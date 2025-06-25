🚨 Лапорта отреагировал на планы «Бильбао» помешать уходу Нико Уильямса

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал слухи о возможном срыве трансфера Нико Уильямса из «Атлетика».

Напомним, руководство клуба из Бильбао планирует обратиться в RFEF (Королевскую испанскую футбольную федерацию) и Ла Лигу с просьбой заблокировать трансфер Уильямса в «Барсу», пока каталонцы не вернутся к правилу «1 к 1».

Лапорта отреагировал: «Все шаги были предприняты для того, чтобы мы подписали контракты с игроками в обычном режиме. Мы должны соблюдать определенные параметры, и мы это делаем.

Я не понимаю, почему «Бильбао» хочет поговорить о «Барсе» с Ла Лигой. Я не думаю, что это уместно, но это их проблема».

Как думаете, зачем «Бильбао» лишает себя денег?