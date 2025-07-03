🎥 Ансу Фати спросили о желании отомстить «Барсе». Игрок ответил честно

«Монако» на один сезон арендовал у «Барселоны» Ансу Фати, в соглашении зафиксирована опция выкупа для монегасков размером в 11 млн евро, пишет Фабрицио Романо.

Ансу уже провел первую тренировку в новой команде.

На первой пресс-конференции Фати был вынужден много говорить о «Барселоне». Один из журналистов спросил, хочет ли игрок отомстить «блаугране», Ансу ответил первоклассно:

«Я не стремлюсь отомстить «Барселоне» за то, что со мной произошло, в этом нет нужды. Я приехал сюда играть в футбол, потому что мне дали такую возможность.

Я приехал, чтобы показать себя с лучшей стороны, я буду полностью выкладываться. Надеюсь, с «Монако» у меня все получится и мы сможем добиться больших успехов. А что касается сборной, все будет зависеть от моих результатов».

Как Ансу покажет себя в чемпионате Франции?