Домашняя победа Леклера после бесконечных фэйлов свела Монако с ума: город в слезах и шампанском, поздравляет вся «Ф-1»
Шарль – орет.
Нынешний сезон «Формулы-1», похоже, собрался стать счастливой сказкой для тех, кто в прошлом побил все рекорды по невезению. В Майами Ландо Норрис изгнал «призраков Сочи» и выиграл свою первую гонку в «больших призах» (до этого откатав 109 Гран-при без побед), а теперь Шарль Леклер наконец-то занял верхнюю ступень на подиуме домашнего Гран-при в Монако!
В чем историчность момента? Например, Шарль стал первым монегаском, выигравшим гонку в средиземноморском княжестве со врем Луи Широна (побеждал еще на довоенном Гран-при 1931 года за рулем «Бугатти»).
А еще пилот «Феррари» сломал сегодня личное «проклятье»: до гонки этого сезона Шарль еще ни разу не поднимался на подиум в Монако. В 2019-м «гениальная ошибка» стратегов Скудерии (забыли выпустить своего гонщика на попытку в конце первого сегмента) заставила его стартовать с последних рядов, после чего в воскресенье пытаясь прорваться, как сумасшедший из конца пелотона Леклер, ожидаемо повредил болид на узких улицах и сошел. Годом позже этап отменили из-за пандемии, а в 2021-м Шарль даже не смог выйти на старт несмотря на завоеванный поул (в финальной квалификационной попытке разбил «Феррари», которую команда, так и не успела восстановить к гонке, из-за чего пришлось сворачивать в боксы уже на прогревочном). Страдания продолжились в 2022-м, где снова отличился командный мостик, а в прошлом году «Феррари» на протяжении первой половины сезона была безнадежно далека от первых мест.
Парню тотально не везло на родной земле – он терпел здесь неудачи еще на заре карьеры в «Ф-1», когда будучи пилотом «Заубера» протаранил Брендона Хартли из-за отказавших тормозов под финиш Гран-при 2018-го, и оба раза сошел в гонках «Формулы-2». В Монако Шарль умудрился попасть в аварию даже в заезде исторических болидов.
Но в минувший уик-энд звезды все-таки сложились: «фантастический поул» (по признанию босса команды Фредерика Вассера) и лидирование от старта до финиша привели Леклера к заслуженной победе. Команда даже долгое время сдерживала своего лидера, опасаясь, что он слишком быстро расходует шины – из-за страшной аварии на старте гонка была остановлена после первого круга и перед рестартом первые четыре машины, включая «Феррари» Шарля переобули в «хард», чтобы ехать на одном комплекте уже до финиша. От Оскара Пиастри Шарлю разрешили оторваться только незадолго перед клетчатым флагом.
И Леклер сполна насладился домашним триумфом – под овации фанатов!
Финальный круг превратился в почетный. Отрыв в более чем 8 секунд от преследовавшего Пиастри позволил Шарлю заметно сбавить темп в последнем секторе. Возможно местный любимец даже слышал болельщиков на трибунах, чей восторженный гул пробивался в трансляцию.
Как только «Феррари» Леклера пересекла финишную линию, режиссеры трансляции первым делом выхватили девушку гонщика – Александра Сен-Мле все это время переживала за своего бойфренда в паддоке.
После клетчатого флага маршалы выстроили некое подобие «чемпионского коридора» Леклеру.
После гонки некоторые, похоже, вытирали слезы счастья от победы своего гонщика.
Плакал и сам Леклер, причем еще до клетчатого флага, о чем рассказал в послегоночном интервью.
«Я никогда не говорил, что эта победа будет такой же, как все остальные – наоборот, я всегда говорил, что в эмоциональном плане победа в Монако будет для меня ценнее других. Но я никак не ожидал, что эти эмоции будут настолько сильными. Где-то за 2-3 круга до финиша на выходе из тоннеля я вдруг понял, что плохо вижу трассу, потому что у меня из глаз начали течь слезы. И я как бы сказал себе: «Шарль, ты не можешь позволить себе все это прямо сейчас. Тебе нужно проехать еще 2-3 круга и победить». После этого все вернулось в норму, но после того, как я пересек финишную черту, я и правда ощутил чувство невероятного счастья.»
