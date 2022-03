Руководство «Барсы» встретилось с агентом Рюдигера в Барселоне

Это не беспочвенные слухи, «Барселона» действительно пытается подписать Антонио Рюдигера в качестве свободного агента.

Репортер Sky Sports Флориан Плеттенберг поделился видеозаписью встречи руководителей «Барселоны» Матеу Алемани и Йорди Кройффа с агентом Рюдигера Сенси в отеле в Барселоне.

Мы не можем сказать, снизил ли Рюдигер свои требования, чтобы присоединиться к «Барсе», но очевидно, что «Барса» видит еще одну возможность подписать хорошего игрока бесплатно.

🚨Exclusive #Rüdiger: Secret negotiations in Barcelona! On Wednesday night Alemany, Cruyff & ARs agent Senesie met in the hotel „The Barcelona Edition“. The appointment went three hours. Barca wants Rüdiger as a free agent! @SkySports @Sky_Marc #CFC pic.twitter.com/6VNAhvSm62