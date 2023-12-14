«Наша защита была открыта как «7-11» – 24 часа в сутки». В НБА обнаружился всамделишный Тед Лассо

Самоирония плюс нелепые аллегории.

«Миннесота» на короткое время забралась на первое место в лиге, и потому к команде неминуемо начали приглядываться. Любопытствующие тут же наткнулись на то, что казалось невозможным: помощник тренера «волков» раздает фееричные интервью прямо по ходу матчей, умудряясь в них преподносить точный баскетбольный анализ, политый обильными дозами самоиронии. Он не только выделяет то, что у его команды не получается, но и как будто подсмеивается над ней, то называя защиту «складным телефоном в эпоху смартфонов», то заявляя, что «она такая же дырявая, как Губка Боб» .

Склонность вообще все заворачивать в сравнения с явлениями массовой культуры, дружелюбная расслабленность и репутация лучшего друга всех баскетболистов на свете заставили прийти к выводу, что это же он – реальный прототип Теда Лассо.

Человека, который не может контролировать свое чувство юмора, зовут Майка Нори, и «Миннесоту» он обсмеивает с сезона-21/22, когда присоединился к тренерскому штабу Криса Финча.

Пожалуй, лучше всего его характеризует история, которую он рассказывает о себе сам. До «Тимбервулвз» он работал помощником тренера в «Денвере» и поспособствовал развитию Николы Йокича.

Ну, как бы.

«У нас была хорошая команда из пиков первого раунда в Летней лиге-2015, там играли Гэри Харрис и Эммануэль Мудиай, а еще там был Никола, которого взяли во втором раунде за год до этого, – вспоминал Нори, он был главным тренером «Наггетс» в той Летней лиге. – Так как я тренер величайших умственных способностей, то никак не использовал Николу тем летом – вообще его редко выпускал. До сих пор он постоянно присылает мне гифки с бегущим Форрестом Гампом и сообщениями в стиле: «Вот это я в Летней лиге – бегал от лицевой до лицевой» . Я обычно отвечаю: «Я всегда понимал твою крутость, это я так просто пытался тебя замотивировать». А он пишет: «Ха-ха».

На самом деле, Никола – самый скромный человек, которого только можно встретить. Посмотрите на командную фотографию, сделанную после победы в чемпионате. Майкл Мэлоун стоит в центре и держит кубок, а Никола где-то в третьем ряду – вы его едва сможете найти – в самом углу фото стоит с дочкой. Обожаю его».

Как и Тед Лассо, Нори не скрывает, что является в баскетболе посторонним человеком.

Он вырос в Миддлтоне, штат Огайо, и в детстве занимался тремя видами спорта: бейсболом, футболом и баскетболом. Из них душа лежала больше к бейсболу – он получил спортивную стипендию и играл за университетскую команду университета Индианы, а потом – когда из-за травм и недостатка способностей карьера не сложилась – устроился тренером по бейсболу в университет Майами в Огайо.

А потом бум – и попал в НБА.

«Я приехал домой, и тут Бутч Картер, он тогда был главным тренером «Торонто», спрашивает меня, не хотел бы я поработать в «Рэпторс». Он тоже родом из Миддлтона. Я ему сказал, что последние четыре года играл в бейсбол и с баскетболом давно уже дела не имел. А он говорит: « Самое важное – это умение строить отношения, вкалывать и заставлять всех вокруг вкалывать. Я тебя научу всем нюансам НБА, всяким тактическим штукам. И не буду тебя просить, чтобы ты обучал Винса Картера и Трэйси Макгрэйди бросать со средней . Я прожил с ним в Торонто два года и просто всем записывал, слушал, учился.

Не очень повезло, что люди, которые встречались на моем пути, мне постоянно помогали. Они давали мне возможность показать себя, показать мою работоспособность. Все время на моем пути все шутили: «Ах, да ты, парень, бейсболист!» Бейсбол я, конечно, люблю, но если серьезно, то мне уже почти 40 лет, и я занимаюсь этим уже полжизни. Я больше работал в НБА, чем даже играл в бейсбол!»

Пребывание в Торонто позволило Нори наладить тесные контакты с еще одним знаковым игроком эпохи.

«Отец Стефа Делл Карри играл за «Рэпторс», когда я работал там ассистентом, – вспоминал Нори. – И Стеф с его младшим братом Сетом Карри приходили на тренировки и разминки. Стефу было около 12, а Сету – 9 или 10 лет, но они обожали пулять из-за трехочковой дуги. Деллу это не нравилось: они были совсем маленькими и еле добрасывали мяч, поэтому, когда он присутствовал, Стеф и Сет бросали внутри зоны. Но в тот же момент, когда он выходил из зала, они мчались на дугу, чтобы швырять трехочковые ».

Жена Нори в те годы работала учительницей в школе. И клуб попросил ее проводить занятия по истории США для детей игроков и тренеров: им всем было в районе 10-12 лет, а в канадских школах не преподавали этот предмет. И вот двумя ее учениками стали как раз братья Карри.