Сложно утверждать, но возможно сегодня в Монако рукоплескали так громко и долго, как никогда раньше. Хотя победу здесь одерживали по-настоящему великие для автоспорта личности, как Шумахер, Сенна и Фанхио, все-таки триумф местного героя и его невероятная история никого не оставили равнодушным.
Теперь все знают, как звучит истинный победный рев Шарля.
Для любителей исторических моментов – Шарль Леклер первый уроженец Монако выигравший домашний Гран-при в рамках соревнований «Формулы-1» (конечно, если не пускаться в дискуссию о гонках Гран-при и взять за отсчет сезон-1950).
Победные крики продолжились у подиума. Похоже, в случае победы «Феррари» любому празднованию добавляется в эпичности.
Кадр дня?
Джон Элканн – глава клана Аньелли, которому принадлежит в том числе «Феррари» – одним из первых подошел поздравить своего гонщика.
Это случилось сразу после того, как Шарль вдоволь наобнимался с командой.
Расслабленный разбор полетов тройкой призеров в комнате «охлаждения»: Шарль говорит, как круто победить в Монако, Сайнс объясняет, что Пиастри был очень близко от него, все дежурно для гонщиков радуются, что в аварии Серхио Переса и двух «Хаасов» обошлось без последствий.
В это время весь бомонд собирался у небольшой площадки перед княжеской ложей, где традиционно проходит награждение победителя и призеров Гран-при. Подруга Шарля естественно в первых рядах.
А дальше началось главное – награждение. Во времена князя Ренье III церемония отличалась строгим регламентом, но с приходом на трон его сына Альбера II порядки стали немного демократичнее.
Например, в 2018 году главный весельчак современной «Ф-1» Даниэль Риккардо дал попить из горла монарху и его жене – княгине Шарлен, а Себастьян Феттель даже задел струей в княжескую чету. Теперь же князь Альбер II сам поучаствовал в обливании игристым. И, кстати, получил в ответ от Фредерика Вассера. Что-то немыслимое для чопорных аристократов!
Еще кадры подиума и радости за Шарля.
Объятия с князем вопреки всем правилам этикета – легко, если ты монегаск и выиграл сегодня гонку!
А вот княгине, похоже, была не так сильно настроена на объятия.
Радость победителей...
... и принимающей стороны. Если судить по этому стоп-кадру, то Шарль и князь, похоже, уже на ты.
А после такой теплой атмосферы на церемонии награждения Леклера еще ждали поздравления от тех, кто на подиум в этот раз не попал. Во время интервью в микст-зоне похлопать по плечу пришел лидер чемпионата Макс Ферстаппен, занявший лишь 6-е место.
Также рядом с победителем появился Льюис Хэмилтон, который выигрывал в княжестве трижды.
А после всех официальных мероприятий Шарль и его босс совершили традиционный нырок в бухту княжества.
«У меня нет слов, чтобы все это объяснить. Очевидно, что для меня эта победа очень многое значит. Ведь именно благодаря этой гонке я с детства начал мечтать о том, чтобы однажды стать гонщиком «Формулы-1». Где-то за 15 кругов до финиша я начал надеяться на то, чтобы до финиша больше ничего не случилось, меня начали захлестывать эмоции. Мой отец сделал для меня все возможное, чтобы я оказался здесь, это было нашей общей мечтой – мы оба хотели, чтобы я выступил на Гран-при Монако. И я не могу поверить в то, что сейчас мне удалось здесь победить», – поделился эмоциями победитель.
Сколько же дней теперь будет гулять богатое княжество?
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Фото: F1TV, соцсети F1; Gettyimages.ru/Clive Rose, Ryan Pierse