Монако 2 года ваял супергараж-конструктор для спасения Гран-при. Но «Ф-1» вновь грозит заменой – хочет еще 💸

$20 млн за гонку – уже мало.

Гран-при Монако всегда считался самым люксовым, роскошным и гламурным этапом «Формулы-1» – и не зря: все-таки он первым запустил тренд на гонки лучших машин на Лазурном берегу перед яхтами с видом на море, да еще и в супербогатой локации с огромной концентрацией грандиозных отелей и казино.

А теперь облик самого роскошного Гран-при стал еще технологичнее: на новом этапе дебютировало фантастическое главное здание Garage 1 – временный конструктор для гаражей, боксов и зон гостеприимства и роскошнейшего паддок-клаба на крыше!

Команда Автоклуба Монако – промоутера всех гоночных активностей и оператора трека – сама выполняла всю подготовительную работу по формированию запроса контракторам и потому теперь очень гордится роскошным результатом. Даже выпустила ролик с парой таймлапсов о деталях возведения и сборки!

Нулевой уровень – боксы-гаражи команд, зона ФИА и «Формулы-1» (для технических проверок, сэйфти-каров, хранения оборудования и прочих организационных и технических вопросов). Следующие два уровня – фактически командные офисы в дополнение к моторхоумам: для инженеров, брифингов и координации трековой работы. Уровни 3 и 4 – зоны гостеприимства команд и организаторов, а также «Паддок-Клаб» с самыми дорогими билетами для ВИП-гостей.

Но главное и самое роскошное – полноценная террасса для «Паддок-Клаба» с панорамным обзором на трассу, залив, боксы команды и вообще все окрестные потрясающие виды – стоимость прохода сюда, вероятно, посоперничает с ценами на Гран-при Майами (но мы их не знаем, потому что их раскрывают только при прямом запросе на бронирование, а на этот год все вообще давно раскуплено еще до презентации нового здания, но в официальном буклете они стартуют с 7500 евро за два дня по самой скромной программе).

Вышло, конечно, максимально роскошно: даже лестницы специально проектировали, чтобы даже на на них вид вышел соответствующим ценам за билеты – на дворец.

Над зданием в целом работали 2 года – и 1,5 года заняли только проектирование и первичная подготовка 40 конструкционных модулей. Цель заключалась в оптимизации пространства – чтобы пит-лейн перестал быть опасно узким, а в гаражи могли поместиться 1-2 потенциальные дополнительные команды. То есть требовалось разместить больше полезной площади на меньшем пространстве при сохранении всех главных люксовых фишек автодрома по обслуживанию команд, их гостей и всех визитеров– и вписать все это в существующую архитектуру улиц! И пришлось долго рассчитывать, сколько нагрузки выдержат сваи и прибрежные почвы.

В итоге удалось все поднять на 2 этажа и действительно расширить пит-лейн – с новым зданием машины смогут разъезжаться, а «Ф-1» потеряла аргумент в отказе потенциальным новичкам вроде «в каком-нибудь Монако вы просто уже не влезете в паддок». И возможная потенциальная толпа для экскурсий теперь точно станет больше – а следовательно, и выручка из-за роста посещаемости и трафика.

Правда, полностью вопрос нехватки места так и не решен – но он, похоже, и принципиально нерешаем в таком маленьком пространстве:

Физическое производство и сборка первых боксов начались в Нанте в сентябре 2023-го и заняли еще полгода, а затем в середине апреля 2024-го настало время экспресс-возведения перед гоночным месяцем – историческим Гран-при и заездом «Формулы Е».

Процесс сборки из отдельных составляющих занимает 2 ночи и всего 30 человек. По сути вся система состоит из 5 платформ и 45 модульных блоков по принципу «Лего» – все при необходимости можно разобрать и вернуть заливу первоначальный вид.

Стоимость из-за уникальности объекта пока нельзя прикинуть даже примерно, но Автоклуб Монако – государственный, и обычно отчитывается о финансовых итогах в начале следующего года после конца предыдущего. Тогда-то и узнаем.

Но реновация зданий боксов на стационарных автодромах стоит обычно несколько десятков миллионов долларов – правда, все они капитальные, неразборные, проектируются и возводятся совершенно по-другому.

Тем не менее, после реновации Монако присоединилось к европейскому клубу обновленных автодромов – недавно перестройку ради сохранения этапа закончили в Бельгии , как раз начали в Барселоне и завершают в Монце .

Потому что сейчас «Формула-1» требует не только историчности, но и современных мощностей для обслуживания посетителей.

«Исторические Гран-при очень важны – мы говорим о гонках со своей собственной идентичностью. И мне очень смешно, когда я слышу рассуждения людей о том, что «Формула-1» неуважительно относится к историческим этапам. Потому что на самом деле все наоборот.

Я всегда говорил, что исторический статус означает и большую ответственность. При этом слово «исторический» нельзя приравнивать к слову старый или вышедший из моды. Потому что «исторический» – одно, а «старый» – совсем другое.

На самом деле это вопрос того, что мир развивается. Нам нужно найти правильный баланс между историческими вещами и теми решениями, которые необходимо принять для развития в будущем.

Так что гонки с историческим статусом всегда будут оставаться в календаре «Формулы-1». Но при этом существует необходимость, чтобы организаторы некоторых из этих этапов признали, что им тоже нужно постоянно предпринимать определенные шаги и двигаться вперед – например, обновляя и инфраструктуру автодрома.

