Цены в кафе на обновленном «Камп Ноу»... ну очень кусаются 🤕

«Камп Ноу» уже скоро примет первый матч «Барселоны» после реконструкции. Что фанатам нужно, помимо зрелища? Точно, еда!

И вот меню кафе на стадионе:

Разливная газировка: €4,70;

Вода: €2,60;

Безалкогольное пиво: €4,30;

Шоколадный молочный коктейль: €2,60;

Спортивный напиток PRIME: €6,40;

Чипсы: €2,50;

Takis (кукурузные чипсы): €3,20;

Печенье: €2,50;

Плитка шоколада: €2,50;

Конфеты: €3,00;

Орехи: €2,50;

Попкорн: €3,20.

Некоторые позиции удивили фанатов.

💭 «Они продадут четыре PRIME за весь сезон».

💭 «Шесть евро за сраный PRIME».

💭 «Слишком дешево. Нам нужно больше денег на Осимхена. Сделайте попкорн за восемь евро, а воду – за десять».

💭 «Где сигареты? Что делать фанатам Шченсны?»

💭 «Могли бы и не хвастаться».

💭 «Если цены поднять в 20 раз, то может и на Холанда хватить».