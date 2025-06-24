🎥 «Корчишь из себя звезду!» Фанат попытался оскорбить Ламина Ямаля, напомнил про Дембеле
Ламин Ямаль отлично провел отпуск: юноша отправился в Бразилию, где провел время со своим кумиром – Неймаром. Они сыграли в футволей, Ней даже отвел младшего к своему барберу.
Судя по постам в соцсетях, Ламин уже отправился в родную Испанию, на Ибицу.
В аэропорту парня ждала неприятная встреча. Мужчина на французском с сильным акцентом начал кричать Ламину: «Корчишь из себя звезду! «Золотой мяч» для Дембеле».
Ямаль провокацию проигнорировал, да и вряд ли понял пассаж про звезду на французском. Фанаты реакцию испанца хвалят, а провокатора ругают:
💭 «Как можно так буллить 17-летнего парня? Он все еще ребенок».
💭 «Ему всего 17 лет, но он уже научился не реагировать на такие выходки хейтеров. Браво!»
💭 «Взрослый мужик кричит такое 17-летнему пацану, какой же позор».
Некрасиво.
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