24 комментария

Bank shot
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Леброн вновь командует в тайм-аутах – расписывает комбинации для себя любимого

НБА НБА
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
Лейкерс Лейкерс
Баскетбол Баскетбол

После победы в первой игре серии с «Мемфисом» «Лейкерс» вполне предсказуемо взяли выходной во второй. К началу третьей четверти команда Энтони Дэвиса уступала 20 очков и так не сподобилась организовать даже подобие интригующей концовки – 93:103.

Единственный, кто потел (ну, или набивал статистику в проигранном матче) – это Леброн Джеймс, который не мог не выложиться (у него 28 очков, 12 подборов, 3 передачи, 12 из 23 за 39 минут), так как весь матч его провоцировал местный тролляка Диллон Брукс.

Оба разошлись довольные собой.

Джеймс всю игру над оппонентом издевался – положил через него свой единственный трехочковый, несколько раз обыгрывал спиной, легко атаковал с ведения. Всю игру Брукс сидел на фолах и провел только 22 минуты, а против медленного Дэвида Родди Леброну было полегче.

Брукс же был привычно отвратителен (не только своими нарядами), но и соотношением борзости и  полезности – 5 из 14 с игры. Однако реализовал два трехочковых, закрывших вопросы о победителе, после чего гарцевал перед «стариком» как выпившая ведро водки полковая лошадь.

Самая интересная часть этой утомительной дуэли случилась уже под конец. Джеймс всеми силами подтягивал «Лейкерс» и в тайм-ауте за 4 минуты до сирены полностью забрал инициативу у главного тренера Дарвина Хэма. Комментаторы тут же рассказали, что им сообщил специалист перед матчем: «Если у Леброна появится хорошая идея, то мы ее, конечно, используем».

В чем состояла идея?

Джеймс в очередной раз обхитрил слишком уверенного в себе Брукса. Он показал тому, что не собирается атаковать сам, а всего лишь предлагает заслон на линии штрафных для Д’Анджело Расселла.

Пока Брукс щелкал клювом и контролировал передачу на разыгрывающего баскетболиста, Джеймс поймал визави на спину и оказался один на один с кольцом.

Дальше уже было дело техники: удачный заброс от Руи Хатимуры – и легкие два очка.

via GIPHY

Счет в серии – 1-1, но у «Лейкерс» сохраняется оптимистичный настрой, пока Леброн разбрасывает вот такие жемчужины мудрости.

Как далеко в плей-офф зайдут «Лейкерс»? Предскажите победителя каждой пары

Фото: AP Photo/Brandon Dill

24 комментария

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Ola BP
Ответ scorp19
Интересно может ли Леброн обменять игрока в перерыве 😂 Заходишь в раздевалку, а тебе Джеймс: Собирай монатки, завтра ты едешь прозябать остаток карьеры в Детройте.
И Дэвис такой:
Окей 😞
+51
-3
+48
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6yrora_arz
с одной стороны у лебы 28 очков, с другой полезность -17 за 39 минут. у дэвиса с подбитым глазом -4
+30
-1
+29
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scorp19
Интересно может ли Леброн обменять игрока в перерыве 😂
Заходишь в раздевалку, а тебе Джеймс: Собирай монатки, завтра ты едешь прозябать остаток карьеры в Детройте.
+27
-3
+24
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Dmitry Trepov
Ответ LeicesterCity
Надеюсь, Мемфис пройдет дальше ;) Долой "короля" .
Брукс перелогинься
+13
-3
+10
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14orange
Ничего не понял... За 4 минуты разница всего (-6), а Лейкерс "так не сподобилась организовать даже подобие интригующей концовки". Что-то не вяжется
+7
0
+7
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RAMIK
Заголовок ДНО.
+16
-12
+4
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Klna Jislime
Ответ RAMIK
Заголовок ДНО.
Дервин Хэм еще большее дно!
+5
-2
+3
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Лёша Алёшин
Ответ Gaval
все стареющие бывшие отличные игроки не понимают того , что они уже не могут как раньше и не способны с этим смириться. но кто то старел гораздо более достойно, чем джеймс. никада не любил джордана, за его "человеческие" достоинства, но такого безобразия, что себе позволяет леброн, он бы себе никада не позволил. чем больше чернеет образ леброна, тем светлей лик майкла.
сам понял что высрал?проблема не в стареющей супер звезде а в безвольной бездарной молодёжи которая пиарится за счёт этих звёзд и лутает огромные деньги а пахать не привыкла да и нет данных пахать если по твоим словам ветеран лидер надо подбирать тех кто хочет доказать хочет помогать звезде многому учится у него а не прибывать на площадке и ждать когда ветеран уйдёт с команды , он уйдёт всю некчёмность разгонят
+2
0
+2
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ARTTOUR
А Н БА такие думают, нихера русские всё поняли
НБА, А мы просто играем в баскетбол
+1
0
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Синяя Кровь
Ответ Atsuktuvas
Мир и Россия существовали до него и никуда не денутся после него. А ехать в Москву, чтобы вас повеселить, из моего региона - далеко и дорого.
если бы не путин, то сейчас не только в москве, но и в вашем регионе сидели солдаты НАТО и смотрели НБА.
мир держится на нашем вожде.
+1
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DayBecomeGame
😮‍💨
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pizzatcarizza
Ответ Gaval
все стареющие бывшие отличные игроки не понимают того , что они уже не могут как раньше и не способны с этим смириться. но кто то старел гораздо более достойно, чем джеймс. никада не любил джордана, за его "человеческие" достоинства, но такого безобразия, что себе позволяет леброн, он бы себе никада не позволил. чем больше чернеет образ леброна, тем светлей лик майкла.
Так очки забиты, в чем леброн не прав?
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Максим Черкашин
Я тайм аутами командую.😄
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Azat LA
Под загадочным sports.ru теперь прячется сошников? ))
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Gaval
все стареющие бывшие отличные игроки не понимают того , что они уже не могут как раньше и не способны с этим смириться. но кто то старел гораздо более достойно, чем джеймс. никада не любил джордана, за его "человеческие" достоинства, но такого безобразия, что себе позволяет леброн, он бы себе никада не позволил. чем больше чернеет образ леброна, тем светлей лик майкла.
+6
-6
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Atsuktuvas
Ответ Синяя Кровь
одна вот эта фраза тянет от 5-ти до 15-ти за дискредитацию российской власти. кто кроме путина? на красной площади осмелитесь это сказать а не в интернете под ВПНом?
Мир и Россия существовали до него и никуда не денутся после него. А ехать в Москву, чтобы вас повеселить, из моего региона - далеко и дорого.
+1
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Gaval
Ответ pizzatcarizza
Так очки забиты, в чем леброн не прав?
а причём здесь твои забитые очки? купи новые.
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Gaval
Ответ Лёша Алёшин
сам понял что высрал?проблема не в стареющей супер звезде а в безвольной бездарной молодёжи которая пиарится за счёт этих звёзд и лутает огромные деньги а пахать не привыкла да и нет данных пахать если по твоим словам ветеран лидер надо подбирать тех кто хочет доказать хочет помогать звезде многому учится у него а не прибывать на площадке и ждать когда ветеран уйдёт с команды , он уйдёт всю некчёмность разгонят
ты хам и вдобавок ещё скорей всего малолетний. впрочем лучше быть малолетним хамом, чем пожилым идиотом.
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