Премьер Таиланда провел переговоры о проведении Гран-при в стране с руководством «Ф-1»

Теги трассы Стефано Доменикали Формула-1 Имола Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Переговоры о включении Таиланда в календарь «Формулы-1» прошли на высочайшем уровне.

Премьер-министр страны Сеттха Тхависин посетил Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле, где встретился с руководителем серии Стефано Доменикали и другими высокопоставленными лицами.

Власти Таиланда поддерживают организацию первого в истории страны Гран-при, который предположительно может состояться в 2027 или 2028 году.

«В соответствии с намерением правительства Таиланда привлечь гонки «Ф-1» в Таиланд в ближайшем будущем я посетил Автодром Энцо и Дино Феррари и провел переговоры с руководителями ФОМ», – заявил Тхавесин в соцсетях.

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1 комментарий
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Таиланд - это идеальный вариант для тех, кто скучает по грид-гёрлс или грид-бойс. Ледибои из кабаре Саймон на стартовой решётке будут украшением этапа.
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