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«Формулу-1» уже достали спринты: билеты не продаются, скучно. Но отменять не будут – готовят реформы

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Огромные призовые для гонщиков и неспортивный стартовый порядок.

В 2022-м после Гран-при США промоутеры техасской «Трассы Америк» громко вещали о рекордной толпе за всю историю «Формулы-1»440 тысяч человек за 4 дня. В 2023-м обещали добавить новые трибуны, провести спринтерский уик-энд с экшном все три дня и побить вообще все возможные рекорды гоночной посещаемости (замахивались на 500 тысяч).

Сейчас же после завершения этапа и тщательного подсчета организатор Гран-при констатировал: план не сработал. Посещаемость даже уменьшилась до 432 тысяч человек, причем просадка пришлась именно на субботний день спринта и спринтерской квалификации – в пятницу на основной квалификации и в воскресенье на гонке все еще были аншлаги.

«Спринт не помог нарастить продажи, – признался ошеломленный промоутер Бобби Эпштейн. – Это сюрприз.

Сперва нужно разобраться, зачем люди приходят, и к нам они приходят на событие точно так же, как и на спорт. Потому нужно еще дополнительно изучить, принимают ли фанаты спринты, или считают их противоречивыми. До сих пор много критиков и адвокатов формата, он пока еще на стадии эксперимента.

Конечно, продажи теоретически могли снизиться из-за доминирования одной команды, но одна мысль не перевешивает другую. Ведь здесь есть один ответ: продажи на воскресную гонку оказались такими же мощными, как и в прошлый год. Вот ответ. Если эффект доминирования Макса может быть таким сильным, почему он не повредил гонке? В прошлом году он тоже выигрывал в то же время. Единственное, что поменялось – мы перешли на спринтерский формат.

Мы примемся за работу и обсуждение с «Ф-1» и предоставим им решать, что лучше, но мы предпочли бы хотя бы 2024-м пропустить спринт».

Может, это две дополнительные гонки в США отбили публику? Эпштейн так не считает:

«В Майами и Вегасе больше гламура, они выглядят как бесплатная реклама для нашего этапа. Зато из-за наличия постоянного трека у нас ниже операционные затраты – а следовательно, и стоимость билетов. Мы можем предлагать их дешевле и выигрывать».

Спринтам всего три года, а они уже раздражают

Спринтерский формат по субботам ввели в 2021-м специально для сокращения тренировочных сессий и увеличения количества зачетных заездов с эшном, гонками, битвами колесо в колесо и развлечениями. Считалось, будто фанатам на трибунах и телезрителям интереснее будет смотреть на дополнительный короткий заезд, чем на полезные командам, но не особенно зрелищные практики.

В 2021-м формат попробовали на трех уик-эндах в виде «квалификация в пятницу – практика утром в субботу – квалификационный спринт, определяющий стартовую решетку – гонка в воскресенье» с бонусными очками для топ-3 в спринте. В 2022-м очковую зону расширили на восемь команд.

А в 2023-м настало время совсем радикальных перемен! За пару дней до Гран-при Азербайджана – первого спринтерского в сезоне – «Формула-1» отдала вечер пятницы целиком квалификации на гонку, а субботу фактически отрезала в отдельный день с отдельной квалификацией и коротким спринтерским заездом. Теперь командам в такие этапы осталась только одна тренировка, а субботние заезды никак не влияют на воскресенье – только очки идут в общий зачет. Поулы в спринте тоже считаются отдельно.

Цель – все та же: расширить и углубить действо и зрелище для фанатов на все три трековых дня Гран-при. Предполагалось, что теперь у посетителей будет еще больше мотивации идти на трибуны в пятницу (квалификация же!) или при желании купить билеты только на отдельный ивент в субботу – каждый день можно было получить гоночную дозу с результатом и чествованием победителей.

Однако новый формат очень быстро вскрыл все (предсказуемые) слабые стороны идеи: после квалификации гонщики выбирают одинаковые стратегии и просто толкаются на старте и крадут позиции на стартовых кругах, а остальные доезжают без риска для болида перед главной воскресной гонкой. Экшн создают лишь отдельные смельчаки на альтернативных более мягких шинах – сперва они кого-то обгоняют на старте, а затем к середине заезда их чаще всего отбрасывают назад. Если им удается долго и успешно оборонятся – тогда режиссерам есть что показывать до самого финиша.

Но это в лучшем случае. Обычно зрители просто видят спойлер воскресенья – раскрывается гоночный темп каждой команды.

«Я не чувствую никакого возбуждения, – резюмировал Макс Ферстаппен. – После конца квалификации немного теряешься. Мне кажется, нужна только одна квалификационная сессия за уик-энд, в которой все действительно выкладывают все.