Если помните, еще два года назад ходили разговоры о том, что Гран-при Бельгии уберут из календаря. В результате же Бельгия остается в календаре «Ф-1». Они хорошо отреагировали на ситуацию. Они вложились в инфраструктуру, чтобы обеспечить болельщикам наилучшие условия. Это и есть правильный подход, который мы хотим видеть от трасс с историческим статусом

Историческая ценность таких гонок не подлежит ни малейшему сомнения, но при этом мы также должны идти в ногу со временем с точки зрения предоставляемых услуг, сервиса, который должен соответствовать ценам, которые готовы платить люди, приезжающие на автодром», – высказывался шеф «Ф-1» Стефано Доменикали.

Зачем? Не просто для вау-эффекта – ради расширения возможностей продаж люксовых ВИП-билетов для «Паддок-Клаба». Ведь рост именно по этой статье доходов – один из главных драйверов растущей выручки серии, повышения ее прибыльности и возможности платить командам все больше призовых.

Однако даже продвинутая реновация может не спасти Гран-при Монако – место в календаре вновь под угрозой из-за особенного статуса.

«Формула-1» хочет больше денег – либо лицензионный взнос, либо сама продавать ВИП-билеты

Промоутеры Гран-при Италии в Монце мечтают о десятилетнем контракте , но сомневаются в выполнимости цели, открыто заявляя причину: «сложность состоит в том, что в «Либерти Медиа» хотят проводить гонки там, где можно зарабатывать большие деньги на предоставлении гостевых услуг – прежде всего «Паддок-Клаба».

Вряд ли это может удивить – только посмотрите на распределение доходов серии за 2023-й.

«Формула-1» продавала ВИП-билеты в «Паддок-Клаб» на 19 этапах из 22-х. На 10 из них зарегистрированы продажи всех доступных опций (их стоимость стартует с 3 тысяч долларов). Рост выручки только от этой статьи доходов +100% год к году – настолько взлетел интерес звезд.

Что же за 3 Гран-при-исключения? Конечно, Вегас: там «Ф-1» сама себе промоутер, весь трек – ее паддок-клаб, а остальные локации продаются по лицензионным взносам партнеров-отельеров или рестораторов.

Еще одно исключение – как раз Монако: княжество как самая престижная и историческая гонка давно пользуется валом привилегий. Еще недавно ASM еще и проводила тренировки по четвергам из-за местных праздников, сама организовывала трансляции и платила за Гран-при символический взрос в пару миллионов – ведь заезд считался имиджевым бриллиантом в короне, продающем образ всего остального чемпионата.

С приходом новых владельцев из «Либерти Медиа» привилегии начали сворачивать: теперь и трансляции ушли команде Sky Sports F1 (производит всю картинку для международных вещаний), и практики сдвинулись на пятницу, и реновация проводится, и даже взнос появился – по данным инсайдеров, ASM теперь платит 20 млн долларов. Осталось пока только право на самостоятельное распоряжение продажами билетов – и оно пока приносит прибыль (50-70 млн по результатам работы всего года).

Ведь поступления от ВИП-билетов и лицензионных взносов за Гран-при идут в ту же статью доходов, потому перед промоутерами нередко вставал раньше вопрос: платить больше «фикса» и получать больше шансов для компенсации затрат самостоятельно, привлекая звезд и богатых посетителей, либо отдать все вместе с организацией обслуживания «Ф-1» и просить об уменьшении платы.

Однако рост интереса к проведению Гран-при со стороны вообще всех возможных локаций (включая крайне туристические) только повышает конкуренцию и двигает планку вверх: теперь «Ф-1» хочет и больше взносов, и больше ВИП-билетов. Об это споткнулись в Барселоне, в Италии и теперь вот даже в Монако! Княжество просто увеличивало взнос и сохраняло за собой все права, даже наращивая выручку благодаря общему росту интереса к гонкам среди звезд, но теперь владельцы серии хотят либо еще больше денег, либо забрать последние билетные привилегии

И у «Либерти Медиа» есть рычаги: после визита премьера Таиланда на гонку в Имоле на переговоры о проведении собственного заезда авторитетный американский агрегатор бизнес-новостей Bloomberg сообщил – Гран-при Монако под угрозой! Контракт с княжеством истекает в конце 2025-го, и серия согласна перезаключить контракт только на новых условиях.

Прямо перед Гран-при Монако княжеству даже прилетело мощное предупреждение – ведь прямо в Монте-Карло на медиа-сессии проводили панель F1 in Depth про гоночный бизнес, и шеф «Либерти Медиа» Грег Маффей отдельно поднял вопрос новых локаций и трансформации серии:

«Интерес повсюду, из многих городов, и из Азии в том числе. Если выделить только ее, то это Таиланд, Сеул, некоторые варианты из Индонезии. И вообще много мест хотят гонку «Ф-1».

Но мы реально ищем пересечения: где наши фанаты могут быть, куда они могут приехать, кто смог бы провести классную гонку, и кто по-честному может все это себе позволить – кандидат должен укладываться в пересечение эти трех кругов.

И мы сильно поменяли спорт. Раньше мы были больше B2B-явлением – просто отдавали продукт локальному промоутеру, а они продавали. Но со временем мы брали все больше и больше, как и локальных промоутерских дел, так и вещей вроде F1TV – теперь мы лучше понимаем фанатов и стали больше потребительским бизнесом».

Похоже, теперь историческим трекам даже на статусе и одних реновациях больше не удержаться в календаре. Придется платить больше или отдавать часть главной статьи выручки, надеясь на общее повышение посещаемости. Либо – все же чередовать этапы.

Раз пришли за Монако – под угрозой все. Теперь новая сделка с княжеством определит будущий облик календаря.

Что еще почитать про Гран-при Монако?

Фото: Gettyimages.ru /Mark Thompson