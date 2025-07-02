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📸 «Барса» презентовала форму на сезон-2025/26. Клуб уже установил рекорд по продажам футболок 🔥

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«Барселона» и Nike показали форму на сезон-2025/26, в презентационном ролике футболисты «блауграны» обсуждают минувшую кампанию, принесшую долгожданное чемпионство.

Домашний комплект выполнен в традиционных сине-гранатовых цветах. При работе дизайнеры старались передать сочетание наследия и будущего, а также ритм и энергию, отсылающие к футболу каталонцев.

Вратарский комплект:

Официальной презентации выездного комплекта еще придется подождать, но сливы уже есть.

Предматчевая футболка:

По данным каталонской радиостанции RAC1, в 13:00 по местному времени «блауграна» зафиксировала клубный рекорд по продажам футболок за один день.

Как вам новая форма?

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