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Хави хвалит Тер Стегена за «спасение» «Барсы» в матче с «Райо». Похоже, немец снова в топ-форме

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Хави хвалит Тер Штегена за «спасение» «Барсы» в матче с «Райо Вальекано»

«Марк-Андре тер Cтеген спасает нас. Он сделал это сегодня, и поэтому я верю в него», — сказал Хави после игры с «Райо Вальекано».

Немецкий вратарь действительно провел отличную игру в субботу, сделав два сейва.

Тер Cтеген был не на своем лучшем уровне в прошлом сезоне, и многие болельщики считают, что он уже недостаточно хорош, чтобы играть за «Барселону».

Пресса сообщает, что его плохая форма была связана с травмами, и теперь, после надлежащей предсезонной подготовки, ожидается, что 30-летний футболист вернется в своей лучшей форме.

По информации испанского журналиста Тоно Гарсии (Barca Universal), «Барселона» рассмотрит вариант продажи основного вратаря Марка-Андре тер Стегена, если Френки Де Йонг откажется уйти или снизить зарплату.

Кстати, он остается одним из самых высокооплачиваемых игроков «Барсы» с зарплатой около 9 миллионов евро за сезон.

Его трансфер освободит место в структуре зарплаты «Барсы» и даст Иньяки Пенье шанс стать первым вратарем «Барсы».

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