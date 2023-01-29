Гави в этом сезоне может побить один рекорд «Барселоны». Это достижение принадлежит не Месси

Уже в этом сезоне Гави может стать самым молодым футболистом в истории «Барсы», сыгравшим 100 матчей за «блауграну». Он уже провел 75 встреч за клуб с момента своего дебюта в августе 2021 года.

Удивительно, но сейчас самым юным игроком каталонцев со 100 играми на счету является не Лео Месси. Некогда многообещающий Боян Кркич достиг этого рубежа, когда испанцу было 19 лет и 2 месяца. Следом идет Педри, которому на момент сотой игры было 20 с небольшим. А замыкает тройку Месси – аргентинец вышел на сотый матч за «блауграну», когда ему было 20 лет, 8 месяцев и 3 дня.

Но Гави может обойти всех троих! Сейчас полузащитнику 18 лет, 19 ему исполнится только в августе. Если если он примет участие во всех оставшихся матчах Ла Лиги (20), а также в Кубке Испании и Лиге Европы, он может выбить 100 матчей в футболке «сине-гранатовых» к концу сезона.

Справится ли юноша?