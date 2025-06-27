🫡 Пенья уходит из «Барсы» – что это значит для тер Стегена?

По данным испанской газеты SPORT, «Бетис» проявляет активный интерес к голкиперу «Барселоны» Иньяки Пенье.

Издание упоминает, что переговоры ведутся на фоне интереса сине-гранатовых к вратарю «Эспаньола» Жоану Гарсии.

С приходом Гарсии клуб должен отпустить одного (а может и двух) голкиперов. Пенья, судя по всему, главный кандидат на уход из команды. 26-летний испанец понимает, что у него нет будущего на «Камп Ноу» и готов найти новый клуб.

План «Барселоны» таков: Гарсия и Шченсны получат все игровое время будущего сезона, при этом, отметим, что поляк будет вторым номером команды. 19-летний Диего Кочен из «Барселоны Б» станет резервным игроком, который будет первым на замену. Возможно, он даже получит некоторое игровое время во второстепенных турнирах.

Важное замечание – у Пеньи остался всего год по контракту с «Барселоной». Клуб хочет, чтобы его уход прошел гладко из-за его лояльности и хорошего отношения к работе.

Позиция каталонцев по Марку-Андре тер Стегену не изменилась – он должен покинуть клуб.