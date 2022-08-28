«Он сенсационный игрок»: фанаты «Барсы» считают, что один футболист должен выходить в основе

Некоторые болельщики «Барселоны» хотят, чтобы Хави оставил Алекса Бальде в стартовом составе каталонцев. Испанец вышел в основе «сине-гранатовых» на матч против «Реал Сосьедада» и сумел отдать голевую передачу Левандовскому. Алекс также появился на поле во втором тайме встречи «Барселоны» и «Ман Сити», где тоже показал неплохую игру.

Фанаты впечатлены выступлением молодого защитника, они убеждены, что Бальде должен выходить в старте.

Вот как болельщики объясняют свою позицию:

💭 «Бальде – новая сенсация. Он должен выходить в старте и показывать себя миру. Бальде все делает правильно, на данный момент он гораздо лучше любого другого левого защитника в мире. Ему всего 18 лет, мы сумеем вселить в него уверенность, если начнем выпускать в старте. Вот увидите, в середине сезона он будет играть ключевую роль в решающих матчах».

💭 «Бальде должен быть в старте! Потому что он сможет вдохновить игроков академии «Барсы».

💭 «Нужно выпускать Бальде, он серьезно поможет в атаке».

А как вам игра молодого испанца? Делитесь мыслями в комментах!