В субботу даже когда ты приезжаешь на первое, у тебя в голове мысли «да сколько за это дадут очков...» Зато после финиша все уже более-менее знают, что случится на следующий день. Вот это точно забирает немного возбуждения. После квалификации ты же не знаешь точно гоночные темпы, и все достаточно волнуются, включая ТВ, ведь они точно не знают. И мы не знаем. А со спринтами все немного знают.

Если бы я был просто зрителем, я бы точно разочаровался. Если не происходит безумия, то все становится ясно. Теряется магия пробуждения в воскресенье утром и ожидания полуденной гонки на ТВ».

«Для нас это веселье, – высказал взгляд гонщиков Льюис Хэмилтон. – Для меня – веселье. Словно дополнительная возможность выжать все возможности. Можно дли улучшить формат? Уверен, мы можем. Но, думаю, людям заходит. Лично мне нравятся спринты, особенно в пятницу проезжать одну тренировку – и сразу квалификация».

Но, похоже, именно новый формат с отдельной субботой как раз и не зашел фанатам. Результаты таких дней мало влияют на общий результат, многие гонщики просто доезжают обязательные 30 минут, и действительно много событий можно ожидать только в случае непредвиденных поворотов в квалификации, необычной стратегии, погоды или обстоятельств в чемпионате (вроде титула Ферстаппена в спринте Гран-при Катара) – и ничего из этого нельзя просчитать при покупке билетов.

Альтернативные варианты: отдельный чемпионат, реверсивная решетка, призовые в миллион

Падение продаж билетов в самой популярной и успешной точке на карте заставила «Формулу-1» наконец задуматься – новый формат не работает, с ним нужно что-то делать.

«Нужно добавить чуть больше опасности, неопределенности, – ответил Кристиан Хорнер (шеф победившего в каждом спринте сезона «Ред Булл») на новости о продажах. – Может, использовать реверсивную стартовую решетку для топ-10. Но тогда нужно будет также увеличить количество очков, которые можно заработать – чтобы гонщики были готовы атаковать, понимая, что оно того стоит.

Сейчас же победа в спринте по-прежнему не ощущается, как нечто особенное. Понятно, что по значимости спринт и не должен быть равен Гран-при, но мне кажется, мы должны быть открыты для перемен и развития. С самой концепцией все нормально. Важны детали, исполнение: мы способны на большее, чтобы сделать спринт интереснее для зрителей».

Реверсивную решетку как раз и пытался ввести шеф «Ф-1» Стефано Доменикали много лет подряд, но все, абсолютно все гонщики против ломающего спорт формата.

И теперь «Ф-1» вновь начала процесс изучения возможных реформ для 2024-го.

По инсайду Autosport, серия не отказывается от возможности переделать формат полностью, но базовые ветки обсуждения две:

– Выделение субботних гонок в отдельный чемпионат с поиском под них отдельного спонсора. Гонщиков планируют мотивировать огромными призовыми в миллион долларов, субботние очки больше не пойдут в общий зачет.

– Формирование стартовой решетки с обратным порядком – для всех гонщиков или топ-10. По результатам квалификации или позиции в чемпионате (скорее всего, имеется в виду отдельный спринтерский зачет).

Закономерная версия – ведь в «Ф-1» уже фактически существуют отдельные зачеты пит-стопов (брендируются и оплачиваются DHL, в конце сезона выдается приз лучшей бригаде) и лучших кругов (то же самое, но с «Пирелли»). Нарезка лучших радиопереговоров и онбордов выходит после каждого Гран-при с брендингом Paramount+. Дэже подкаст Beyond The Grid сперва брендировался Bose, затем Paramount+, а теперь Get Your Ride. У «Ф-1» есть брендированное фэнтэзи и ставочное подразделение. Новый «спонсорский» зачет – логичный следующий шаг: можно и сохранить доходы, и расширить формат, и снизить зависимость от продаж билетов.

Но предложения не всем нравятся – щеф «Мерседеса» Тото Вольфф вновь высказался максимально категорично: «Я бы предпочел, чтобы спринтов не было вовсе. Если мы начинаем вмешиваться еще больше и проводить гонки с реверсивной решетки, то уходим больше в формат молодежных «формул» – развлечение важнее спорта, а должно быть наоборот. Честность секундомера – вот что нас привлекает. Надо просто понять, что будет лучше для нашего спорта».

Вопросы о «зрелище в «Ф-1» без ответа

Продажи билетов на Гран-при США впервые доказало: посетителей (ради которых вроде как все и задумывалось) не отвращает доминирование. Более того, и квалификация остается интересной, хотя в ней вроде как нет обгонов. Для людей на трибунах машины просто ездят по кругу в рандомном порядке, а потом им просто говорят, кто победил – и билеты все равно распродаются.

Следовательно, важны не битвы колесо в колесо 100% времени сами по себе – важен вклад происходящего в общий результат.

