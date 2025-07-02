📸 «Барса» презентовала форму на сезон-2025/26. Клуб уже установил рекорд по продажам футболок 🔥
«Барселона» и Nike показали форму на сезон-2025/26, в презентационном ролике футболисты «блауграны» обсуждают минувшую кампанию, принесшую долгожданное чемпионство.
Домашний комплект выполнен в традиционных сине-гранатовых цветах. При работе дизайнеры старались передать сочетание наследия и будущего, а также ритм и энергию, отсылающие к футболу каталонцев.
Вратарский комплект:
Официальной презентации выездного комплекта еще придется подождать, но сливы уже есть.
Предматчевая футболка:
По данным каталонской радиостанции RAC1, в 13:00 по местному времени «блауграна» зафиксировала клубный рекорд по продажам футболок за один день.
Как вам новая форма?
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я хоть и люблю Месси и Иньесту, Пуйоль и Хави были симпатичны и т.д. но надо признать, нынешний состав я считаю самым харизматичным, и самым любимым составом за все время что я болею за Барсу. если раньше обожал игру Месси, Иньесты,Хави и в целом нравились все в команде, то сейчас симпатию вызывает не только все но каждый из них. нравится команда в целом, но и так же, каждый индивидуально смотрится очень интересным игроком. со мной такое впервые,если честно.