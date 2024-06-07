Джо Маззулла разом вывалил все козыри – идеально разобрал «Даллас»

Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум перенервничал – по собственному признанию – перед финалом (6 из 16 с игры, 6 потерь, 2 штрафных), но на ходе первого матча это вообще не отразилось. Победа «Селтикс» вышла типичной для самой доминирующей команды этого сезона: она проистекала не столько из выдающихся качеств конкретных игроков, сколько из системных принципов. Джо Маззулла выделил ключевые моменты в игре «Мэвс» и устранил их при помощи своих подопечных.

Самое важное происходило на половине «Селтикс».

«Мне очень понравилось, как мы нейтрализовали их рывок, – объяснил Маззулла. – Такие рывки случаются, их невозможно предотвратить. Нужно просто сохранять самообладание и продолжать работать, несмотря ни на что. Мы показали очень хорошую индивидуальную защиту. Мне понравились и наш настрой в защите, и то, как мы исполняли наш план. По большей части мы делали все правильно, играли жестко, но при этом старались не фолить ».

«Бостону» требовалось повлиять на два самых значимых аспекта в игре гостей:

Во-первых, «Даллас» – лучшая команда в лиге по трехочковым из угла (у них было 12% таких бросков от всех владений), в первом матче они совершили лишь 3 подобные попытки.

Во-вторых, «Даллас» известен парашютами под щит и экстремальной эффективностью центровых, в первом матче Лайвли и Гэффорд получили лишь 4 возможности для атак, в основном после подборов.

Разные именитые блогеры советовали «Бостону» применять сдваивание против Луки Дончича, но «Селтикс» отталкивались от собственного опыта взаимодействия с такими игроками и от собственного состава. По большей части они задействовали два вида защиты:

1. Активно шли в размен, когда на площадке находился Эл Хорфорд (против него Дончич выбросил 1 из 8) или «Даллас» вовлекал в пик-н-ролл кого-то из маленьких,

2. Использовали «дроп», то есть опускали Кристапса Порзингиса в трехсекундную, когда на паркет выходил он.

Все это позволяло «Селтикс» защищаться против двоек вдвоем и не привлекать людей со слабой стороны: поэтому углы оставались закрытыми, как и передача на «большого», находящегося на «месте данкера».

Именно эта тактика привела к тому, что «Даллас» оконфузился: команда совершила передач (9) меньше, чем потерь (11) .

Сюда же добавлялись дополнительные пожелания от Маззуллы:

● играть жестко, но стараться не фолить (у Дончича и Ирвинга 5 штрафных на двоих);

● не вестись на ложные показы Дончича;

● сдваиваться тогда, когда это уместно: это хорошо иллюстрирует перехват в исполнении Деррика Уайта против Дончича;

● концентрироваться на противодействии трехочковым и смело открывать проходы, где удачно работала подстраховка (9 блоков в исполнении «Селтикс»).

Такая тактика помогла «Селтикс» отделить Дончича от остальных. Сам Лука показал запредельный уровень мастерства, но он выполнил 26 бросков с игры (12 из 26) и завершил встречу лишь с 1 передачей . Для того чтобы сопротивляться «Бостону» в одиночку, ему нужно было выдать что-то невероятное.

«Они строят игру на давлении на мяч и на индивидуальной защите, – пожаловался проваливший матч Кайри Ирвинг. – Они направляют нас в определенные места. Каждый раз, когда я получал изоляцию, они меня ждали вдвоем-втроем».

На противоположной половине «Селтикс» просто делали то, что делают примерно всегда – наращивали темп, метали трехочковые, искали размены при помощи своих звезд: Брауна, Тейтума и Порзингиса.

Здесь важно было в первую очередь нагрузить Луку Дончича . Джейлен Браун и Деррик Уайт затерзали словенца проходами, и он не справлялся не только с их агрессией: он нередко просто ошибался, замирал в полупозиции и становился причиной открытых трехочковых из углов.

Ключевой рывок 23:5 «Селтикс» совершили во многом благодаря тому, что навязали «Мэвс» удобный для себя ритм . «Бостон» бежал и пулял свои трехочковые с диким процентом (у них было 50% на тот момент), а «Даллас» пытался отвечать тем же, но только усугублял свое положение.

Лучше всего это проявилось, когда Кайри Ирвинг, порассуждавший в перерыве о том, что нельзя форсировать атаку, несколько раз подряд сделал что-то резкое, необдуманное, а потом и вовсе выбросил мяч в аут.

Фатальным для «Мэвс» стал выход Кристапса Порзингиса, который окончательно проверил системную готовность оппонентов. До финальной серии «Даллас» выходил либо против команд без бросающих центровых, либо против Холмгрена, который, как выяснилось опытным путем, слишком медленно выносит мяч. Это позволяло им бетонировать трехсекундную.

Порзингис явно удивил сам себя собственной формой после травмы, об остальных и говорить не приходится. Он и размены пощупал, и прошел Лайвли прямо с дуги, и побросал трехочковые (2 из 4) – после чего «Даллас» был вынужден выходить на него и пространство внутри было свободным. Порзингис набрал 11 очков в первой четверти, а за 21 минуту набросал 20 очков (8 из 13). Нужно понимать, что это был лучший матч в его жизни .

Окончательно добило «Даллас» то, что Дерек Лайвли перебрал фолов – получил 5-й в третьей четверти. Ему не хватало физической мощи, чтобы держать вертикальность, когда в него на полном ходу врезался Джейлен Браун.

Какие-то перестановки Джейсон Кидд сделал уже в большом перерыве – например, «Даллас» начал страховать, игнорируя снайперские способности Дрю Холидэя. И во многом это позволило «Мэвс» переломить игру, вернуться с «-29», сделать встречу как минимум интересной.

Однако Маззулла пересмотрел функции Холидэя, тот задействовался в двойках, мельтешил в зоне и искал открытые броски, и все вернулось обратно.

Собственно, «Даллас» вышел как будто не совсем готовым – вышел играть во что-то свое, не думая о сопернике. И Джейсон Кидд делает так примерно всегда. За всю свою карьеру он выиграл только один первый матч в серии, это произошло в прошлом раунде с «Миннесотой». Поэтому неслучайно, что очень многое в первом матче с «Селтикс» полностью повторяет сценарий первой игры в серии с «Клипперс»: там тоже доминировал чужой центровой, там тоже Дончич был отрезан от партнеров, там тоже отдали подборы на своем щите, там тоже было гигантское отставание…

Сейчас Кидд собирал информацию. В следующем матче он выдаст ответы.

Фото: Gettyimages /Maddie Meyer / Staff