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«Барселона» хотела бы подписать Иньиго Мартинеса, но клуб останавливает один момент

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Летом станет свободным агентом.

«Барселона» больше полугода следит за защитником «Атлетика» Иньиго Мартинесом. В июне он собирается стать свободным агентом.

Луис Мигельсанс из Diario Sport сообщает о том, что опытный центральный защитник полностью подходит Хави, но клуб не спешит предлагать игроку контракт по экономическим причинам. Мартинес требует высокую зарплату, а каталонцы не уверены, что смогут зарегистрировать его контракт.

Кроме того, тренер доволен тем, как Маркос Алонсо выполняет функции центрального защитника. «Барса» может предложить Иньиго контракт в том случае, если летом уйдет Жорди Альба.

1 комментарий

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turcanudima87@gmail.com
Араухо и Кристиансен на голову лучше и моложе.
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