Потому обсуждения отдельного формата с отделением от основного чемпионата – шаг совершенно в другом направлении. Чем он принципиально будет отличаться тогда от традиционных заездов, если люди те же, машины те же, формат тот же, а на кон ставится меньшее?

Если уж разделять чемпионаты совсем, то логичнее придумать и совершенно иной формат. Например, тайм-аттак из семи-десяти быстрых кругов подряд: выставить лимит сессии в час времени, позволить командам катать сколько захочется, но учитывать только время десяти кругов подряд. Хотите хаоса, трафика, драмы, неразберихи, атаки на полную длительный промежуток времени? Пожалуйста! А нежелающие участвовать в этом получат дополнительную тестовую сессию, о которой постоянно так мечтают пилоты вроде Сайнса и Ферстаппена.

Если море блокировок и ругани между гонщиками из-за трафика происходит в структурированных практиках и длинных тренировках, то что же может быть в таких «спринтерских» отрезках? Результаты точно никто не сможет предсказать даже с уже известной расстановкой сил на одном круге.

А как вам спринты и предложенные форматы? Субботние заезды еще можно спасти?

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Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Rudy Carezzevoli; AP Photo/Eric Gay; eastnews.ru/David Buono/Icon Sportswire

36 комментариев

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ktenzin
По мне спринты - УГ. Они не очень интересны сами по себе, так ещё и расклады к основной гонке раскрывают
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+36
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swerh
Это комплексная проблема. Кому-то не хватает экшена по субботам, а кому-то практик. Отдельный чемпионат по спринтам - ну это, извините, лажа. Помнится, когда-то были разговоры про "квалификационный чемпионат" и от этой идеи быстро отказались, потому как никакие "альтернативные" или "субботние" чемпионы духу Ф1 не соответствуют. Здесь то же самое по сути.
+15
-1
+14
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swerh
Ответ Марат Кагин
американцам любят давать награды за лидерство в разных показателях. в той же НХЛ сколько трофеев по самым разным
В НХЛ и других американских лигах исторически культ индивидуальных наград сложился. А в Ф1 и вице-чемпионов то никто толком не помнит, какие уж тут спринтерские чемпионаты...
+13
-1
+12
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solevator
Но ведь Ф-1 - это всё ещё спорт, а не шоу или?..
+6
0
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Project2000
если есть билет в кармане на целый гоночный трёхдневный викэнд, то наличие спринта это круто - больше зрелища. но если смотреть по телек это спринт это уналая трата времени в середине дня.
+7
-1
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Эдуард Абрамов
вообще, конечно, удивительно - на третий год они наконец-то стали догадываться о том, о чем огромная часть фанатов уверенно заявляла после первых экспериментов - спринты - унылая малопонятная хрень, где как правило не происходит ничего значимого, никто не рискует (запасных машин нет, количество деталей строго лимитировано, даже за победу дают 8 очков и шанс разложиться и поехать в основной гонке с пит-лейна ну несопоставим с "борьбой за сраное дополнительное очко), нет реверсивного старта, нет каких-то иных плюшек и неожиданностей, уныло покатались полчаса, все посмотрели что у Феррари опять нет темпа в гонке, пошли спать до воскресенья. Отдельный зачет чемпионата - вообще лол, помнится в 87-88 году были отдельные зачеты для пилотов на атмосферных моторах, которые были интересны приблизительно разве что командам, мечтающим пройти предквалификацию, и по-моему Фрэнк Уильямс язвил по этому поводу что-то вроде "давайте еще будем разыгрывать отдельный чемпионат среди блондинов" )) возможно, для интересных гонок стоило бы заняться какими-нибудь глупостями - ну, например, не выгонять старика Майландера из его теплого бокса при первых каплях дождя, разрешить хоть какие-то тесты для возможности решать проблемы с машиной по ходу сезона, может быть даже несколько пересмотреть подход к тем поделиям, что монопольно наматываются на диски. Не, фигня какая-то, давайте лучше спринты сделаем, будем масло на трассу разливать с заднего антикрыла и ракетами пуляться
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Sarumian
Спринт - это недогонка/полугонка..
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-1
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Mr.BadGuy
Нынешний формат спринта бред. Смысл спринта должен быть в том, что в короткой гонке гонщики гонят на все деньги. А при нынешней системе покрышек как раз хватает дотянуть один отрезок. Все просто тошнят друг за другом. Нужно добавить один питстоп обязательный. Чтобы никто покрышки не экономил
+5
0
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Fonbaron
Не было мнения по спринтам, кроме некоторого равнодушия. Наверно ближе всех позиция Макса, типа теряется возбуждение от гонки, что будет да как. По сути спринт убивает интригу. Без интриги сейчас шоу не построить. Кто-кто, а лучшие маркетологи на планете это американцы и они очень тонко чувствуют запах денег. Откажутся значит от спринтов, вряд ли проблема в деталях. Проблема концептуальна-мешает воскресной интриге
+4
0
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Нервный
«…- ответил Кристиан Хорнер (шеф победившего в каждом спринте сезона «Ред Булл»)…»

