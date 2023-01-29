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Гави в этом сезоне может побить один рекорд «Барселоны». Это достижение принадлежит не Месси

Гави Гави
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Уже в этом сезоне Гави может стать самым молодым футболистом в истории «Барсы», сыгравшим 100 матчей за «блауграну». Он уже провел 75 встреч за клуб с момента своего дебюта в августе 2021 года.

FC Barcelona und Gavi besiegen Real und holen den spanischen Supercup | Fußball News | Sky Sport

Удивительно, но сейчас самым юным игроком каталонцев со 100 играми на счету является не Лео Месси. Некогда многообещающий Боян Кркич достиг этого рубежа, когда испанцу было 19 лет и 2 месяца. Следом идет Педри, которому на момент сотой игры было 20 с небольшим. А замыкает тройку Месси – аргентинец вышел на сотый матч за «блауграну», когда ему было 20 лет, 8 месяцев и 3 дня.

Но Гави может обойти всех троих! Сейчас полузащитнику 18 лет, 19 ему исполнится только в августе. Если если он примет участие во всех оставшихся матчах Ла Лиги (20), а также в Кубке Испании и Лиге Европы, он может выбить 100 матчей в футболке «сине-гранатовых» к концу сезона.

Справится ли юноша? 

7 комментариев

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Butrymovich Mikalai
Ответ badaboom
а как его еще перу месяцев все критиковали, считая агрессивным бревном) Это ему повезло, что Барса любит и умеет работать с мелюзгой
Так в России две беды ....
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Егор Алексеев
Один из лучших воспитанников в 21 веке у Барселоны
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badaboom
Ответ Butrymovich Mikalai
Бпрселоне очень повезло с ним
а как его еще перу месяцев все критиковали, считая агрессивным бревном)
Это ему повезло, что Барса любит и умеет работать с мелюзгой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Ответ Butrymovich Mikalai
Бпрселоне очень повезло с ним
Да, Гави - это будушее Барселоны на долгие годы!
+1
-1
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Butrymovich Mikalai
Бпрселоне очень повезло с ним
+2
0
+2
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Игорь Климов
Гави несомненно является лучшим молодым игроком!
+7
-1
+6
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Мистер
Вроде бы недавно дебютировал, а уже почти 100 матчей. Талантище просто! Удачи ему и без травма!
+11
0
+11
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