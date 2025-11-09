🚨 Будущее Левандовски в «Барселоне» зависит от Альвареса (L’Équipe)

L’Équipe сообщает с пометкой «Срочно».

Французская газета утверждает, что «Барселона» отпустит Роберта Левандовски, если сумеет подписать у «Атлетико» Хулиана Альвареса.

Сенсационность новости не очень понятна. Возможно, L’Équipe хочет сказать, что Альварес – главный кандидат на роль сменщика поляка. Еще вариант – Роберт останется, если переговоры с «Атлетико» не принесут успеха.

Фанаты смущены.

💭 «Странная логика. Лева должен уходить, но вряд ли мы купим Альвареса».

💭 «Мы слишком бедные, чтобы позволить себе Хулиана».

💭 «На это нет шансов».

💭 «Мы хотим Осимхена!»