По данным AS, мадридский «Атлетико» предложил контракт Иньиго Мартинесу, они рассчитывают подписать его летом – контракт испанца заканчивается в июне 2023-го.

За Мартинесом уже больше года пристально следит «Барселона»: каталонские источники уверяли, что Иньиго очень близок к «Барсе» – но есть проблема в финансах.

«Барса» должна расчистить зарплатную ведомость, иначе подписать Мартинеса не получится. Учитывая дотошность Хавьера Тебаса, это будет сложно. Но есть и хорошая новость: Иньиго достаточно скромен, и в «Атлетике» получает всего 5 млн евро в год, хотя является одним из важнейших игроков.

Мартинес – левоногий центральный защитник с хорошим пасом, тренеры с философией позиционной игры обожают таких игроков. При этом испанец очень динамичен: читает игру и агрессивно выдвигается, активно помогает в атаке воздушной угрозой и бронебойно чистит свою штрафную. Взгляните, как Иньиго умеет блокировать кроссы.