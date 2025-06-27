🚨 Суд вызвал Лапорту, Энрике и Вальверде в качестве свидетелей по делу Негрейры. Настояла прокуратура 😳

Diario AS пишет, что суд, расследующий дело Негрейры, пригласил президента «Барселоны» Жоана Лапорту, а также экс-тренеров команды Луиса Энрике и Эрнесто Вальверде, в качестве свидетелей.

Прокуратура настояла на новых показаниях, которые могут появиться после общения с перечисленными людьми. Судья также считает потенциальную информацию «необходимой» и «особенно актуальной» для расследования.

Лапорту хотят опросить о периоде с 2003-го по 2010-й годы, когда он также руководил «Барселоной». Суд интересуют причины платежей, произведенных компаниям, которые связаны с Хосе Негрейрой, а точнее – Dasnil 95, Nilsad SPC и Soccercam SL.

Ворошат по-новой?