💣 Месси просится в «Барсу»? Что происходит? 🤯

Для начала все об «экспресс-поездке» Лионеля Месси в Барселону и на «Камп Ноу»:

– Лео прилетел в Барселону в воскресенье на частном самолете из Майами в 14:30. Вместе с Родриго Де Полем и его семьей;

– Несмотря на то, что у Лео есть дом в Кастельдефельсе, он остановился в отеле очень близко к «Камп Ноу»;

– Ближе к ночи Месси пошел на ужин с Де Полем в одно из самых модных мест в городе;

– Позже, ночью, они посетили «Камп Ноу»;

– После похода на стадион они отдохнули пару часов, прежде чем вылететь в Аликанте в понедельник утром, где они присоединятся к национальной сборной Аргентины.

Теперь комментарий Месси: «Прошлым вечером я вернулся в место, по которому скучаю всей душой. Туда, где я был безмерно счастлив, где вы, ребята, тысячу раз заставляли меня почувствовать себя счастливейшим человеком в мире

Надеюсь, однажды я смогу вернуться, и не только для того, чтобы попрощаться как игрок, чего я не смог сделать».

Даже ночью Лео встретил фаната. Но обратите внимание, как он позитивен. Будто это его не утомило за 20 лет.

Вот еще потешная история: Парень подарил девушке цветы и снял ее реакцию на видео. Пересматривая запись, он увидел, как на фоне уверенным шагом куда-то движется Месси.

Реакция соцсетей.

💭 «Месси убивает меня. Он просто пришел на «Камп Ноу», никому не сказав и без шума, другой парень привел бы целую медиакоманду, чтобы снять мини-документальный фильм».

💭 «Король возвращается в Королевство!»

💭 «Он выглядит словно американский турист в Европе».

💭 «Он должен вернуться!»

💭 «Отпустите его хотя бы до ЧМ».

💭 «Он явно этого хочет».

Думаете, это намек руководству «Барселоны»?