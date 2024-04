Великий Брансон, позорный «Детройт», несгибаемый Леброн. Эксперты раздают награды за регулярку НБА

Регулярка НБА подошла к концу, а значит, есть небольшая пауза, чтобы подвести промежуточные итоги и раздать заслуженные награды. Мы попросили тех, кто смотрит много баскетбола и интересно о нем рассказывает, поделиться своим мнением о том, каким сезон-2023/24 останется в истории.

Василий «Рахон Р» Троилов, автор легендарных лонгридов

1. Человек года

Джейлен Брансон.

Если в прошлом сезоне пренебрежительное отношение к Брансону еще как-то можно было оправдать или хотя бы объяснить (какой-то непонятный гном, не пригодившийся в «Далласе» и похожий на сильно улучшенного Тре Джонса с трешкой), то в этот раз оно смотрится совсем дико. К слову, в матче, который вывел «Никс» на итоговое второе место в конференции, Брансон набрал 40 очков, иииииии… да, это опять же ничего не меняет. Все-таки «Нью-Йорк» — это кармическая катастрофа. Не знаю, что должен был делать Брансон, чтоб хотя бы обойти Сабониса в гонке за MVP. Квадруплы в каждой игре? Изобрести лекарство от рака? А, догадался: не играть в «Нью-Йорке». Если вдруг случится не очень вероятное и «Никс» возьмут титул, а Брансон будет настреливать по 50 очков и забросит гейм-виннер в седьмом матче финала, то приз MVP финала отдадут кому угодно, в диапазоне от неиграющего Рэндла до ушедшего в «Торонто» Барретта. А лучше всего – отдадут игроку проигравших финалистов. Запомните этот твит (с).

2. Твоя ошибка в предсезонных прогнозах

Виктор Вембаньяма.

Должен признаться в страшном: в этом сезоне я посмотрел 78 из 82 игр «Сан-Антонио» и даже практически сохранил здоровую психику, хотя дозу аминазина пришлось увеличить вдвое. Основная причина этого – игра новичка «Сперс», которая не оставляла ощущения безнадеги даже в самых провальных матчах. Казалось бы, в чем тут сюрприз, когда нам еще до драфта все уши прожужжали о «таланте поколения», но дело именно в этом. Я привык всегда ожидать самого худшего (чтобы потом еще сильнее порадоваться, если ожидания не оправдаются), и хотя сразу было понятно, что это никакой не баст, но и такого перфоманса я не ждал. «Да, – думал я, – будет типичный Бол Бол, несколько более результативный за счет окружения, всех этих Дьюков-младших и Блэйков Уэсли. Будет играть по двадцать минут, а в середине сезона даже традиционно для «Сперс» скатается в G-лигу. Наконец, сломается в феврале, отыграв в общей сложности игр сорок – какой-нибудь Адетокумбо его соплей перешибет». К счастью, моя стратегия сработала, и теперь я радуюсь гораздо сильнее, чем если бы сразу ждал от Виктора всяких удивительных перфомансов.

3. Главный сюжет этого сезона, который останется в истории НБА

Зайон Уильямсон отыграл весь сезон.

Вообще, уже когда я согласовал с редакцией то, что напишу в этом абзаце, мне вдруг пришло в голову, что самый-то крутой сюжет – возвращение непотопляемого Камона Летсгоувича. С другой стороны, а что, кто-то правда думал, что он не выплывает и на этот раз? Не знаете вы Дока, стало быть. Так что оставим все как есть.

Зайон на самом деле совершил почти невозможное. Действуя в своем неповторимом амплуа «летающей тумбочки», провел полный сезон (формально 69 игр, но для Зайона это результат уникальный). Стал причиной появления лучшего заголовка на Спортсе в этом году – «Худой (???) Зайон разрывает НБА». Наконец, поспособствовал тому, что о «Пеликанс» вновь хоть как-то заговорили – наверное, впервые после ухода Энтони Дэвиса. Я вот даже с удивлением узнал, что «Пеликанов» уже три сезона, оказывается, тренирует Уилли Грин – в какой вселенной мне раньше могло пригодиться такое знание?

4. Символическая пятерка лучших игроков сезона: Йокич – Тейтум – Дончич – ШГА – Брансон

Здесь все как будто понятно: Йокич чисто визуально провел регулярку с легкой прохладцей, но этого все равно хватило, чтобы возглавить гонку за MVP.

Дончич наладил какую-никакую синергию с Кайри и даже почти не вызывал хейта в свою сторону, про Брансона я написал выше, а про Гилджес-Александера вам более предметно расскажет Никита Белоголовцев – положусь на признанных авторитетов ШГАведения.

Многие уже, наверное, трясущимися от ярости пальцами набирают в комментариях «КАКОЙ ЕЩЕ ТЕЙТУМ», и вроде бы действительно Джей-Ти отыграл сезон не столь ярко, но 63 победы – это 63 победы, а я по-прежнему считаю профанским и возмутительным тезис «Да без Тэйтума они бы еще лучше сыграли бы». Это все тейки от создателей «Да Люк Уолтон тренирует не хуже Керра» и «Морэнт только мешает «Мемфису». Решительно осуждаю!

5. Игроки, которые были интересны именно тебе: Шенгюн – Вемба – Мобли – Уайт – Халибертон

Моя воля – я бы вообще напихал сюда одних интересных бигменов, но нужно соблюдать некий баланс. Поэтому вот так.

Шенгюн – ярчайший представитель моего любимого баскетбольного амплуа «псевдо-Сабонис-старший», Мобли когда-нибудь выведет «Кливленд» в финал в статусе первой звезды (для этого, конечно, надо будет или устранить из «Кэвз» Митчелла, или устранить Мобли из «Кэвз»). Вембаньяма – он и есть баст Вембаньяма.

Остается невероятно спрогрессировавший Уайт, который был моим любимым игроком еще в мутных дерозановских «Сперс» и остался таковым в «Бостоне». Я ждал от него, да, прогресса, но не того, что он периодически будет выглядеть лучшим игроком главного Восточного контендера.

С Халибертоном все чуть сложнее: я все еще думаю, что он несколько переоценен, да и явный спад после травмы во второй половине сезона заставил людей слегка поумерить восторги. А то некоторые фанаты «Сперс» уже замахнулись на святое: мы, говорят, должны были брать Халибертона вместо Васселла! (И Шенгюна вместо Примо, лол). Я на эту тему распространяться не стану, мне интересней другое: игровая система «Индианы» сильно заточена на то, чтобы максимально облегчить Тайризу фарм ассистов, а я все-таки надеюсь увидеть, как падет вечный рекорд Скотта Скайлза – тридцать передач в одной игре. Пока что других, более явных, кандидатур как будто не просматривается.

Егор Родионов, комментатор AANBA

1. Человек года: Виктор Вембаньяма

Уж простите мне мое пристрастие к вину и «Сперс», но Виктор – главный кандидат на звание “человек-года”, в моем понимании этого определения.

Во-первых, ажиотаж, который создал француз. Он еще не успел прийти в лигу, а уже начал генерировать интерес к своей персоне. Что-то похожее я в свое время видел у Зайона Уильямсона, но там это очень быстро пошло на убыль.

Вембаньяма же после перехода в НБА продолжает быть основным инфоповодом. За доказательствами ходить далеко не нужно: количество материалов про француза на различных медиа-площадках слишком велико. Не важно, хвалят там Вембу или критикуют, прикоснуться к этому хайпу хотят все.

Во-вторых, игра Виктора. Я признаю, что в этом вопросе могу быть предвзят, но я не знаю как не впечатляться его игрой. 40+20, 5 by 5 и полноценная битва за DPOY уже в первом для себя сезоне при ограниченных минутах и всевозможных экспериментах Поповича. И эта лишь часть его достижений в этом сезоне. Да, баскетбол – командная игра. Но сама НБА – это лига, где решают суперзвезды. И Виктор ей уже становится. Про HIM пока не говорим.

В-третьих, «эффект Вембаньямы». Одно из самых покупаемых джерси NBA в Европе наряду с Леброном и Карри, рост числа подписок на League Pass во Франции, частые появления «Сперс» на национальном телевидении, увеличение интереса к франшизе от спонсоров – это лишь часть того, что Виктор дает своим присутствием лиге и команде. Насколько этот эффект большой, нам еще предстоит узнать. Но опять же – это только первый год центрового в лиге. И он уже разносит это рынок.

2. Твоя главная ошибка в прогнозах: ожидал от Скута Хендерсона борьбы за ROY

Ошибаться в новичках вполне нормально для НБА. Судьба многих молодых баскетболистов ломалась просто от попадания в неподходящую франшизу. «Портленд», пусть для многих в 21 веке и ассоциируется со сломанными судьбами перспективной молодежи, с ней работать способен – пример Саймонса и Шарпа тому подтверждение. Потому винить «Трэйл Блейзерс» в игре Скута Хендерсона я бы не стал.

Признаюсь честно, я ожидал от третьего пика драфта-2023 мощного первого сезона. Я осознавал его проблемы с принятием решений, но связывал это со слабостью партнеров, где разыгрывающему приходилось действовать нестандартно для запуска нападения. А это оказалось красным маркером, который я зря проигнорировал.

