Ламина обвинили в неуважении к Месси из-за фото Марадоны для анонса 10-го номера. Но у парня был особый план 🔥

Ансу Фати перебрался в «Монако», а значит, в «Барселоне» освободился десятый номер. Всем ясно, что культовую «десятку» заберет Ламин Ямаль, как пишет пресса, юноша попросил клуб подождать с анонсом до его дня рождения – 13 июля подростку исполнится 18 лет.

Похоже, Ламин попросил «Барсу» взять паузу, чтобы самому подогреть аудиторию. В соцсетях юноши появилась фотография Диего Марадоны в футболке «блауграны» с цифрой 10 на спине.

Ямаля, разумеется, быстро обвинили в неуважении к Лионелю Месси – пожалуй, главному обладателю «десятки» в «Барсе». Журналисты El Chiringuito TV даже выяснили, что парень не подписан на аргентинца в соцсетях, они задались вопросом, почему Ламин не выбрал Лео для анонса смены номера.

Неуважением тут и не пахнет, Ламин играет вдолгую. Через сутки в соцсетях игрока появилось фото Роналдиньо – тоже в форме «Барсы» с «десяткой» на спине.

Наконец очередь дошла до Лео, тут обошлось без футболок с культовыми номерами – разве мог Ламин выбрать другое фото?

Сумеет ли Ламин достичь высот, которые покорились этим легендам?

❤️ Месси и Ямаля не просто так выбрали для того самого фото. Все началось с застенчивости 19-летнего Лео