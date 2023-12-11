«Альфа Ромео» ушла из «Ф-1», а команда осталась. Как так вышло и кто теперь платит за гонки?

Неизбежное расставание.

«Альфа Ромео» в 2023-м закончила последний отрезок в «Формуле-1» – 6 сезонов откатала в содружестве со швейцарским частным «Заубером», трижды финишировала в топ-5 Гран-при и добиралась до шестого места Кубка конструкторов, поспособствовала запуску карьеры Шарля Леклера и проводила на пенсию Кими Райкконена.

Финальный сезон вышел не слишком удачным: 7 попаданий в очковую зону не выше 8-го места, предпоследняя позиция в зачете команд… Больше всего «Альфа Ромео» запомнилась шикарными ливреями с итальянскими флагами!

А до темного режима в 2023-м бренд в принципе радовал сочетанием «спартаковских» цветов в фирменном дизайне.

Однако расставание всегда было неизбежным: ведь команда не являлась собственностью бренда. Концерн «Стеллантис» не входил в капитал «Заубера» и не осуществлял техническую помощь – более того, по словам представителя команды, именно ее завод выступал фактическим R&D-подразделением итальянской компании!

Даже контракт на поставку моторов с двоюродной сестрой «Альфа Ромео» «Феррари» (соединения через «Фиат») заключены раздельно и без связи с брендингом. Более того, итальянская марка каждый год пересматривала и переобдумывала присутствие в «Ф-1» с учетом грядущего перехода на производство электромобилей – еще в 2022-м предполагалось, что тот сезон станет последним, а «Заубер» вел переговоры о продаже американскому гоночному конгломерату «Андретти».

Однако та сделка развалилась, и «Альфа Ромео» осталась еще на год. Правда, уже прошлой зимой стало ясно – он будет последним: ведь «Заубер» заключил сделку уже с «Ауди»! Причем, по инсайду немецкого AMuS, немецкий гигант уже выкупил 25% акций швейцарской команды и каждый год вплоть до перехода на новый регламент в 2026-м будет докупать еще по 25% с общей суммой сделки в 450 миллионов долларов (итоговая доля – 75%).

«Альфа Ромео» могла остаться, но не потянула по деньгам

Итальянский бренд действительно теоретически мог остаться – инсайды из паддока в разных изданиях от AMuS до The Race рассказывали о переговорах с еще одним аутсайдером:«Хаасом».

Однако переговоры быстро остановились и развалились: американская команда запросила слишком большие деньги за повторение формулы «Заубера» – по новым рыночным условиям более популярной «Ф-1», когда старые соглашения «Альфа Ромео» заключались еще по старым расценкам предыдущих лет. Идея с брендингом только моторов тоже никого не устроила.

«Мы не были заинтересованы в том, что делать в точности то же, что с «Заубером», – прокомментировал слухи о переговорах с «Хаасом» исполнительный директор фирмы Жан-Филипп Импарато. – Мы бы были компанией, которая клеит лого на болиды. Это не стало бы чем-то новым и частью истории.

Мы начали искать что-то другое и быстро нашли ответ. «Альфа Ромео» никак не связана с миром ралли, у группы «Стеллантис» уже два бренда в «Формуле E», так что внимание сместилось на WEC – мир, в котором «Альфа Ромео» пережила прекрасные моменты.

[Период с «Заубером»] -- лучшие вложения в истории. Мы можем сказать, что за каждый потраченный евро мы получили 20, если говорить об имидже.

В то же время немного грустно, что мы покидаем команду, которая принимала наш бренд на протяжении шести лет, с который мы выстроили необыкновенные отношения».

На самом деле, сотрудничество с «Хаасом» и не смогло бы сложиться успешно в имиджевом плане. Американская команда закончила год еще хуже, и у нее уже есть отстроенная бизнес-модель.