Чем это обернулось, вам известно и без меня: статус главного баста драфт-класса. Вообще не удивлюсь, если последним гвоздем в решение закрыть программу Ignite стали выступления Хендерсона в НБА. Не думаю, что на карьере Скута будет поставлен крест, но сейчас его выбор смотрится максимально провальным. Получается, Дэйм был прав, когда требовал поменять пик.

3. Сюжет – наследие этого сезона: 40000 очков Леброна

Говорить про сюжет сезона и не упомянуть достижение Леброна было бы жестоким упущением. Можно как угодно относиться к Джеймсу и его решениям по ходу карьеры, но то, что мы видим сейчас – легендарно.

Сама планка в 40 тысяч очков, возможно, не внушает волнительный трепет. Пожалуй, первостепенно важно было подвинуть Карима с первого места, нежели добиться красивой цифры. Но просто задумайтесь: когда в ближайшее время мы сможем лицезреть хотя бы близкое к этой отметке число? В теории так можно сказать про большую часть рекордов. Например, побить Стоктона и Чемберлена в карьерных показателях соответственно по ассистам и подборам вовсе кажется нереальным. Однако в конечном итоге именно набранные очки всегда будут главным компонентом в баскетболе – так уж заведено правилами. И даже несмотря на современные тенденции доминирования атаки над обороной, Леброн надолго вписал себя на первую строчку. Если не навсегда.

Вопрос наследия здесь максимально актуален. Даже не в контексте рекорда, а в целом – кто подхватит знамя за Леброном и станет новым лицом лиги? Если раньше в истории НБА у нас всегда был преемник, то сейчас его как будто еще нет. И за такой историей я с радостью буду следить. Ну а пока насладимся последними сезонами “короля”.

4. Символическая пятерка лучших игроков сезона

В своих выборах также буду использовать правило 65+ матчей, так как по мне это отличное нововведение от НБА, способное убрать лишние разговоры о правильности тех или иных решений.

Никола Йокич. Серба я выбрал в качестве MVP, так что логично, что он будет в символической пятерке. Что такое Йокич, объяснять бессмысленно – игрок, взломавший баскетбол, и явный лидер в не самой сильной по глубине команде-контендере. При возросшей нагрузке в связи с травмами Мюррея, эффективность центрового практически не упала. При этом и команда улучшила свой результат по сравнению с прошлым годом на ТАКОМ Западе. Да, успех «Денвера» – заслуга не только Николы, но, в конечном итоге, «Наггетс» – команда Йокича.

Шэй Гилджес-Александер. Разыгрывающему «Оклахомы» за этот сезон стоит поаплодировать стоя. Казалось, улучшаться выше некуда, ты и так топ-5 игрок лиги. Но нет. Получите апгрейд Шэя как шутера, как плеймейкера и, что самое важное, как франчайза команды-контендера. И какие бы дифирамбы ни пелись в адрес ДжейДаба и Чета, без ШГА «Тандер» падают на ступень ниже.

Лука Дончич. Пусть командный послужной список словенца в НБА полностью пуст, индивидуально Лука – один из самых талантливых атакующих баскетболистов лиги. Если вообще не самый талантливый. В какой-то степени мы уже привыкли видеть Дончича в списке кандидатов на МВП, но всегда находится более достойный претендент. И этот год – не исключение. Что, впрочем, не мешает каждый раз восхищаться этой необычной магией, что он показывает на паркете. Оставаться стабильно элитным игроком – тоже достижение. И оно у Луки есть.

Яннис Адетокумбо. Я очень скептически относился к «Милуоки». Средний возраст ростера и, мягко скажем, не самые удачные решения в плане выбора главного тренера должны были неплохо отбросить франшизу от высоких турнирных амбиций. Однако благодаря греку мы этого не видим. Яннис, который проводит 70+ игр в регулярке и при этом продолжает исполнять так, что стареющие «Бакс» всн ещн на верхах Востока. Да, пришедший Дейм тоже сумел во время недолгого отсутствия грека напомнить о себе. Когда оба игрока на паркете, вопросов о том, кто первый на висконсинской деревне, не возникает.

Энтони Эдвардс. Да, я откинул Тейтума ради Анта. И не жалею. Эдвардс может смотреться нелогичным в выборе решений и слишком эмоциональным в тех моментах, где это не нужно. Но именно он мотор атаки «Миннесоты», которая будучи здоровой, претендовала бы на титул. А Эдвардс – новый франчайз этой команды, он отнял это звание у Таунса. КАТ, в конце концов, «волков» в играх на вылет никуда далеко завести не смог. А вот Эдвардс поднял потолок этой команды, и пока останавливаться не намерен.

5. Пятерка самых интересных конкретно тебе игроков

Кавай Ленард. После стольких лет нещадного тайм-менеджмента мы можем увидеть настоящего Кавая. А настоящий Кавай – это топ-10 игрок лиги. Минимум. При этом имея в окружении Джорджа, Хардена и Уэстбрука, именно Ленард – главная звезда «Клипперс». И они, пусть и с проблемами весной, заходят в плей-офф. На что способен здоровый Кавай в окружении солидной свиты, мы знаем по 2019-му. Ждем повторение того самого эпохального броска. Херб Джонс. Сложно получить внимание, находясь в одной команде с Уильямсоном, Макколлумом и Ингрэмом. Джонс не тот тип игрока, который единолично затащит серию или даже отдельно взятый матч. Но он тот самый элитный ролевик, которого хочет в свой состав любая крепкая команда, мечтающая стать контендером. Звезд в лиге полно, а баскетболистов формата Джонса – минимум. Хотя бы поэтому за его игрой действительно интересно наблюдать. А его попадание в первую защитную сборную, на которое я рассчитываю, должно сместить свет софитов публичного признания на него.

Кайри Ирвинг. Главный интерес по Ирвингу заключался в вопросе: “Какие безумные идеи о сотворении мира и социальных нормах будут звучать в его чертогах разума?”.

Казалось, что баскетбол уже отошел для, в потенциале, главного таланта поколения на второй план. Однако Кайри вдруг вспомнил, что такое хорошо играть в баскетбол. Его связка с Лукой, пусть и не будет претендовать на финал Западной конференции, доказывает состоятельность идеи объединения таких звезд. И для Кайри подобная история вышла настолько органичной, что остается только радоваться Кайри-ренессансу. Надолго ли? Неизвестно. Потому наслаждаемся каждой доступной секундой.

Тре Джонс. В этом сезоне с Тре случилось много всякого: драфт в его клуб французского мегаталанта, перестройка системы, статус бэкапа под Соханом и возвращение в старт. В такой суматохе Джонс не просто остается самым эффективным игроком команды, без которого в схемах нападения команды мало что работает, так еще и изыскивает возможности для прогресса. Как пример – его ахиллесова пята, дальний бросок, который у разыгрывающего отсутствовал как данность. Сейчас кажется, что Джонс успешно работает над этим, а его процент выходит на оптимальные для лиги значения. В лице Джонса вы не получите звезду, но получите человека, который способен раскрыть своих партнеров на максимум, имея при этом над собой пространство для индивидуального роста. Сможете вспомнить еще пару таких баскетболистов?

Джейлен Брансон. Феноменально. Я не знаю, как словами можно описать игру Джейлена. Но достаточно лишь раз взглянуть на то, что он вытворяет на площадке, и вы меня поймете. Да, в «Никс» катают hero-ball с большим количеством изоляций и акценте на узком наборе исполнителей. Брансон в системе Тома Тибодо расцвел и крайне гармонично сумел реализовать свои сильные стороны – тут и его понимание баскетбола пригодилось, и стабильный бросок с любых дистанций, и умение, когда нужно, уместно задействовать своих партнеров. За последние два года разыгрывающий фундаментально поменял представление о себе. При этом, кажется, что мы еще не увидели Джейлена в его прайме. Впереди плей-офф, и не приходится завидовать тем, кто попадет на команду этого парня.

Андрей Панкрашев, эксперт «Взял мяч» и автор проекта «Пик-н-ток»

1. Человек года – Джейлен Брансон

В последний раз такие споры на ТВ и в медиа, на работе и даже в компании друзей по поводу игрока на Матче Звезд я встречал в году 15-м, когда Карри не выиграл свой первый титул, а его место в старте хотели отдать кому-то из пары Пол-Харден.

Здесь же, человек, который проводит, пожалуй, лучший отрезок для Никс за последние 25 лет, получает не только огромную поддержку фанатов в голосовании на МВЗ, но еще и скандирование М-В-П на гостевых аренах! Искренне удивился этому, когда увидел такое на недавнем домашнем матче Майами, где на трибунах Касейя Центра болельщики стали поддерживать Брансона, вышедшего на линию.

Сейчас Джейлен – главный спортсмен в Нью-Йорке, человек, на которого идут смотреть и стар, и млад, от обычных работяг до звезд шоу-бизнеса.

Брансон для «Никс» постепенно начинает становиться одним из самых важных игроков ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ КЛУБА. И да, он уже оставил того же Мело позади.

2. Твоя главная ошибка в прогнозах

«Детройт Пистонс».

Основной костяк «Пистонс» и их потолок по таланту мне безумно нравится, а когда команда получила тренера, при котором «Финикс» вылез из болота и обрел свою идентичность, начал выстраивать культуру (и это даже до прихода Криса Пола!) – ну что в Мичигане могло пойти не так?!

