😱 Эмери готов выручить «Барсу» деньгами – ему нужен конкурент Нико Уильямса
Если у «Барсы» налаживаются дела с финансами, то это не значит, что все идеально и можно разбрасываться деньгами. Баланс никто не отменял.
Одна из проблем в подписании больших игроков – их не менее большие зарплаты. И в этом случае нужно избавляться от ненужных кадров. Одним из таких является Ферран Торрес.
И проблема эта вполне решаемая благодаря Унаи Эмери и его «Астон Вилле».
«Вилла» намерена пробиться в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Потому испанец хочет серьезно усилить команду.
Скауты ищут варианты для укрепления атаки среди игроков с опытом игры на высшем уровне.
По данным TBR Football, «Астон Вилла» следит за Торресом и готовит предложение «Барселоне».
Каталонцы готовы отпустить вингера, поскольку ждут приезда Нико Уильямса.
Если прийдет Нико, который будет играть слева, Рафу передвинут в центр + там же Лева + под ними Ольмо и Фермин. Куда Торреса ещё, сложно представить. Да, травмы, много турниров, но если за Торреса дадут +/- 50 млн, нужно продавать конечно.