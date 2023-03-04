Летом станет свободным агентом.

«Барселона» больше полугода следит за защитником «Атлетика» Иньиго Мартинесом. В июне он собирается стать свободным агентом.

Луис Мигельсанс из Diario Sport сообщает о том, что опытный центральный защитник полностью подходит Хави, но клуб не спешит предлагать игроку контракт по экономическим причинам. Мартинес требует высокую зарплату, а каталонцы не уверены, что смогут зарегистрировать его контракт.

Кроме того, тренер доволен тем, как Маркос Алонсо выполняет функции центрального защитника. «Барса» может предложить Иньиго контракт в том случае, если летом уйдет Жорди Альба.