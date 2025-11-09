Цены в кафе на обновленном «Камп Ноу»... ну очень кусаются 🤕
«Камп Ноу» уже скоро примет первый матч «Барселоны» после реконструкции. Что фанатам нужно, помимо зрелища? Точно, еда!
И вот меню кафе на стадионе:
Разливная газировка: €4,70;
Вода: €2,60;
Безалкогольное пиво: €4,30;
Шоколадный молочный коктейль: €2,60;
Спортивный напиток PRIME: €6,40;
Чипсы: €2,50;
Takis (кукурузные чипсы): €3,20;
Печенье: €2,50;
Плитка шоколада: €2,50;
Конфеты: €3,00;
Орехи: €2,50;
Попкорн: €3,20.
Некоторые позиции удивили фанатов.
💭 «Они продадут четыре PRIME за весь сезон».
💭 «Шесть евро за сраный PRIME».
💭 «Слишком дешево. Нам нужно больше денег на Осимхена. Сделайте попкорн за восемь евро, а воду – за десять».
💭 «Где сигареты? Что делать фанатам Шченсны?»
💭 «Могли бы и не хвастаться».
💭 «Если цены поднять в 20 раз, то может и на Холанда хватить».