Монти Уильямсу крайне глубоко насрать на происходящее в клубе. Получив жирный чек + став одним из самых высокооплачиваемых тренеров, он решил блеснуть гением и ...

Поставил на 30+ матчей Киллиана Хэйса в стартовый состав команды НБА.

Бедный Джейден Айви вообще был срезан по минутам и роли в команде почти на полсезона, а посреди рекордной серии поражений Монти не то что дал 20+ минут Айзее Ливерсу, а еще и в старт его периодически пихал. А это буквально игрок хуже, чем Танасис Адетокумбо.

Добавим к этому 20+ матчей пропущенных у Кейда Каннингема и Джейлена Дюрена и получаем мое главное разочарование за последние 10 лет.

Ну, хоть болеть теперь за них интересно, в следующем году снова выберу их как сюрприз года :)

3. Сюжет-наследие этого сезона

21-й сезон Леброна.

Буду банален, но:

– Первые 40к очков в истории;

– Суммарно – наиболее количество очков в истории ВСЕГО баскетбола;

– 40к очков+11к подборов+11к передач

Завершение сезона, где 39-летний игрок против Пеликанс делает 28 очков + 11 подборов + 17 передач + 5 перехватов – ну это сказка! Брон, кстати, всего лишь пятый игрок в истории, собравший такие цифры в одном матче.

Если же брать его чуть ли не лучшую бросковую эффективность в карьере + тот факт, что его 21-й сезон статистически и фактически сильнее, чем все 21-е сезоны игроков в истории НБА вместе взятые – это все вещи, которые если не делают его резюме круче, то, как минимум, его укрепляют.

Дед провел, возможно, второй свой лучший сезон в ЛАЛ за 6 лет, и то, что он делает это В 39 ЛЕТ!!! – реально поражает.

Не знаю, как далеко «Лейкерс» смогут забраться в плей-офф, но, надеюсь, еще разок увидеть GPAT MODE ON режим Короля в пост-сизоне.

4. Символическая пятерка лучших игроков сезона

Шэй Гилджес-Александр, Энтони Эдвардс, Лука Дончич, Джейсон Тейтум, Никола Йокич

5. Пятерка самых интересных конкретно тебе игроков

Шэй Гилджес-Александер, Энтони Эдвардс, Леброн Джеймс, Бэм Адебайо, Джейлен Дюрен

Петр Гордиенко, болельщик «Кливленда» и автор телеграм-канала о команде

1. Человек года – Дрэймонд Грин

Грин вроде не сделал ничего такого в этом сезоне, чего не делал раньше. Но для последствий взрыва, важнее не «что», а «когда». В момент наибольшей уязвимости ГСВ со времен потери Дюрэнта, любая выходка Дрэймонда смотрелась не уместнее пьяной драки на похоронах. Казалось, что с дисквалификацией после естественных движений в сторону Нуркича – конец сразу и ему, и команде. Мой человек года должен был рухнуть в могилу, прихватив упирающуюся франшизу за собой.

И вдруг Грин оказался неприкасаемым. За него вступились все, простили, обняли, вернули. ГСВ в его отсутствие снова обратились к внутренним ресурсам, чтобы отыскать в маленьком кармашке джинсов Джексона-Дэвиса. А Грин опять в собственном падении нашел мотивации карабкаться наверх на зубодробительной защите, предельной концентрации и жажде побед.

Этот сезон должен был закончить историю ГСВ. Теперь же все крепче ощущение, что Грин заставил их посмотреть в лицо собственным болезням, без возможности свалить вину на ампутированного Пула. Какой бы курс лечения ни был выбран дальше, он будет эффективнее любого предыдущего самообмана.

2. Твоя ошибка в предсезонных прогнозах – «Детройт»

Команда, переполненная талантом на двух половинах. Всесторонне подкованный франчайз, жаждущий признания после пропущенного из-за травмы сезона. Тренер, который только что повесил на грудь медаль за успешную трансформацию сливающего коллектива в контендера.

Что могло пойти не так?

Мотивации хоть отбавляй. И тренеру, и его главному игроку – есть что доказывать недоброжелателям. Да, было очевидно, что проблему спейсинга в «Пистонс» не разрешить еще пару сезонов. Ну и черт с ней, с атакой, «Пистонс» уже должны были ломать чужие кости защитой. Это такое простое решение для возвращения здорового отношения к игре в протухшей клубной культуре. Стюарт с пеной во рту показывал, что готов стать столпом «Bad Boys 3»; пугающий своим потенциалом римпротектора Дюрен; рядом с ними толковый Кейд и будущий член all defensive Азар Томпсон – заставь их друг с другом говорить во время владений, остальное ребята сами сделают.

Не хочется признавать, но эта команда при Кейси смотрелась более полноценным коллективом. И никакие травмы ростера уже не отменят перепуганных глаз Уильямса, не понимающего, что он вообще здесь делает.

3. Главный сюжет этого сезона, который останется в истории НБА

«Миннесоте» бы хотелось приписать проклятие уровня Кливлендского (пало) или ГСВшного (уничтожено), но правда в том, что там никогда ничего не происходило, чтобы его наложили. Одиозность Тэйлора не сравнится с подвигами бывших владельцев ЛАК или «Кливленда». Гарнетт не получил свою долю в клубе? Ай-яй-яй (вытирает слезы пачками купюр по своим баснословным контрактам).

У «Миннесоты» просто не было истории, чтобы ее растоптать. Не было коллектива, который бы вселял надежду. Даже выбивающийся на фоне абонентского первого раунда выход в финал Запада в 2004 года оказался завязан не на франчайзе Биг Тикете, а на паховой области Кэсселла.

Понадобилось убедить самых завзятых оптимистов, что с этой командой ловить нечего – трейдом Гобера, глупостями КАТа, дырой на позиции разыгрывающего и в голове Эдвардса, чтобы наконец попасть в правильный сюжетный нарратив. После самого темного часа наступает рассвет. И кажется, что наконец у «Миннесоты» в запасе времени значительно больше, чем на четыре игры, чтобы насладиться ярким солнцем.

4. Символическая пятерка лучших игроков сезона

Лука Дончич – мы заложники наших привычек. Лука привык выдавать хорошие серии ПО, игнорировать размер своего пуза и попадать дичь даже по меркам дичи. Если он привыкнет еще и к уровню, который показывал в этом сезоне, то может стать первым из харденообразных, кто поднимет над головой кубок, не сваливая ответственность по его добыче на других.

ШГА – я так долго ждал, что сказка Шая закончится, а закончилось мое терпение. Без оговорок – уже самый ценный игрок для своей команды, с претензий стать таковым за всю ее постсиэтловскую историю.

Энтони Эдвардс – одни видят в нем Уэйда, другие замахиваются уже на Джордана. Дело, конечно, не в статистике – не каждый день можно увидеть на паркете игрока, который становится выше, быстрее и сильнее при возможности данком уничтожить чужую карьеру. Когда это чувство хищника с кольца распространится на всю площадку – сравнивать начнут уже с Эдвардсом.

Джейсон Тейтум – ограниченный, не настоящий франчайз, не факт что лучший игрок собственной команды. Тейтум хотел бы быть Кобе, но он Пол Пирс – никто не признает его гениальности, никто не назовет красивой его игру, никто даже не понимает, о чем он думает, когда тащится по паркету без мяча. Никто не поймает момент, когда ему становится важным происходящее. Никто не заметит, как он внезапно выскочит в защите и упрется против любого игрока.

Правда в том, что Тейтум – это гребанный скорер, который притворяется обычным членом команды. Но уже два ПО подряд он срывает с себя печати и показывает свою истинную смертоносную сущность. Если ключи от оков у него уже под рукой – у «Бостона» наконец появится столько необходимый ему дополнительный вариант, когда трешки от Холидэя и Хаузера перестанут падать.

Никола Йокич – у баскетбола много ипостасей, но лишь один игрок так доминирует в интеллектуальном его проявлении. Йокич – лучший игрок в баскетбол прямо сейчас, а главное – лучшее зрелище в баскетболе последних четырех лет.

5. Пятерка самых интересных конкретно тебе игроков по итогам сезона

Кэм Уитмор – сильно упавший на драфте проспект может оказаться главным стилом. Все видели его атлетизм, но испугались плохих отзывов о трудолюбии. А Удока бросил Кэма в каземат, пока естественным путем на костях не остался один баскетбол. Теперь Уитмор фигачит на паркете, как будто знает, что после его снова вернут в клетку. Сомнительная рабочая этика, говорите?

Брэндон Миллер – похожая с Уитмором история. Каждый год новобранцы «Шарлотт» на собственном примере показывают, что такое тлетворное влияние среды, превращаясь из игроков в студень на ножках. Очень немногие находят силы запереться в себе и дождаться выхода на волю. Миллер послал эти инструкции по выживанию к черту. Прямо сейчас мы видим, как молодой отжимает себе команду – и это потрясающе, потому что в его одном сезоне больше спортивной злости и духа соперничества, чем во всех «Шарлотт» со времен, когда эта франшиза имела отношение к Крису Полу.

