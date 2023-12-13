«Братишке нужна помощь». Дрэймонд Грин окончательно сошел с ума

Одна из величайших династий в истории баскетбола уходит в закат. «Голден Стэйт» плетется 11-м на Западе, в последних 15 играх – у них 4 победы. От Джонатана Куминги хотят прогресса, а его нет, Эндрю Уиггинс должен был стать третьей звездой, а стал только кандидатом на обмен, а ждать откровений от 38-летнего Криса Пола немного опрометчиво.

При этом «Голден Стэйт» кончается по самой странной и нелепой причине: команда с колоссальным опытом и чемпионским ореолом (а подобный есть в современном баскетболе только у Леброна) страдает не столько от игровых проблем, сколько от того, что атмосфера внутри раздевалки разрушена, все разобщены и решают свои проблемы . Ветераны «Уорриорс» должны были бы удерживать это судно на плаву, компенсировать любые игровые недостатки, связанные с возрастом, за счет самоотдачи, слаженности, уверенности, но происходит совсем другое: Стив Керр словно боится обидеть старичков и переживает за свой авторитет, Эндрю Уиггинс так и не пережил личную драму (какой бы она там ни была), Клэй Томпсон загоняется из-за безумного микса сомнений и самообмана, Крис Пол готовится к пенсии, а Дрэймонд Грин вошел в деструктивный цикл, где за проступком и дисквалификацией следует новый проступок и новая дисквалификация.

Все это началось не сегодня.

Конец сентября 2022 года. Тогда еще действующие чемпионы отправились в Японию – на «Сайтама Супер Арене» «Уорриорз» дважды справились с «Вашингтоном», а затем устроили конкурс трехочковых бросков. «Сплэш Бразерс» Стеф Карри и Клэй Томпсон предсказуемо вынесли восходящую звезду Джордана Пула и Мозеса Муди. «Деды» «Ветераны» вышли победителями и открыто стали смеяться над «молодыми». Крайне удивительно, но один из молодых принял близко к сердцу. Расстроенный Пул разозлился на Карри и Томпсона, что и высказал им в раздевалке.

Тогда главный тренер Стив Керр съехал, что его это не сильно волнует: «Это здоровая ситуация. Джордан сейчас – неотъемлемая часть нашей команды. Такие вещи зарабатываются игрой в плей-офф. Только так ветераны могут признать кого-то. Но это надо еще и подтверждать каждый год. Джордан ощущает себя важным человеком в команде, а ветераны все еще подшучивают над ним, и это нормальные колебания в команде».

Через пару дней после того самого конкурса трехочковых Дрэймонд Грин правым полупрямым полубоковым решил вырубить Джордана Пула на тренировке. Потом публичные извинения из-под палки, отказ идти на примирение и конфликт длиной в целый сезон.

«Вот почему так важно сохранять все внутри коллектива. Я в этой лиге уже 30 с лишним лет и видел всякие безумные вещи. Когда все остается в команде, справиться с этим достаточно легко», – сказал тогда Керр.

Сезон-2022/23 прошел для «Голден Стэйт» в духе «у нас не получается, но что поделать». Худший процент побед за 9 лет с Керром (если вынести за скобки 2019/20, когда Стеф и Клэй сломались, а лучшими игроками по итогам регулярки были Эрик Паскалл, Алек Беркс и Гленн Робинсон III) и вылет во втором раунде от «Лейкерс», которых потом сомнет 4-0 «Денвер».

Тут Керр, пытавшийся сгладить произошедшее на протяжении полугода, сдался: « От этого не скрыться: инцидент с Дрэймондом и Джорданом в начале года сыграл в этом свою роль. Это не могло не сказаться на команде . Каждый раз, когда теряется доверие, это значительно усложняет процесс. В этом сезоне случилось так, что часть доверия потерялась. Говорю настолько прямолинейно, насколько могу.

Надо вернуться к тому, что сделало нас успешными, то есть к доверительной атмосфере в коллективе, где все опираются друг на друга и делают друг друга лучше».

В итоге Пула обменяли.

Казалось, что проблема решена.

Избавились от мешавшего атмосфере в раздевалке молодого и амбициозного игрока, который был недоволен своей ролью в команде и при этом вошел в открытый конфликт с одним из ветеранов.

Приобрели опытного разыгрывающего Криса Пола (с которым наши многоуважаемые ветераны находились в плохих отношениях на протяжении многих лет). Он должен был привнести свою баскетбольную мудрость и помочь молодежи выйти на новый уровень.

