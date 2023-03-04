«Атлетико» уводит у «Барсы» игрока. Каталонцы охотились за ним больше года. Он настолько крут?
По данным AS, мадридский «Атлетико» предложил контракт Иньиго Мартинесу, они рассчитывают подписать его летом – контракт испанца заканчивается в июне 2023-го.
За Мартинесом уже больше года пристально следит «Барселона»: каталонские источники уверяли, что Иньиго очень близок к «Барсе» – но есть проблема в финансах.
«Барса» должна расчистить зарплатную ведомость, иначе подписать Мартинеса не получится. Учитывая дотошность Хавьера Тебаса, это будет сложно. Но есть и хорошая новость: Иньиго достаточно скромен, и в «Атлетике» получает всего 5 млн евро в год, хотя является одним из важнейших игроков.
Мартинес – левоногий центральный защитник с хорошим пасом, тренеры с философией позиционной игры обожают таких игроков. При этом испанец очень динамичен: читает игру и агрессивно выдвигается, активно помогает в атаке воздушной угрозой и бронебойно чистит свою штрафную. Взгляните, как Иньиго умеет блокировать кроссы.
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