Франц Вагнер – в этом сезоне на постоянной основе превратился в воспетого героя аналитиков, но мы его любим не за то, что он уникально всесторонний белый парень, который и попасть может, и передачу отдать – а что делает он это в условиях узких тисков нападения «Орландо», где за его спиной больше нет ни одного «стрелка» в старте. Когда «Мэджик» добавит хоть одного человека в ростер, способного с другой стороны от Вагнера накидать трешек, мы позабудем про их двузначный баскетбол.

Джейлен Уильямс – человек без шеи как-то слишком спокойно и буднично заполняет все дыры «Оклахомы». В любой момент времени, когда «Тандер» нужно дотащить мяч до кольца, поддать трешек или остановить габаритную звезду соперника, они подключают Джей Даба. Нужно повысить usg кому-то кроме ШГА? Он тут. Уйти в офбольную тень? Без проблем.

Разносторонность того уровня, что демонстрирует Уильямс – настолько штучный товар, что вы и сами затруднитесь назвать подобного второго игрока в лиге.

Джарретт Аллен – персональное светлое пятно провального кливлендского сезона. У Джарретта было больше всех шансов окончательно превратиться в пятую ногу собаки, которую надо трейдануть на более подходящую телу конечность. Без скидок и сантиментов, он выдал свой лучший персональный год, заставив задуматься, что дело, видимо, не в ролевиках.

Марк Бурчаков, болельщик «Далласа» и автор подкаста BasketTalk

1. Человек года – Леброн Джеймс

Не знаю, как в данной категории можно назвать кого-либо кроме Леброна Джеймса.

В этом регулярном чемпионате все пристально следили за его дорогой к 40 тысячам очкам за карьеру, в следующем сезоне все мы будем следить за первой в истории парой отца и сына на паркете Ассоциации (но это не точно... или все-таки точно?), через год будем следить за попытками побить рекорд Роберта Пэриша по количеству сыгранных игр за карьеру. Леброн уже перерос баскетбол и стал частью поп-культуры и ежедневной жизни далеких от баскетбола людей, нравится вам это или нет.

2. Твоя ошибка в предсезонных прогнозах – «Финикс»

Перед стартом сезона «Финикс» казался мне железобетонным претендентом на топ-3 Западной конференции. Биг-трио в его классическом понимании (Дюрэнт, Букер, Бил), несколько высококлассных ролевых исполнителей в органичных для них ролях (Аллен, Нуркич, Гордон), куча подписанных на минимальные контракты игроков, несколько из которых, как казалось, не могут не стрельнуть в качестве отличных восьмых-девятых игроков ротации, и тренер, за работой которого мы наблюдали как минимум в двух прикольных командах (перевернем тренд новостников Спортса вверх ногами и назовем это Фогелем «Индианы» и «Лейкерс»).

Итогом стала периодично проскакивающая апатия КейДи ближе к концу регулярного чемпионата (мартовская игра против «Милуоки» как лакмусовая бумажка этой истории), больше 40 пропущенных игр на двоих у Букера и Била и нестабильный Бол Бол как яркая иллюстрация положения дел скамейки «Финикса» на протяжении всего сезона. Кажется, отсутствие адекватного разыгрывающего и защиты у Била, пускающего через себя 40% трешек на 6 попытках за игру, были недооценены мной перед сезоном. Вынужден признать, что это было ошибкой с моей стороны.

3. Сюжет-наследие этого сезона – «Пистонс»

Не помню на своем веку аналогов тому всеобщему вниманию, которое было приковано к серии поражений одной конкретной команды Ассоциации. Самой близкой историей к нынешнему «Детройту» кажется «Филадельфия» Сэма Хинки, но даже там всегда присутствовало осознание того, что проигрыши – это цель и задача. В случае же «Пистонс» некоторые вообще видели команду из Мичигана потенциальным претендентом на плей-ин (Панкраш, я тебя люблю, несмотря ни на что, просто знай), Кейда Каннингема – вероятно, самым прогрессирующим игрока сезона, а Монти Уильямса – спасителем, который способен вывести «Детройт» из состояния перманентного болота. Как говорил классик, не получилось, не фартануло.

Я рад, что ребята ограничились 28 поражениями подряд и не стали ставить вечные сомнительные рекорды, ибо подобные истории не могут не оставить отпечаток на юной баскетбольной психике, а мне бы еще хотелось увидеть расцветающих защитных бистов в лице Джейлена Дюрена и Озара Томпсона. В любом случае, спасибо «Детройту». Не только за болельщика, ведущего блог «Детройтство» на ютубе (не рекламирую, а несу искусство в массы), но и за большое количество мемов, которые они породили этой занятной серией.

4. Символическая пятерка лучших игроков сезона

Пятерка, состоящая из Николы Йокича, Луки Дончича, Шэя Гилджеса-Александера, Янниса Адетокумбо и Джейсона Тейтума довольно сильно оторвалась от своих преследователей в моих глазах.

Серб из «Наггетс» провел казалось бы свой обычный сезон, но этого должно быть достаточно для того, чтобы забрать MVP.

Словенец из «Мэвс» приучил всех к своим трипл-даблам, вывел свою трешку с отшагиванием на какой-то заоблачный уровень (больше 40 процентов точности по сезону) и помог «Далласу» дать самый мощный рывок в концовке сезона.

Канадец из «Тандер» просто был самым стабильным скорером регулярки до травмы, полученной несколько недель назад, и нагружал 30+ очков абсолютно в любых условиях.

Грек из «Бакс» стал первым игроком в истории Ассоциации, дав в среднем по сезону 30+ очков, 10+подборов и 5+ ассистов при 60+% попадании с игры.

Американец из «Селтикс» просто был лучшим игроком лучшей команды (с весомым отрывом от остальных) по итогам сезона. Гипотетически можно натянуть «Клипперс» в первом раунде сову на глобус и привести аргументы за историю золушки имени Джейлена Брансона и вонзить его в эту пятерку вместо Тейтума. На мой взгляд, это было бы неуважением по отношению к выдающемуся сезону в исполнении «Селтикс», поэтому я так делать не буду.

5. Пятерка самых интересных конкретно тебе игроков по итогам сезона

Кавай Ленард – удивил количеством сыгранных игр (68, наибольшее количество за последние восемь сезонов), когда от него подобного уже и не ждали, и автоматизацией своего броска до нового невиданного уровня (почти участник элитного клуба 50-40-90: 52,5% с игры, 41,7% из-за дуги, 88,5% с линии штрафных).

Джейлен Брансон – порадовал продолжением своего роста в роли полноценной звезды, залетом в топ-4 по среднему количеству очков за игру и продолжением развития своего дальнего броска с ведения (38,3% на 188 таких попытках за сезон).

Коби Уайт – поверг в шок тем, что он не является мусорным скорером, способным не только сравнительно эффективно забрасывать мяч в кольцо (рекорд карьеры по проценту с игры), но и качественно исполнять роль вторичного боллхендлера/разыгрывающего (5 ассистов на 2 потери) и временами решать в клатче (он конечно не Дерозан в этом плане, но топ-20 по общему количеству очков в клатче при адекватных процентах на дороге не валяются).

Дэниэл Гэффорд – развернул сезон «Мэверикс» на 180 градусов своей классной защитой «краски» (1,9 блока чуть меньше чем за 22 минуты в среднем, минусует точность опекаемых им игроков почти что на 7% на дистанции до 10 футов от кольца) и пик-н-ролл возможностями для игры с Лукой Дончичем.

Дэлано Бэнтон – победитель в рубрике «из грязи в князи» (ладно, сформулирую точнее – из категории имени Конора МакГрэгора «Who the fuck is that guy?» до категории «Это он относительно неплох, или «Портленд» образца концовки сезона слишком дисфункциональнен?») со своими 17 очками в среднем после перехода в «Блейзерс».

Максим Абрамов, медиадиректор Единой лиги ВТБ

1. Человек года: главный врач «Лейкерс»

Главная тема сезона – как быть звездой НБА и сыграть минимум в 65 матчах сезона, чтобы этот звездный статус подтвердить (индивидуальной наградой или попаданием в символическую пятерку). Джоэл Эмбиид и его драматический театр довел все до крайности, до надрыва во всех смыслах слова, но удивительно, что у всех остальных игроков неожиданно появилось это желание – играть во всех матчах сезона. Или хотя бы в 65.

Инсайдеры стали отдельной строкой отмечать, что если условный Джален Джонсон из «Атланты» не выйдет сегодня паркет, то его можно вычеркивать из претендентов на награду «Самому прогрессирующему», также расстроились и фанаты Алперена Шенгюна, который в лютом шпагате спас свою карьеру, но восстановление после травмы перенесло все ожидания от его прогресса и от результатов «Рокетс» на следующий сезон.

А вот у «Лейкерс», их медицинского штаба, их шаманов и китайских иглоукалывателей все получилось. Премия за лучший лоад-менеджмент отправляется в Лос-Анджелес. Без Дэвиса и Леброна это совсем другая команда, которая находится за чертой плей-ин – факт. Хотя бы с одним из них в ростере и хорошей поддержкой от снайперов это не претендент на Топ-4, но вполне конкурентная банда на диком Западе.