К тому же, «Формула-1» – не велоспорт, где трансферы названий команд вместе со спонсорами – обычное дело (например, Deceuninck–Quick-Step (2019), Alpecin–Deceuninck (2022), Team Giant–Alpecin (2015) и Katusha–Alpecin (2017) – разные команды. И первая в списке сейчас называется Soudal–Quick-Step – без связи с Lotto–Soudal 2022-го:)

В автогонках такие переходы не настолько привычны – публике нужно объяснять, куда внезапно делся «Хаас» и почему новая «Альфа Ромео» – другая. Итальянцы при приходе в «Ф-1» в 2018-м озаботились вопросом знакомства и 2018-й провели с двойным названием – «Альфа Ромео Заубер». Сейчас пришлось бы делать что-то похожее – вроде «Альфа Ромео Хаас», вот только… У американцев уже есть титульный спонсор – официально команда называется MoneyGram Haas. То есть идти по пути выдумки огромного монстра из пяти слов, либо разрыва предыдущего контракт на титульные спонсорство – и неустойка обошлась бы очень дорого. Именно оплата всех юридических вопросов и переоценка брендинга сделали потенциальную сделку абсурдно дорогой – с учетом провального 2023-го у американцев затраты вряд ли окупились бы.

Команда осталась в «Ф-1» , но пока почти без «Ауди». Теперь она – «Кик Заубер»

«Ауди» не возражала против первого года под брендингом «Альфа Ромео», ведь контракт на продажу названия и ливреи заключили еще до подписания соглашения с немцами. Также немецкий гигант не собирался входить в «Ф-1» собственным брендом до 2026-го – первого года новых двигателей, над которыми все мотористы уже вовсю трудятся с инвестициями в 100-200 млн в год. Решение тоже логичное: выходило бы, что команда «Ауди» ездила бы с силовыми установками «Феррари» и теряла образ крутой компании из-за финишей на границе очковой зоны – ведь за год-другой середняка на границе аутсайдерского уровня в претендента на титулы не переделаешь.

Потому «Заубер» вернул историческое имя, но обвесил его брендами второго главного партнера 2023-го – онлайн-казино и тотализатора Stake.

Официально команда назовется Stake F1 Team Kick Sauber, а шасси получило брендинг «Кик Заубер» (Kick Sauber), потому что реклама казино и ставок разрешена не везде. Команда меняла надписи на антикрыльях на новый бренд как раз на таких территориях!

Теперь же второй бренд выйдет на первый план.

Kick – развлекательная стриминговая платформа, запущенная в октябре 2022-го основателем Stake– что-то вроде альтернативного Twitch. Она знаменита привлечением звезд вроде Drake или канадского стримера xQc на контракт в 100 миллионов долларов. Главное визионерское отличие от Twitch – распределение выручки от подписчиков в соотношении 95 на 5 в пользу креаторов в пику «рыночному» 50 на 50 или 70 на 30.

А Stake — одно из крупнейщих онлайн-казино. Работает на рынке с 2017 года и позволяет выводы средств в криптовалюте. Она зарегистрирована в ставочном рае Кюросао, но его штаб-квартира (как и штаб-квартира Kick) находятся в австралийском Мельбурне. Основателя Эдварда Крэйвена считают самым молодым миллиардером Австралии.

Stake вместе с Kick присутствует и в футболе: спонсирует английский «Эвертон» и пытался зайти на футболки «Челси», но после протестов фанатов контракт отменили. Также компания спонсирует UFC, боксерские матчи вроде Геннадия Головкина против Риото Мураты и продвигается амбассадорами вроде Серхио Агуэро. Да и в «Ф-1» к такому привыкли.

Доходы потрясают: только за 2022-й компания отчиталась о выручке в $2,6 млрд и признала, что генерирует 6% всех биткоин-транзакций в мире.

Теперь их деньги пойдут на хорошее дело – поддержку последнего «старого» частника «Формулы-1» в переходе к заводской команде.

Фото: sauber-group.com; Gettyimages.ru/Mark Thompson