков
Тут только Абдэ и Нико нужны, остальных по возможности продать
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Роман Сариев
Абде, Нико, Алекс
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van basten
Дриблеров в команде можно сказать нет, после травмы Дембеле. Так что Абде надо возвращать.
+2
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+2
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Falsegoalkeeper
Ответ Falsegoalkeeper
Я бы еще Никогда вернул. Кессье с мячом совсем никакой. Нико можно пробовать наигрывать как замену Бускетсу. Да пуская, он далек по уровню, но задатки у него есть.
*Нико
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Falsegoalkeeper
Я бы еще Никогда вернул. Кессье с мячом совсем никакой. Нико можно пробовать наигрывать как замену Бускетсу. Да пуская, он далек по уровню, но задатки у него есть.
+4
0
+4
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