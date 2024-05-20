Премьер Таиланда провел переговоры о проведении Гран-при в стране с руководством «Ф-1»

Переговоры о включении Таиланда в календарь «Формулы-1» прошли на высочайшем уровне.

Премьер-министр страны Сеттха Тхависин посетил -Романьи в Имоле, где встретился с руководителем серии и другими высокопоставленными лицами.

Власти Таиланда поддерживают организацию первого в истории страны Гран-при, который предположительно может состояться в 2027 или 2028 году.

«В соответствии с намерением правительства Таиланда привлечь гонки «Ф-1» в Таиланд в ближайшем будущем я посетил Автодром Энцо и Дино Феррари и провел переговоры с руководителями ФОМ», – заявил Тхавесин в соцсетях.

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