Перед каждым, абсолютно каждым матчем (поверьте, я следил, потому что оба игрока тащили мою Fantasy-команду) у Дэвиса и Леброна был статус Game Time Decision, и порой решение об их участии принималось прямо на бросковой разминке перед игрой. Отталкивались от многих факторов, включая турнирное положение и мотивацию соперника, чтобы сохранить бодрость главных звезд, которым на двоих 70 лет. Их не бросали под раздухарившийся «Бостон», но давали размяться в Канаде, Кливленд все еще святое место, где Леброн должен показать бицепсы, равно как и Новый Орлеан, где помнят франчайз-игрока с монобровью.

Все эти манипуляции с календарем (не всегда нужно выигрывать именно у топов), а также монструозная работа медицинского штаба, который в нужный момент реабилитировали игроков после растяжений и тычков в глаз, позволили насладиться бодрым сезоном от «Лейкерс» и, что самое главное – от Леброна и Дэвиса.

В итоге 39-летний король сыграл в 71 матче с линейкой 25-7-8 и лучшим процентом попаданий с трехочковой дистанции в карьере (41). Больше Джеймс играл лишь в сезоне-2017/18.

У Дэвиса – 75 игр, и это тоже лучший показатель с сезона-2017/18, когда в «Новом Орлеане» он не пропустил ни одного матча.

Многие считают, что это был прощальный тур Леброна, потом что цена билета на «Лейкерс» в той же Канаде начиналась от 1000 баксов – это на 200-300 долларов дороже, чем на условный «Финикс» с их супертрио. И действительно казалось, что Джеймс в этом сезоне хочет сыграть и показать лучшую версию себя во всех городах Ассоциации. Но даже если все так, и «Лейкерс» после жерла плей-ин проиграют в первом раунде, разве за этим было неинтересно наблюдать?

2. Твоя главная ошибка в прогнозах

НБА не прощает аналитиков-самозванцев и безголовых защитников – доказано мной и Кевином Портером-джуниором, который перевез свои таланты и судимости в Грецию.

Скут Хендерсон и близко не был в претендентах на награду «Новичок года». НБА меняется слишком быстро, и если Майкл Картер-Уильямс еще 10 лет назад набивал статистику новичка года в «Сиксерс», когда команда сливала матчи и верила в прогресс, то теперь это могут делать новички и других амплуа без лишних мук совести.

«Портленд» взял Скута на драфте по инерции, не планировал использовать в основной ротации и не хотел омолаживать состав.

Вообще не понятно, чем занимались в этом сезоне «Блейзерс». То заигрывали с трио Эйтон-Саймонс-Грэнт, то сливали по 40 очков конкурентам. Практически не получая шанса, Скут Хендерсон все равно вписал себя в историю НБА и щелкнул меня по носу. В матче против «Майами» (82:142 на минуточку) он удивительным образом сочетал в себе бесполезность и факт нахождения на площадке, когда забивали в кольцо «Портленда». Как итог «-58» и самый худший «+/-» в истории Лиги.

Хендерсон не баст или пока не баст, но то, что он даже близко не был в числе номинантов на «Новичок года» – факт.

Да, еще я прогнозировал провал «Далласа» по всем фронтам, а Кайри Ирвинг утверждал, что земля плоская. Бывает!

3. Сюжет-наследие этого сезона

Инопланетяне среди нас . Они бросают трехочковые, бегут в быстрый отрыв, затем успевают вернуться и заблокировать твою атаку. Они все еще адаптируются к ландшафту и атмосфере планеты Земля, но уже дышат нашим воздухом, говорят на нескольких человеческих языках и очень любят баскетбол.

Раньше мама говорила: «Играй в баскетбол, старайся, будешь как Майкл Джордан». Или Андрей Кириленко. Или Алексей Швед. Таким, как Вембаньяма или Холмгрен, не стать никогда, сколько бы маленький мальчик не играл в баскетбол. Это другая планета, это генная инженерия, все что угодно, но не история о реальных людях.

4. Символическая пятерка лучших игроков сезона

Джейлен Брансон – Шей Гилджес-Александер – Энтони Эдвардс – Лука Дончич – Никола Йокич

Пятерка сезона как собирательный образ всего, что мы любим в лучшей лиге мира.

– Истории про маленьких игроков с большим сердцем, которые были звездой в колледже, вроде бы не сильно встроились в систему НБА, а затем засияли в новой команде, где стали альфой и омегой. И все это под аккомпанемент духового органа в «Мэдисон Сквер Гарден» (Джейлен Брансон).

– Истории про франшизу, которая после глобальной перестройки поднялась со дна за несколько сезонов и оказалась на вершине конференции с игроком гоняющим «айзо», но становящимся все более важным для команды (Шэй Гилджес-Александер).

– Истории про пренебрежение гравитацией и атлетизм. Звериный атлетизм – с отсылками к любимым движениям с VHS кассет. Эм Джей, Кобе, но уже и что-то свое неповторимое (Энтони Эдвардс).

– Истории про Моцарта, Ван Гога, людей, которые могу родиться раз в 100 лет и изменить мир. Или как минимум правила игры, в которую играют миллионы (Лука Дончич).

– Истории, которые пересказывают в баре. «И тут выходит такой полноватый кособокий мужик и как начинает выдавать: все видит, подбирает, забивает, весь раскраснелся, нравится ему. Мы его позвали еще одну сгонять, но он отмахнулся – мне пора, говорит, скоро скачки» (Никола Йокич).

5. Пятерка самых интересных конкретно тебе игроков

Джейлен Джонсон. Легенда фэнтази-лиг этого сезона показывает, что можно за один сезон набить себе статистику и сделать имя. Джонсон – типичная, но при этом красивая история дозревания проспекта Дьюка на скамейке команды НБА. На третий год случился скачок роста и теперь время забивать через людей, при этом хорошо обращаться с мячом и выжигать в защите. Тут главное, чтобы Трей Янг не мешал.

Виктор Вембаньяма. Как и его команда играет на 15 процентов от своих возможностей. Хочется посмотреть хотя бы на 50.

Майлз Бриджес. Тот, про которого все забыли. После новостей о домашнем насилии он исчез из новостного поля практически на год. НБА и Адам Сильвер тоже предпочли бы, чтобы его не было. Скорее всего Бриджес не очень хороший человек, но игрок отменный.

Алперен Шенгюн. Когда турецкоподданый растянулся в неимоверном шпагате и благодаря эластичности связок и природной гибкости спас свое тело от тяжелейшей травмы, я пообещал себе, что буду следить за его прогрессом.

Леброн Джеймс. Неожиданно открылось второе дыхание, и я готов вновь следить за тем, как Леброн, дети Леброна и дети детей Леброна играют в баскетбол и делают это смыслом всей своей жизни.

Максим «minimuz» Хон, главный болельщик «Миннесоты» в русскоязычном пространстве, который ведет телеграм-канал о клубе

1. Человек года

Безусловно, это фронт-офис и тренерский штаб «Нью-Йорка», и тут мне сложно сказать, кто главный виновник. В прошлый раз я хвалил Тибодо за то, что «Нью-Йорк» не развалился после травм Робинсона, слабой игры Рэндла и провала Фурнье, но я и представить себе не мог, что во второй половине вылетит Ануноби, а Рэндл окончательно уйдет на больничный.

Но в Нью-Йорке в этом сезоне творятся чудеса: Брансон просто ворвался с обоих ног в категорию звезд, Хартенштайн играет в защите и под щитами как одержимый, Дивинченцо попадает все что может из-за дуги, Брайду, которого в лицо-то никто не знает, дают продление контракта, и он начинает играть как солидный ролевик. Ну не чудеса ли? Во многом здесь видна тренерская работа Тибодо, но мне хочется верить, что поднимает «Никс» с колен Гершон Розас, бывший менеджер «Миннесоты», который за три неполных сезона заложил фундамент успешной перестройки «волков». Мне было грустно видеть легендарную команду из «большого яблока» в плачевном состоянии (об этом даже пошутили в мультике «Душа»), но сейчас у болельщиков «Нью-Йорка» есть все поводы быть оптимистичными, включая четыре пика первого раунда на грядущем драфте.

2. Твоя главная ошибка в прогнозах

В течение прошлого сезона я был несколько пессимистично настроен в отношении эксперимента с Гобером в «Миннесоте». Мне казалось, что Уокер Кесслер – это почти Гобер, Вандербилт – внебрачный сын Родмана, и вообще хитрый лис Эйндж опять всех обвел вокруг пальца. Но потом последовал трейд Д’Анджело Расселла на Конли и Никила Александера-Уокера, и стремительный взлет защиты «Миннесоты».

Тим Коннелли ограничен в ресурсах, но последний трейд, где он получил Монте Морриса говорит мне об одном: «Миннесота» планомерно закрывает все проблемные места. После провала в плей-офф 2022, когда Мемфис просто аннигилировал под щитами наш смолл-болл, Коннелли добавил Гобера. После провала с Д’Анджело получил Конли и Никила, после проблем с запасным разыгрывающим в «Миннесоте» появился Моррис. «Миннесота» не провалилась, несмотря на травму Таунса, более того, команда впервые за 20 (!!!) лет выйдет в плейофф с преимуществом домашней площадки. Должен признать, что я ошибался, снимаю шляпу перед работой фронт-офиса, тренерского штаба и игроков «Миннесоты».

