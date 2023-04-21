24 комментария

После победы в первой игре серии с «Мемфисом» «Лейкерс» вполне предсказуемо взяли выходной во второй. К началу третьей четверти команда Энтони Дэвиса уступала 20 очков и так не сподобилась организовать даже подобие интригующей концовки – 93:103.

Единственный, кто потел (ну, или набивал статистику в проигранном матче) – это Леброн Джеймс, который не мог не выложиться (у него 28 очков, 12 подборов, 3 передачи, 12 из 23 за 39 минут), так как весь матч его провоцировал местный тролляка Диллон Брукс.

Оба разошлись довольные собой.

Джеймс всю игру над оппонентом издевался – положил через него свой единственный трехочковый, несколько раз обыгрывал спиной, легко атаковал с ведения. Всю игру Брукс сидел на фолах и провел только 22 минуты, а против медленного Дэвида Родди Леброну было полегче.

Брукс же был привычно отвратителен (не только своими нарядами), но и соотношением борзости и полезности – 5 из 14 с игры. Однако реализовал два трехочковых, закрывших вопросы о победителе, после чего гарцевал перед «стариком» как выпившая ведро водки полковая лошадь.

Самая интересная часть этой утомительной дуэли случилась уже под конец. Джеймс всеми силами подтягивал «Лейкерс» и в тайм-ауте за 4 минуты до сирены полностью забрал инициативу у главного тренера Дарвина Хэма. Комментаторы тут же рассказали, что им сообщил специалист перед матчем: «Если у Леброна появится хорошая идея, то мы ее, конечно, используем».

В чем состояла идея?

Джеймс в очередной раз обхитрил слишком уверенного в себе Брукса. Он показал тому, что не собирается атаковать сам, а всего лишь предлагает заслон на линии штрафных для Д’Анджело Расселла.

Пока Брукс щелкал клювом и контролировал передачу на разыгрывающего баскетболиста, Джеймс поймал визави на спину и оказался один на один с кольцом.

Дальше уже было дело техники: удачный заброс от Руи Хатимуры – и легкие два очка.

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Счет в серии – 1-1, но у «Лейкерс» сохраняется оптимистичный настрой, пока Леброн разбрасывает вот такие жемчужины мудрости.

Фото: AP Photo/Brandon Dill