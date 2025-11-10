💣 Месси просится в «Барсу»? Что происходит? 🤯
Для начала все об «экспресс-поездке» Лионеля Месси в Барселону и на «Камп Ноу»:
– Лео прилетел в Барселону в воскресенье на частном самолете из Майами в 14:30. Вместе с Родриго Де Полем и его семьей;
– Несмотря на то, что у Лео есть дом в Кастельдефельсе, он остановился в отеле очень близко к «Камп Ноу»;
– Ближе к ночи Месси пошел на ужин с Де Полем в одно из самых модных мест в городе;
– Позже, ночью, они посетили «Камп Ноу»;
– После похода на стадион они отдохнули пару часов, прежде чем вылететь в Аликанте в понедельник утром, где они присоединятся к национальной сборной Аргентины.
Теперь комментарий Месси: «Прошлым вечером я вернулся в место, по которому скучаю всей душой. Туда, где я был безмерно счастлив, где вы, ребята, тысячу раз заставляли меня почувствовать себя счастливейшим человеком в мире
Надеюсь, однажды я смогу вернуться, и не только для того, чтобы попрощаться как игрок, чего я не смог сделать».
Даже ночью Лео встретил фаната. Но обратите внимание, как он позитивен. Будто это его не утомило за 20 лет.
Вот еще потешная история: Парень подарил девушке цветы и снял ее реакцию на видео. Пересматривая запись, он увидел, как на фоне уверенным шагом куда-то движется Месси.
Реакция соцсетей.
💭 «Месси убивает меня. Он просто пришел на «Камп Ноу», никому не сказав и без шума, другой парень привел бы целую медиакоманду, чтобы снять мини-документальный фильм».
💭 «Король возвращается в Королевство!»
💭 «Он выглядит словно американский турист в Европе».
💭 «Он должен вернуться!»
💭 «Отпустите его хотя бы до ЧМ».
💭 «Он явно этого хочет».
Думаете, это намек руководству «Барселоны»?