3. Сюжет-наследие этого сезона

Как добрый мультфильм я смотрю приключения «олененка Вемби и тренера Поповича». Эту историю окружают многочисленные хайлайты, рекорды, статистика, высказывания экспертов и ветеранов. Эдакий тихий «детокс ретрит» для меня как болельщика, где нет хейта, нет гонки на выживание. Жаль, что Вемби отыграет последнюю неделю и больше мы его не увидим до октября, но время детских историй заканчивается, и НБА на всех парах мчится в плей-офф, а там будет все, как мы любим: шум, гам, высокие ставки, адреналин, непечатные высказывания и свет софитов.

4. Символическая пятерка лучших игроков сезона

Йокич

Дончич

Карри

Эмбиид

Шэй

5. Пятерка самых интересных конкретно тебе игроков

Джейлен Брансон

Тайриз Макси

Наз Рид

Кавай

Кайри

Павел Хрусталев, болельщик «Санс» и многолетний автор рубрики «Гонка за MVP»

1. Человек года

Виктор Вембаньяма(сквозь благоговейный трепет до нас доносится полушепот Хавьера Бардема из второй «Дюны»: «Лисан аль-Гаиб»).

Все ждали то ли второго, то ли первого пришествия. Реальность обычно полна разочарований, только не в этот раз. Новый герой явился, хотя сразу и не сотворил чуда («как и было предсказано», – сказал бы Хавьер Бардем). Задача Вембаньямы на первый сезон заключалась в демонстрации собственного мессианства, и задача эта была эффектно выполнена.

2. Твоя главная ошибка в прогнозах

Удивительным образом мой прогноз оказался не так уж и плох, но вот с «Далласом» промашка вышла страшная. Назначил эту распрекрасную команду главным разочарованием сезона, а оно вот как обернулось – и химию нашли, и серьезной силой в плей-офф кажутся. В свою защиту могу сказать только то, что гипотеза «Ирвинг и Дончич не могут играть вместе» выдумана совсем не мной.

3. Сюжет-наследие этого сезона

Великая серия «Детройта» из поражений и радость Монти Уильямса и всех игроков после первой победы. Со всеми разговорами о разного рода величии мы стали забывать о маленьких радостях вроде простой победы в баскетбольном матче. «Детройт», сам того едва ли желая, напомнил нам о том, как же круто набрать по итогам игры чуть больше очков, чем соперник.

4. Символическая пятерка лучших игроков сезона

Никола Йокич – Шэй Гилджес-Александер – Лука Дончич – Джейсон Тейтум – Джоэл Эмбиид

5. Пятерка самых интересных конкретно тебе игроков

Девин Букер – по понятным причинам. Любимый игрок вроде бы не девушка, загадка ему необязательна, но вот Букера уже который год рассекретить не получается. Самый универсальный и обученный атакующий защитник лиги, умеющий вообще все, но время от времени зависающий в самый важный момент. Зависающий не как Джордан, а как компьютер, который не реагирует на нажатия клавиш. Получается, чем больше ты говоришь о Mamba Mentality, тем меньше в тебе Mamba Mentality?

Джимми Батлер – главный комбинатор и интриган лиги.

Зайон Уильямсон – серьезно?! Мы дождались?

Руди Гобер – мужчине пофиг на хейт, выходит и делает то, что умеет.

Энтони Эдвардс – все еще кажется, что это персонаж из компьютерной игры.

Сергей Фролов, болельщик «Никс» и автор телеграмм-канала «Баскетбольное ранчо»

1. Человек года: Энтони Эдвардс

Эдвардс в уходящем сезоне отметился в разных областях. Оформился как лидер «Миннесоты» и поднял знамя «волчат» так высоко, что вот-вот превзойдет славу Кевина Гарнетта. Попутно Ант поддержал реноме мизогинного засранца в истории с абортом девушки-инстаграмщицы. Сюжетные линии не противоречат, а во многом дополняют друг друга. Настоящий Мамба-менталити не в том, чтобы наряжать малолетнего сына и писать смс-фанфики. Эдвардс по нынешним травоядным временам обошелся без рукоприкладства, справился старым-добрым психологическим насилием и пригоршней долларов. На паркете Эдвардс безупречен, вкалывает на обеих сторонах паркета, от грязной работы не прячется. Эдвардсу всего лишь 22, страшно представить на каких небесах висит его потолок. Олдскульная сверхновая суперзвезда, невозможно устоять.

2. Твоя главная ошибка в прогнозах

ОКС и «Орландо», обе команды ставил мимо плей-офф. Причины одинаковы – недооценил готовность команд включаться в защите и качество молодежи.

ОКС всегда немного на периферии внимания. Чет Холмгрен идеально наложился на достоинства Гилджеса-Александера, получился универсальный состав, которым и в «краску» ворваться, и с периметра накидать.

«Орландо» поразил выживаемостью. Кто бы ни вылетал с травмой, постоянно отыскивалась замена. Работоспособный бэккорт из Калеба Хьюстана и Энтони Блэка – открытие тренера Мозли. Ошибиться не обидно, лиге нужно больше клубов типа “Мэджик”, которые не отбывают номер, а выносят разжиревших фаворитов.

3. Сюжет-наследие этого сезона

Истоки сюжета – в скупердяйстве и недальновидности Марка Кьюбана. Хозяин «Далласа» прошляпил продление Джейлена Брансона, а теперь прикрывает глаза, листая результаты матчей «Никс». По итогу второго сезона в «Нью-Йорке» Брансон – олл-стар, кумир «Мэдисон Сквер Гарден», лучший пойнт-гард «Никс» со времен Клайда Фрейзера. Место Брансона в символических сборных НБА не подлежит сомнению, вопрос один – окажется ли его пятерка выше Дончича? И кто окажется более успешным в роли первой скрипки? Финал Запада они поделили, так кто же первым повторит успех или, чем черт не шутит, заберется выше? Кто первым станет MVP? Возьмет титул? Чье наследие окажется богаче? Два года назад над этой гонкой можно было смеяться, теперь Брансон дышит пухлощекому словенцу в затылок.

4. Символическая пятерка лучших игроков сезона

Йокич – лучший игрок лиги с приличным отрывом от остальных. Никола вышел на плато величия. Трипл-даблы, огромные игровые минуты, запредельная эффективность – для серба не более чем рутина. Когда-то ему перестанут давать MVP, как перестали Леброну, но стоит осознавать: мы живем в эпоху Йокича.

Эдвардс – лидер «Миннесоты» – особенно выгодно подчеркнул значимость для клуба на заключительном отрезке без Таунса. Стало очевидно, что без КАТа «волки» практически не теряют потенциал. Их сила и мотор – в неуемном Эдвардсе.

Брансон – в последнюю неделю «регулярки» Джейлен ворвался в гонку MVP под 8-м местом. Лучше поздно, чем никогда, сезон поистине исторический. С каждой травмой «Никс» Брансон приосанивался и взвинчивал обороты. Вылетела вся стартовая «пятерка» – не беда. Джейлен атлантом подпирал рекорд «Нью-Йорка» выше 50%. Джейлен превратил Дивинченцо в третьего снайпера лиги, воскресил Джоша Харта и отыскал применение Айзейе Хартенштайну. Брансон – начало и конец, альфа и омега “Никс”.

Тейтум – цену Тейтуму покажет в плей-офф, пока у него в активе будничная победная регулярка. «Бостон» оказался слишком перегружен талантами, чтобы Джейсону пришлось тащить, спасать или превосходить себя. Тейтум остался на периферии разговора про MVP, хотя и набивал по 27 очков за матч с партнерами типа Брауна, Порзингиса и Холидэя. В условиях, когда делиться необходимо, Тейтум не дал усомниться в лидерстве.

ШГА. Гилджес-Александер – икона ренессанса ОКС. Год назад успехи Шэя можно было списать на низкую конкуренцию, «Тандер» болтались в нижней половине таблицы, доля «мусорных» матчей зашкаливала. Отрицать очевидное сейчас не выйдет, ШГА сохраняет эффективность с крепкими командами, принимает верные решения и заслуженно выглядывает из-за плеча Йокича. Влияние Шэя на игру не настолько тотально, но ему всего 25 – прайм впереди.

5. Пятерка самых интересных конкретно тебе игроков

Хартенштайн – белый чернокожий с именем библейского пророка раскрылся как элитный стартовый центр в НБА. Пользуясь традиционной травмой Митчелла Робинсона, Харти стал чаще вести мяч, считывать забегания партнеров, награждать их передачами, а на исходе «регулярки» поселился в мид-посте и бесперебойно «жалил» флоатерами.

Дюрен. Джейлен восхищает грацией традиционного атлета. Не слишком широк в плечах, не слишком массивен в груди, Дюрен – идеальный генетический материал. Для баскетбола, ясное дело. Джейлен мастерски ассистирует заслонами, потрясает работой ног и заставляет одобрительно кивать, глядя на терпеливость в защите. Бестолковая структура «Детройта» тормозит прогресс, но Дюрен пробивается сквозь любой асфальт.

Лиллард. Можно ли потерять семью и дом, жить сычом за просмотром бокса, рилсов в Инстаграме и сохранять рассудок? История Дэмиана Лилларда – грустное зрелище. Обжиться в Милуоки не удается, трюковые броски не залетают, Грик Фрик перетягивает любовь и обожание публики. Идеальная диспозиция для проявления тру-чемпионского ДНК, если оно-таки бурлит где-то в глубине.

