Самые семейные отношения в «Ф-1» – в «Мерседесе»: босс дружит с гонщиками до «родительства». Ныряют на отпуске вместе!

«Формула-1» – очень тесный и закрытый коммерциолизированный мир, где у каждой команды есть армия пиар-менеджеров, согласующих каждое слово с десятком спонсоров. Отношения между гонщиками и менеджментом в таких условиях часто очень формальное: босс команды может набить татуировку в честь победы или подиума на спор или раскрасить волосы как гонщик ради благотворительности, но это огромная редкость. Чаще всего – субординация в стиле старого чопорного «Макларена» Рона Денниса, а если что-то идет не так, то...

И, кажется, только в «Мерседесе» не так – у босса восьмикратных чемпионов мира Тото Вольффа сложились удивительно тесные отношения с протеже. Например, он проводит аналогию между работой с Льюисом Хэмилотоном и браком и называет своего чемпиона «лучшим другом», а с юным Джорджем Расселлом все, кажется, еще теснее.

Сам №63 откровенно рассказал об отношениях с боссом в выпуске официального подкаста Beyond The Grid – по-семейному тепло.

«Я разговаривал с Тото перед летним перерывом и сказал: «Вот, хочу попробовать то и это». Тото сам занимается всевозможными активными видами спорта, он вроде как позволяет Льюису то же самое, но когда дело касается меня, он всегда такой: «Нет, тебе нужно быть осторожнее здесь. Если ты прыгнешь с этой доски для фойлсерфинга, есть немаленькая такая возможность получить травму. Если пойдешь кататься на лыжах, есть большая вероятность получить травму.

И он полностью прав. Но у меня такое мышление, что я не могу завернуть себя в пупырчатую упаковку. Я знаю свои ограничения. Я знаю свои пределы. Я получаю достаточно радостного возбуждения от гоночного трека, потому любым другим дополнительном спортом буду заниматься на своем уровне. И я не собираюсь двигать пределы или что-то в этом роде, рискуя получить травму.

Но да, короче говоря, я учился фойлсерфингу в Испании. Это доска для серфа с небольшим крылом снизу, оно рассекает воду, а доска плывет по поверхности. В первый же день я упал, крыло встретило мое запястье и немного его стесало.

Позвонил ли я Тото сразу же? Нет, я не ставил его в известность. Но затем он прислал мне фото, как сломал одну из костей на отдыхе, так что я дал ему знать.

Мои отношения с Тото и Льюисом как-то различаются? Я не уверен, если честно. Думаю, когда Льюис и Тото познакомились, Льюис уже был чемпионом мира. Он уже считался такой мегазвездой. Может, Тото больше уважал Льюиса, когда только пришел, потому что Тото был абсолютным новичком для «Ф-1». А Льюис – гигантское имя у себя дома.

В моем случае, очевидно, по-другому. Тото подписал меня, когда мне было 16 лет. Он всегда наставлял меня за время моего пути, давал мне советы, растил, помогал мне достичь полного потенциала. Так что да, в какой-то степени может и так, это наставнические, родительские отношения.

Но я думаю, наши отношения сейчас ушли немного в другую сторону – я бы не сказал, кто к родительскому образцу, но я бы классифицировал нас больше как друзей. Еще [жена Тото] Сьюзи и моя девушка Кармен завели отличные отношения. Мы много проводим вместе – всякие активности, совместные обеды. Мы постоянно видимся, так что он мой босс, но в то же время и друг. Мы живем где-то в 200 метрах друг от друга. Каждый день пьем вместе кофе и ходим в один и тот же тренажерный зал.

Звучит напряженно?: Нет, потому что мы, честно говоря, почти не говорим о гонках. Например, сейчас мы вместе учимся свободному нырянию. На самом деле, в первый раз мы попробовали даже вместе с Льюисом – такой первый опыт в воде. Я ж деревенский ребенок из Королевства, водные активности никогда не были для меня чем-то весомым там, где я рос, а теперь внезапно жизнь так раскрылась для меня. Я за это очень благодарен.

Пару лет назад я и понятия не мел, что такое фридайвинг, и что под водой кипит такая прекрасная жизнь. Наверное, это лучшее отвлечение, которое у меня только было в жизни. Просто концентрируешься на дыхании, на окружающем, на морской жизни. Она прекрасна, я наслаждаюсь. Два года назад я и бы и не ожидал, что буду делать такие вещи.

Я всегда чувствовал себя в «Мерседесе» частью семьи. Никогда не было даже сомнения в совместном будущем. Оставаться частью «Мерседеса» всегда было в планах».

А ведь Расселл не послушал совета Вольффа во время первой встречи насчет будущей карьеры и выбрал другую команду «Формулы-3» с другой веткой развития! Совсем не похоже на отношения

Тем не менее, верное решение Джорджа только их сблизило: Тото в итоге принял Расселла в программу, а теперь называет его «учеником волшебника» касательно субординации в команде.

И, может, именно тесные отношения и позволяют боссу «Мерседеса» приказывать Расселлу пропускать Хэмилтона в любой сложной ситуации, даже когда Тото сидит дома? Например, как на Гран-при Японии:

Или успокаивать подопечного после неудачного столкновения с Льюисом – тоже из дома, как на Гран-при Катара:

Где еще в современной «Формуле-1» можно встретить такие отношения?

Фото: Gettyimages.ru/Peter Fox; кадры трансляций; Instagram/georgerussell63