Так и начался сезон-2023/24.

За первые три недели из всех игроков «Голден Стэйт» только Стеф Карри набирал больше 20 очков в матче.

Клэю Томпсону потребовалось 16 игр, чтобы преодолеть планку, которая являлась средней по сезону для него еще с 2015 года. А ведь он хочет «максималку». Непонятно, насколько сильно на него давит отсутствие продвижения в контрактных переговорах, но Время, вероятно, давит сильнее. Разочарование на паркете выливается в разочарование душевное – отсюда те самые «4 пальца», аффирмации «Мой 13-й сезон в НБА станет самым лучшим», «В первых десяти играх я не попадал так, как умею. В следующих десяти буду на высоте» (37% с игры в тех самых следующих десяти) и прочие мантры, которые он вбивает себе в голову.

Но братская любовь не знает границ.

14 ноября «Уорриорс» принимали «Миннесоту». У хозяев серия из 3 поражений, но еще недавно была из 5 побед, так что это мало кого волновало. Стеф Карри игру пропускает – растяжение голеностопа. Вторая (!) минута встречи. Томпсон зачем-то хватает Джейдена Макдэниелса за майку. Форвард «Миннесоты» закономерно берет его за джерси в ответ. Баскетболисты закружились в вальсе со сменой видов спорта, вскоре перешедшем в ММА.

Миротворцем тогда решил выступить Руди Гобер – француз принялся разнимать потасовку, но Дрэймонд Грин имел свои планы: взял Гобера локтем в «замок» и потащил в сторону. Томпсона и Макдэниелса удалили, Грин получил неспортивное замечание второй степени и также покинул арену.

По итогам расследования НБА 4-кратный чемпион получил 5-матчевую дисквалификацию: «Длительность дисквалификации частично основана на истории неспортивных поступков Грина».

«В моей жизни нет места сожалениям, – отказался признавать себя неправым Грин. – Я буду приходить на защиту товарища по команде всякий раз, когда у меня будет такая возможность. Для меня важно то, что чувствуют люди, которых я ценю, это приоритет. Как себя чувствуют такие люди, с чем им приходится иметь дело – для меня это все».

Можно было бы пошутить, что Грин насмотрелся один сериал, но он тогда еще не вышел. Форварду потребовалось несколько часов, чтобы в соцсетях в очередной раз доказать, что до сих пор ничего не понимает: «12-й год пошел, а вы все еще говорите мне перестать быть Дрэймондом. Не надо получать технари... бла-бла-бла. Прошло 12 лет, а вы все еще пытаетесь научить меня быть собой? Из меня лучше Дрэймонд, чем из любого из вас!»

Керр, конечно же, встал на защиту своих подопечных: «Если вы видели повтор, Руди схватил Клэя за шею. Поэтому Дрэймонд и набросился на него», но контролировать происходящее безумие постфактум попросту не получится.

А закономерность в действиях Грина заметил сам Гобер после игры: «Каждый раз, когда Стеф пропускает матч, Грин не хочет играть без Карри, поэтому делает все возможное, чтобы его удалили».

Неудивительно, но статистика это подтвердила. По данным Spotraс, с момента начала карьеры в НБА в 2012 году Грин был удален 18 раз. Первые семь удалений пришлись на матчи, в которых Карри принимал участие.

Первый случай, когда Грин был удален, а Карри не играл, произошел 11 ноября 2019 года. Карри в это время отсутствовал из-за перелома руки. В итоге Грин получил пару технических фолов во встрече с «Ютой» – за нее как раз тогда выступал Руди Гобер.

После игры с «Миннесотой» можно было подвести промежуточный итог: 7 из последних 11 удалений пришлись на матчи, в которых Карри не играл.

Грин отработал смену «пять через пять». Он отбыл 5-матчевую дисквалификацию, вернулся в строй, но затем его хватило только на пять встреч.

Сегодня, вторая половина против «Финикса», «Голден Стэйт» ведет «+5» в гостях. Брэндин Подземски ищет партнера, чтобы вывести мяч из-за боковой. Грин толкается с Юсуфом Нуркичем, а затем с разворота бьет ему ладонью по лицу – 130-килограммовый 7-футер упал на паркет. После пересмотра эпизода судьи зафиксировали неспортивное нарушение второй степени и удалили Грина. Опять.