Зайон. Осторожный сезон, сезон-проба. Зайон подходил к воде, трогал кончиком ноги, отскакивал обратно на лоад-менеджмент. Ближе к концу решился, поплыл как положено, с бэк-ту-бэками и десятками бросков. Уильямсон сохраняет взрывной шаг, непробиваемые мышцы и видение паркета. Как только он окончательно успокоится и включится на 100%, будет страшно.

Куикли. Не в силах потеснить Брансона в «Никс», Куикли попал в идеальные условия. «Торонто» дает шанс перестраиваться, создавать команду под себя. Иммануэл – изумительный скорер, нам предстоит увидеть, разовьет ли он скилл организатора, сделает ли партнеров лучше. Пока все слишком сумбурно, но рано или поздно тренер Раякович закончится, а Куикли станет новым Лаури.

Сергей Абаев, эксперт «Взял мяч»

1. Человек года

Виктор Вембаньяма. В регулярном чемпионате не было никого важнее.

Лучшая команда сезона – «Бостон», но там невозможно выбрать кого-то одного. Это система.

Лучший игрок сезона – Никола Йокич, но к его эффективности мы уже давно привыкли.

А вот явление Вембаньямы миру превзошло любые ожидания. Многие догадывались, что он будет хорош, но вряд ли кто-то ожидал, что Виктор настолько быстро достигнет такого индивидуального уровня.

Речь даже не про эффективность и игру на паркете. Виктор за пару месяцев стал одним из самых популярных и интересных баскетболистов мира. Еще один катализатор его успеха: самый просматриваемый момент года в НБА – как раз один из данков Вембаньямы против Деррика Уайта.

Именно дебют Вембаньямы – то, чем запомнится регулярный чемпионат-2023/24. Альтернатив просто нет.

2. Твоя главная ошибка в прогнозах

Как раз Вембаньяма и награда новичка года (до сезона я выбрал Чета).

Я всегда считал, что у Вембы будет успешная карьера, но мне казалось, что ему потребуется больше времени, чтобы адаптироваться к своему телу в условиях НБА.

Я ожидал высокой эффективности от Чета Холмгрена. И он не подвел: все 82 матча, 16,5 очка, 7,9 подбора, 2,4 передачи, 2,3 блока, 53% с игры, 37% трехочковых. Его команда первая в конференции.

Это отличный кейс для награды лучшего новичка года. Но Вемба оказался на историческом уровне. Вполне возможно, мы только что увидели лучший сезон новичка в XXI веке, так что награда без сомнения уйдет ему.

3. Сюжет-наследие этого сезона

Считаю, что в регулярке такого сюжета не было.

«Бостон» провел один из самых доминирующих сезонов в XXI веке, обогнав вторую команду Востока на 14 побед. Но, учитывая контекст, без титула никакого наследия для этих «Селтикс» быть не может, что понимают и сами игроки команды.

Йокич – уже двукратный MVP и чемпион. Третья награда ничего не изменит.

Вемба – новичок, говорить про какое-то наследие тоже рано.

Регулярный сезон – время молодых. «Оклахома» – самая молодая команда в истории, выигравшая конференцию. У «Тандер» прекрасное будущее, так что, возможно, этот сезон как раз станет официальным стартом их многолетнего доминирования.

Альтернатива: в этом году мы окончательно убедились в некомпетентности Монти Уильямса, так что, это будет сюжет-наследие с отрицательной стороны.

4. Символическая пятерка лучших игроков сезона

Никола Йокич

Лука Дончич

Шэй Гилджес-Александр

Яннис Адетокумбо

Джейсон Тейтум

Первые 3 игрока не нуждаются в объяснении. Главный выбор был между Тейтумом и Эдвардсом за последнее место в пятерке, но, учитывая, что «Миннесота» все-таки опустилась на третье место в конференции, а «Бостон» с отрывом лучший в НБА, лидер «Селтикс» занимает свое законное место в первой сборной.

Можно было бы взять Джейлена Брансона вместо Янниса, но, наверное, это уже попытка обмануть баскетбол. Пока рано, хотя Брансон – однозначно топ-5 игрок последней трети сезона. Но Адетокумбо все-таки доминирует на обеих половинах паркета.

5. Пятерка самых интересных игроков сезона

Любопытный вопрос. Задумался и понял, что в целом не оцениваю игроков такими категориями. На разной стадии сезона всегда интересны разные игроки.

Вначале все следили за тем, как Вемба и Чет проявят себя в НБА.

Сейчас интересно, в какой форме ветераны (Леброн, Карри, Дюрэнт и Кавай) подойдут к плей-офф.

Индивидуальные подвиги звезд, которые «в одного» пытаются поднять свои команды как можно выше в таблице, тоже всегда интересны.

Влюбляет в себя вся молодая «Оклахома», где нельзя выделить одного игрока, а на остальных навестить клеймо «неинтересоности».

Если поставить вопрос по-другому и выделить игроков, на матч которых я бы хотел сходить в живую, выбрал бы такую пятерку: Леброн, Карри, Йокич, Дончич и Вембаньяма.

Максим Коршунов, автор подкаста «Какого Herro?» и блога «God Damn It»

1. Человек года

Джейлен Брансон.

Начну сразу с неожиданного: Брансон ограничен талантом. Ему не хватает атлетизма, его защита вызывала вопросы из-за габаритов, он недостаточно быстр, но сейчас кто лучший разыгрывающий на Востоке? Халибертон или он?

Брансон сделал себя сам, и да, здесь не совсем голливудская история, ведь вырос он с отцом-игроком НБА, а в детстве тренировался с Крисом Полом, но Брансон поступательно шел год за годом к тому, чтобы называться франчайзом и суперзвездой, которая готова вести за собой команду. Он сделал себя сам.

2. Твоя главная ошибка в прогнозах

Можно было подумать, что в «Кто всех разочарует» нужно было писать «Мемфис», но, честно говоря, от них я не ожидал ничего изначально. Не может команда, которая построена вокруг заслонов Адамса, без него играть в эффективный баскетбол.

Что касается главной ошибки – конечно, «Атланта». Честно, разочарован Снайдером, хотя по-прежнему ему симпатизирую, но, видимо, кого бы здесь ни ставили, все равно баскетбол будет Трэйянговский, и это не так плохо, если подходит состав, а состав здесь оставляет желать лучшего, и Куин не смог ничего с этим сделать.

3. Сюжет-наследие этого сезона

Бешеная конкуренция в лиге.

В НБА прямо сейчас не так много команд, которые вот прям сливают сезон. «Портленд», «Сан-Антонио», «Вашингтон», «Шарлотт» и «Детройт», причем двое последних не так уж это и планировали, а скорее оказались просто неконкурентоспособны. Нас ожидает прекрасная декада непредсказуемого баскетбола с обилием новых лиц в лиге, а также расширение лиги и интересные сюжеты в каждом плей-офф. Помните, как Леброн выбирал себе соперников под плей-офф? Регулярка-2024 заканчивалась так, что одно случайное поражение могло вынести команду из зоны плей-офф в лотерею плей-ин.

4. Символическая пятерка лучших игроков сезона

ШГА-Йокич-Яннис-Дончич-Тейтум

С ШГА, Йокичем и Дончичем все понятно, думаю.

Остаточные позиции распределю между Яннисом, который сохранил топ-уровень при двух слабых тренерах, и Тейтумом как лучшим игроком лучшей команды регулярки.

5. Пятерка самых интересных конкретно тебе игроков

Чет Холмгрен-Энтони Эдвардс-Деррик Уайт-Тайриз Халибертон-Джимми Батлер

Каждый кейс уникален.

Чет Холмгрен – пример новичка (пусть и формального), который играет за лучшую команду Западной конференции, и во многом лучшая она благодаря ему. В первый же сезон.

Энтони Эдвардс как наследник Майкла Джордана.

Деррик Уайт – пример идеального ролевого игрока, который умеет делать на площадке практически все.

Тайриз Халибертон – лучший разыгрывающий поколения.

Джимми Батлер – вечный «Давид», который превращается в суперзвезду к плей-офф.

Игорь Сошников, автор подкаста «сошников»

1. Человек года

Джонтей Портер? Парень в одно рыло подорвал доверие к НБА и сделал так, что вообще любая конспирология звучит куда более адекватно. Точно ли Донахи врал? А что там насчет лотереи драфта? А этот чувак, продающий договорняки в телеге, точно разводила? Окей, да, он точно разводила, но что с остальным?

Ну а так, конечно, Брэд Стивенс, он собрал машину по производству побед, провернув несколько мощных обменов. А еще он подписал пару продлений, и, возможно, наличие долгосрочных контрактов до какой-то степени раскрепостило Брауна и Порзи (в перспективе контракт Джейлена все еще опасный, конечно). И потом Стивенс не стал трогать Маззуллу, это же тоже был неочевидный ход, а по регулярке тренер вполне справляется. То есть лицо этого сезона – «Бостон», а лицо «Бостона», по-моему, Стивенс (ну и Скалабрине, но, если человек года в НБА – Скалабрине, то у НБА проблемы).

