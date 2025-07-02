📸🎥 «Барса» придумала, как продавать новые футболки Ямаля с 10-м номером. Ламин просил клуб подождать с анонсом

«Барселона» презентовала домашний комплект формы на сезон-2025/26 . Сообщается, что каталонцы уже установили клубный рекорд по продажам футболок за один день – это учитывая, что болельщики пока не могут купить футболку Ламина Ямаля с новым номером.

После перехода Ансу Фати в «Монако» в «Барсе» освободилась культовая «десятка», всем очевидно, что ее получит главная звезда команды. Юноша и сам в соцсетях намекает на скорую смену игрового номера . По просьбе Ламина, официальный анонс перехода десятого номера отложили до 18-летия игрока, свой день рождения он отметит 13 июля.

Клубу и болельщикам пришлось выкручиваться. В официальном магазине «блауграны» пока нет готовых футболок Ламина с новым номером, фанаты делают майки персонализированными – за 25 евро добавляют на футболку имя Ямаля и «десятку».

В онлайн-магазине тоже пришлось креативить. На сайте «Барсы» болельщики могут заказать футболку Ямаля с «таинственным номером», но обновку человек получит после того, как клуб официально объявит, что будет красоваться на спине юноши в следующей кампании:

«Важное замечание: таинственный номер Ламина Ямала! Для удобства вы можете приобрести футболку Ламина Ямала, но она не будет доставлена до тех пор, пока не будут подтверждены его официальное имя и номер. Спасибо за понимание».

Возможно, в следующем сезоне изменится не только номер юноши, но и то, как на футболке будет прописано его имя, – просто Ламин или просто Ямаль.

Ваши варианты?