«Мы как-то больше 20 лет назад приехали в южную Калифорнию с коллегой по работе, – рассказывал Нори. – И сыграли на уличной площадке в Марина дель Рей три на три: третьим в нашей команде был один 12-летний паренек. Нам потребовалось не так много времени, чтобы понять, что нужно пасовать именно на него».

12-летний Стеф Карри – все равно Стеф Карри.

В Канаде Нори отслужил больше 10 лет, сначала в роли скаута, затем помощника главного тренера. Затем он помогал Майку Мэлоуну в «Сакраменто», а когда того уволили – поехал с ним «Денвер», где и познакомился с Крисом Финчем.

Оба вскоре ушли из «Наггетс». Нори работал координатором атаки в «Детройте», Финч – координатором атаки в «Новом Орлеане».

И когда Финч получил работу в «Миннесоте», то они воссоединились. Оба однозначно сходятся на том, что именно сделало их единомышленниками.

«Мы почувствовали связь на тренерских собраниях, – говорил Финч. – У нас одинаковое чувство юмора и одинаковый подход к игре. Он тоже говорил, что атаке нужно дать максимальную свободу. У него была такая фраза: «Если часы бегут, то и нам следует». Никогда такого не слышал до этого.

Даже лучшие бегущие команды проводят в быстрых атаках около 55% времени. То есть в остальные 45% тренер должен назначать комбинации и контролировать игру. Но даже в таких владениях хочется, чтобы у игроков на площадке была свобода в принятии решений. Не имеет смысла заказывать комбинации, гораздо важнее качество бросков.

Раньше я постоянно спорил с другими тренерами о том, как нам следует действовать в нападении. Мне приходилось что-то объяснять и доказывать. Но с Нори иначе – у нас общий философский подход к игре. Мы не думаем о тактике, мы думаем так: «Как нам выжать максимум из того, что у нас есть под рукой. И Майк Мэлоун дал нам свободу, чтобы мы создали шаблон, в котором это все можно было осуществить».

«Тому же самому учил меня Бутч Картер, – объяснял Нори. – Как и Финчи, он не заказывал комбинации, надеясь, что что-то сработает. Он просто говорил: «Мы сделаем так, они будут защищаться так, и вот отсюда пойдет бросок. И Картер, и Финч смотрят на игру не то чтобы оригинально, но они заглядывают в самую ее суть ».

Но, как можно было догадаться, главное достоинство Нори – это умение построить личные отношения с игроками.

«В качестве ключевого помощника он контролирует практически все, – расписывал функции Нори в клубе Финч. – Главным образом он специализируется на нестандартных ситуациях в атаке и защите, на том, как мы будем действовать в конце четвертей и в конце матчей, контролирует замены, подобные вещи. Вместе с Пабло Приджиони они отвечают за атаку команды: они работают над игровыми концепциями, придумывают розыгрыши, определяют, что мы будем делать. Он же работает с командой скаутов, которые разбирают действия других команд. Он заведует просмотром видео, потому что у нас там много молодежи, а он уже столько лет в лиге и знает, как развивать людей и как подавать материал оптимальным образом».

И все же отдельно подчеркивается ключевая черта, доводящая сравнение с Тедом Лассо до совершенства.

«Я никогда не видел, чтобы кто-то так общался с игроками, – объяснял Финч. – Он всегда юморит, всегда снимает напряжение, всегда говорит напрямую. Он провел в лиге столько времени и очень хорошо всех понимает – когда-то он тренировал Чарльза Оукли, так что с молодыми игроками у него не может быть проблем. Его необычная манера говорить и чувство юмора пробиваются сквозь белый шум, который баскетболисты давно научились отключать ».

Зачастую Нори подменяет Финча в интервью по ходу матчей. Совершенно точно, что эта часть игры ему дается лучше всех в лиге. Он одновременно саркастичен, точен в анализе и непредсказуем в своих экспромтах.

«Нас бьют на первом же шаге, что приводит к тому, что нам приходится ловить игрока с мячом, – говорил он в большом перерыве матча с «Портлендом» в начале этого года. – Но главная наша проблема – в атаке. Мы делаем рывок, они берут тайм-аут и ставят зону, после чего мы начинаем ломиться в нее, как лосось по водопаду . Мы боремся сами с собой, у нас только 10 передач, нападение задеревенело, у КАТа только три броска, нам нужно его задействовать. Это, наверное, худшая атака, мы так эгоистично давно уже не играли».

Разборы Нори по ходу трансляций – такие олдовые и такие понятные – тоже одно из веских оснований следить за матчами «Миннесоты».

И да, все эти аллегории – вещь вполне для него естественная. Хотя он сам признается, что самые экстравагантные их образцы спровоцированы проигранными пари или стали ответом приятелям, которые подвергали сомнению то, что он сможет ввернуть в интервью определенное слово или фразу.

Фото: скриншоты Bally Sports North