2. Твоя главная ошибка в прогнозах

Провал Скотти Барнса, судя по всему, откладывается. Вместо того чтобы окончательно увязнуть в болоте имени Тайрика Эванса, куда попадают игроки, которые после первого сезона дальше играют все хуже и хуже, Скотти подтянул бросок, стал играбельнее, поднял базовую статистику и в целом выглядит интересно. Хотя я все еще и близко не верю в него как в первую звезду приличной команды.

А еще я ждал «Кливленд» на вершине Востока, но они туда как-то не собираются. Можно отмазываться травмами, но «Кэвз» именно с травмами играли на очень мощном уровне, а вот в здоровом состоянии вся эта история выглядит бледно. По моему плану, это должна была быть команда с ярко выраженными сильными и слабыми местами. И если в свете плей-офф уязвимости обычно перевешивают, то в регулярке я надеялся на то, что они смогут использовать свои сильные стороны для потокового производства побед. Но у Гарлэнда случился спад, Митчелл под конец вылетел с коленом, что в сумме подорвало атаку «Кливленда», и вместо безоговорочной победы на Востоке, им еще придется побороться за преимущество своей площадки в первом раунде.

3. Сюжет-наследие этого сезона

Очевидный вариант – Вембаньяма. Он уже показал мощнейший потенциал, а дальше только вверх. Возможно, у нас появился претендент на топ-10 всех времен, а может, и выше. Я изначально скептически относился к Вемби и мало чего ждал от него в первом сезоне, но сейчас иногда ловлю себя на мысли, что какого-то потолка у него не видно. В истории этот сезон может как раз и остаться первым сезоном Вембаньямы.

Но вообще, у нас, кажется, произошла-таки смена поколений. Карри, Леброн, Дюрэнт, все они еще в порядке и проводят приличные сезоны. На самом деле, для их возраста это не просто приличные сезоны – 39-летний атлет, 36-летний маленький защитник и 35-летний форвард с порванным ахиллом, играющие на таком уровне – это что-то, чего раньше не было. Посмотрим, может это демонстрация достижений современной спортивной медицины, и дальше такие вещи перестанут быть редкостью. А может, это просто уникальные исполнители.

Но вот в чем дело, никого из них всерьез уже не рассматривают как претендента на лучшего игрока в НБА, их команды не претендуют на титул (хотя болельщики «Санс», наверное, могут поспорить, я и сам бы поспорил перед сезоном). Все трое еще могут что-то выиграть, но для этого им потребуется больше помощи, чем раньше, они уже просто не тянут прежний уровень. Точнее, они не могут выходить на него достаточно часто и держать его достаточно долго.

Может, до меня просто медленно доходит, и изменения случились раньше. В Дюрэнте можно было засомневаться после серии с «Бостоном» в 2022-м, в Леброне – после прошлого плей-офф, но Карри в позапрошлом сезоне брал титул в роли единственной звезды, и в прошлом сезоне не то чтобы что-то растерял. Так что для меня именно этот сезон останется такой границей, отмечающей конец эпохи.

С 2011-го у нас было всего 2 финала, в которых не играл никто из этой тройки. Но это два из трех последних финалов, и, судя по всему, после этого года будет 3 из 4. И для меня наследие этого сезона в том, что теперь это не их лига. На ведущих ролях уже другие люди.

4. Символическая пятерка лучших игроков сезона

Йокич, Дончич, Гилджес-Александер, Яннис, Эмбиид.

Если учитывать правило 65 матчей, то вместо Джо можно с равной степенью уверенности поставить человек 8, но я бы просто отдал должное геройствам Брансона.

5. Пятерка самых интересных конкретно тебе игроков

Никола «мне этот мир абсолютно понятен» Йокич, Зайон «я все равно пройду к кольцу» Уильямсон, Джонатан «нет, не пройдешь» Айзек, Стефен «все эти ваши проходы – для слабаков» Карри, Джейлен «кажется, вы еще не поняли» Уильямс.

Никита Белоголовцев, автор телеграм-канала и блога «Белый не умеет прыгать»

1. Человек года: Йокич

Если бы при выборе MVP голосующим стирали память о прошлых сезонах, Йокич сейчас готовился бы получать четвертую награду подряд. Я пишу это спокойно, хотя надо бы вот так:

ЧЕТВЕРТУЮ! ПОДРЯД!!!

Его магия в том, что он уже вошел топ самых доминирующих атакующих игроков в истории, но визуально тратит на это примерно столько же энергии, как на танец на сельской дискотеке. Хотя, возможно, там даже больше вовлекается.

Йокич показывает, что доминирование может быть совсем не таким, как мы привыкли: он не вырывает сердца как Джордан или Кобе, не подавляет физически как Леброн или Баркли. Он просто лучше всех играет в баскетбол. Оказывается, так можно было.

Если бы серб чуть больше вкладывался в собственный образ (или просто был американцем), мы бы примерно раз в неделю читал текст, где автор спрашивает «а не лучший ли он в истории?» и через пару абзацев приходит к выводу, что «пока еще нет, но уже где-то рядом».

2. Твоя главная ошибка в прогнозах: «Финикс»

Уже собирался хвалить себя за почти идеальный (когда-то должен был уже угадать!) прогноз перед сезоном, но увидел «Финикс» ожидаемым финалистом от Запада. Облом. А так все ровненько: «Орландо» пятые, «Майами» уже отдыхают, «Хьюстон» даже не близко к плей-ин, Йокич пунктом выше Леброн пунктом ниже. Даже Тейтум не провалился, хотя и на новый уровень не вышел.

А вот «Финикс» все испортил. Что могу сказать в свое оправдание? Да, в общем, ничего. Банально попал под обаяние больших имен. Пора бы перестать: взрослый уже, а какой пример сыну подаю.

3. Сюжет-наследие этого сезона: Леброн

По-моему, самый очевидный пункт. Честно говоря, не понимаю, как тут можно написать что-то еще. Можно сколько угодно ерничать про внутрисезонный турнир. Можно устало закатывать глаза от шуток про «... и это в 38 лет». Можно рассуждать про то, что сами форматы плей-ин и короткого турнира создают удобные условия, когда можно максимально дозировано включаться по ходу регулярки.

Но очень просто заболтать, что никто и никогда не показывал ничего сопоставимого. Особенно, когда уже всем и все доказал. Ок, может, еще Джаббар показывал, но это было давно и неправда. Леброн заполирует очередной исторический сезон ремейком «Неудержимых» в Париже и подвесит нас всех на крючок интриги по поводу игры вместе с Бронни. Можно не любить Леброна (не люблю!), но нельзя им не восхищаться (восхищаюсь!)

4. Символическая пятерка лучших игроков сезона: Брансон – Дончич – ШГА – Дюрэнт – Йокич

Эмбиид не сыграл квалификационный минимум, и получилось даже почти по позициям.

Брансон вытащил «Никс» на вторую строчку, пусть там и были поддавки на финише, но тем не менее.

Дончич просто машина, хотя еще больше вопросов про то, можно ли вокруг него нынешнего хотя бы в теории построить чемпионскую команду.

ШГА с большим отрывом лучший двусторонний игрок лиги и MVP среди людей, чья фамилия не содержит букв «Й», «О», «Ч».

Долголетие Дюрэнта немного в тени на фоне Леброна, но вообще-то ему уже 35 лет. И он буднично выдает очередной около 50-40-90 сезон в команде, которая без него была бы... ок, там внизу конкуренция круче, чем наверху.

Про Йокича что можно добавить? Лучший в карьере результат по блок-шотам, например.

5. Пятерка самых интересных конкретно тебе игроков

Сабонис. Один из самых недооцененных игроков в лиге, один из любимых игроков моего сына, готовится принять иудаизм. Еще литовец, хотя я, кажется, уже прожил в Литве больше, чем он.

Джейлен Уильямс. Был соблазн заполнить пятерку только игроками «Оклахомы», но пусть будет кто-то один. Теневой фаворит и на лучшего клатчера, и на MIP. Предсезонные слова Реддика про гипотетическую поезду на олл-стар казались очень большим авансом, но Джей Дабб уже сейчас играет на уровне легитимной третьей звезды.

Дени Авдия. Узник «Вашингтона». Очень хотел увидеть его в «Окле», но пока не судьба. Голова и желание всегда были на месте, а в этом году еще и попадать начал. В умной и правильной команде может стать ключевым игроком, если немного повезет.

Рассел Уэстбрук. Прости, но процитирую сам себя:

Единственное, что может примирить меня с вызревающим чемпионством «Клипперс» (да-да, оцени, как заранее я стелю соломку!), это перстень для Рассела Уэстбрука. Потому что он – абсолютный рекордсмен лиги по ширине пропасти между тем, как его воспринимают фанаты, и тем, какого уважения он заслуживает.

Алперен Шенгюн. Обмен Джеймса Хардена остается «чтобы если бы» первой сборки «Оклахомы». Надеюсь, обмен Шенгюна не станет таким для второй. Йокич, Сабонис... в общем, ты понял, как я отношусь к пасующим европейским «большим».

Фото: Chris Young/Keystone Press Agency, Joel Lerner/XinHua, Christinne Muschi/Keystone Press Agencyб Javier Rojas/Keystone Press Agency, Christopher Katsarov/Keystone Press Agency, Ringo Chiu/Keystone Press Agency, Joel Lerner/XinHua/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Quinn Harris, Maddie Meyer, Patrick Smith; East News /AP Photo/Chris Szagola