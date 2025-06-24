😱 Эмери готов выручить «Барсу» деньгами – ему нужен конкурент Нико Уильямса

Если у «Барсы» налаживаются дела с финансами, то это не значит, что все идеально и можно разбрасываться деньгами. Баланс никто не отменял.

Одна из проблем в подписании больших игроков – их не менее большие зарплаты. И в этом случае нужно избавляться от ненужных кадров. Одним из таких является Ферран Торрес.

И проблема эта вполне решаемая благодаря Унаи Эмери и его «Астон Вилле».

«Вилла» намерена пробиться в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Потому испанец хочет серьезно усилить команду.

Скауты ищут варианты для укрепления атаки среди игроков с опытом игры на высшем уровне.

По данным TBR Football, «Астон Вилла» следит за Торресом и готовит предложение «Барселоне».

Каталонцы готовы отпустить вингера, поскольку ждут приезда Нико Уильямса.