«Что с ним не так? Я не знаю. Лично мое мнение: братишке нужна помощь. Рад, что он не пытался меня задушить. Случившееся не имеет ничего общего с баскетболом», – сказал Нуркич на послематчевой пресс-конференции.

Стив Керр вновь попытался сохранить самообладание, мол, он «ничего не видел» и «повтора тоже не видел». Что, конечно, далеко от правды.

Грин извинился и сказал, что в его действиях «не было умысла» – он лишь пытался «продать» судьям контакт с центровым «Финикса» – якобы тот прихватил его за форму. Вероятно, его оправдания останутся без внимания, ведь прихватывают за форму всех в абсолютно каждой игре, но физически навредить оппоненту умудряется только Грин.

Комментатор на трансляции «Клипперс» – «Сакраменто», который реагировал на произошедшее в параллельном матче лишь по постам в соцсетях, предположил, что в этом календарном году мы Грина больше не увидим.

25 матчей за пистолет во время прямой трансляции (Джа Морэнт возвращается на следующей неделе), всего 5 – за удушающий прием. Лига проанализирует ситуацию и, вероятно, определится с наказанием в течение 24 часов. Папка «История неспортивных поступков Грина» становится лишь толще, и ждать помилования от Адама Сильвера не приходится.

Это очень похоже на конец, на несообразный конец.

Хотелось бы, чтобы история «Голден Стэйт» получила какое-то эпичное завершение, достойное всего, что эта династия сделала для баскетбола.

Династия «Чикаго» ушла в небытие с победным броском Джордана.

Династия Кобе и Шака саморазрушилась, когда звезды уничтожили все вокруг, а потом бросились друг на друга.

Династия Мэджика Джонсона разлетелась о смертельный (как казалось в тот момент) диагноз.

«Уорриорс» же оказались в круговороте абсурда – стали заложниками явных проблем с головой у своего лидера . Дрэймонд Грин как будто сам хочет разрешить многолетний спор о том, кто более важен для клуба – улыбчивый суперснайпер или он, цементирующий защиту тафгай, привносящий ту самую злую энергию, необходимую любой чемпионской команде. То, что он делает сейчас, даже сложно назвать злостью от бессилия, это чистое безумие, в котором нет смысла искать логику. Все его бесчисленные выкрутасы долгие годы оправдывали, видя в ней полезные для команды тенденции. Бить между ног Адамса – ужасно, но именно с этих ударов началось возвращение «Голден Стэйт» в серии с «Оклахомой», душить Гобера – глупо, но формально он действительно защищал партнера, пусть и по-своему, лупить Джордана Пула – чудовищно, но болельщики «Уорриорс» хорошо понимают эмоцию, которая побудила Грина на это. Теперь же Грин ведет себя как Деннис Родман в последнем сезоне «Чикаго» – теряет контакт с реальностью и бросается во все тяжкие, чтобы получить странное наслаждение от собственного хаотичного поведения.

Все это является лишь следствием того, что началось уже давно. Много лет назад Грин и Стив Керр схватились в раздевалке в «Оклахоме». Их последующее примирение и непростое взаимодействие, по сути, заложило фундамент для «династии» «Уорриорс». Однако контроль над форвардом давно потерян. Ветераны уже второй сезон показывают, что не могут справиться с деструктивной энергией Грина, которая теперь разрушает команду изнутри . Тот проиграл «Уорриорс» финал-2016, стал причиной ухода Кевина Дюрэнта, уничтожил все перспективы прошлого года, но не может отказать себе в удовольствии быть самим собой. Все лишь с ужасом наблюдают за этим буйством из первого ряда: Стефен Карри, Клэй Томпсон, Дрэймонд Грин и Стив Керр идут на дно с кораблем, который сами 10 лет назад и построили.

Лишь Бобу Майерсу, бывшему генеральному менеджеру, удалось «соскочить с «Титаника», как это заметил член Зала славы Чарльз Баркли. Этим летом он не стал продлевать контракт и ушел на телевидение. А у него разговор был бы короткий: «Я бы сказал: «Вот и все. Ты допустил ошибку в 10-м матче сезона, так что теперь больше нельзя их допускать».

Грин «рано израсходовал свой второй шанс». Получит ли он третий, окажет прямое влияние на последние годы пика лучшего снайпера всех времен Стефена Карри и одной из самых доминирующих династий в истории баскетбола.

Фото: Gettyimages.ru/Christian Petersen, Ezra Shaw; AP Photo/Jed Jacobsohn