В Катаре выиграл Пиастри…
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VladimirGol
Ответ Mr.BadGuy
Нынешний формат спринта бред. Смысл спринта должен быть в том, что в короткой гонке гонщики гонят на все деньги. А при нынешней системе покрышек как раз хватает дотянуть один отрезок. Все просто тошнят друг за другом. Нужно добавить один питстоп обязательный. Чтобы никто покрышки не экономил
Проблема с шинами решается принудительным использованием на спринтах, шин составов С0 и С1, которых на большинстве трасс хватит и на полноценную гонку, но здесь все упирается в договор с Пирелли.
+2
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Илья Маслов
Лучше придумайте нормальный регламент и будет вам счастье
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СержМиранэн
Ответ ktenzin
По мне спринты - УГ. Они не очень интересны сами по себе, так ещё и расклады к основной гонке раскрывают
F 1 сама по себе очень УГ
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Эдуард Абрамов
Ответ swerh
В НХЛ и других американских лигах исторически культ индивидуальных наград сложился. А в Ф1 и вице-чемпионов то никто толком не помнит, какие уж тут спринтерские чемпионаты...
культ тоже постепенно размывается. MVP НБА во многом в последние годы коньюктурная - и Уэстбруку прости господи давали (за историческую статистику, да, и статус обиженки, но его команда была шестой в регулярке), и в прошлом году Эмбииду (тоже обиженка, только в квадрате, лучшим игроком был при этом однозначно Йокич), в американских лигах (это же все-таки командные виды спорта, а не индивидуальные, как гонки) это доп. награда и доп. интерес, в остальном победитель получает все - никаких серебрянных-бронзовых медалей, матчей/серий за третье место и так далее - победитель забрал все (а лучший игрок команды-победителя получил реально тяжеловесную индивидуальную награду MVP финала), а кто там был в финале и уж тем более в финале конференции, какая разница, не победил - неудачник. Леброн отлетел одной из лучших команд в истории в 2018 году в финале 0-4, и это воспринимается как провал, не делая скидки на то, что он в принципе на зубах в одно жало протащил эту сборную швейного ПТУ до финала, а в первом матче накидал 52 очка, и должен был забирать его в основное время, если бы не чудовищная глупость тиммейта, который разучился смотреть на табло и понимать изображенные на нем цифры. В таком сугубо эгоистичном виде спорта, как королевские гонки да, вице-чемпионов никто не помнит, да и в целом непонятно зачем
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Эрик Расулев
Ответ Флэшбеки Алонсо
Почти так же сперва и было:)
уже и забыл. тогда вряд ли настолько тупиковый формат, как спринт, можно ещё чем-то спасти :(
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Флэшбеки Алонсо
Основатель блога
Ответ Эрик Расулев
просто вместо квалификации к основной гонке поставить спринт, нет? И сократить его до кругов десяти или ещё меньше, а то затянуто очень.
Почти так же сперва и было:)
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mclaren-honda
Ответ Jack 13th
Потому что будут только на два дня?)
Ну, в пятницу на тесты смотреть никто не пойдёт. А так квалификацию смотрят
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Jack 13th
Ответ mclaren-honda
не получится продать билеты на 3 дня
Потому что будут только на два дня?)
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mclaren-honda
Ответ Jack 13th
Нужно убрать спринты, оставить классику, посещение практик - свободное, а на гонки и квалификации цены чуть поднять, но не сильно, чтоб совсем не перестали ходить, а так же упразднить чемпионат пилотов и оставить только чемпионат команд.
не получится продать билеты на 3 дня
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Danil Radio
Ответ Project2000
если есть билет в кармане на целый гоночный трёхдневный викэнд, то наличие спринта это круто - больше зрелища. но если смотреть по телек это спринт это уналая трата времени в середине дня.
Никто не заставляет смотреть, лучше буду иметь возможность "смотреть" спринт, чем "не смотреть" практику.
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Макс237
Не могу понять, а что практики интереснее спринта?
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Марат Кагин
Ответ swerh
Это комплексная проблема. Кому-то не хватает экшена по субботам, а кому-то практик. Отдельный чемпионат по спринтам - ну это, извините, лажа. Помнится, когда-то были разговоры про "квалификационный чемпионат" и от этой идеи быстро отказались, потому как никакие "альтернативные" или "субботние" чемпионы духу Ф1 не соответствуют. Здесь то же самое по сути.
американцам любят давать награды за лидерство в разных показателях. в той же НХЛ сколько трофеев по самым разным
0
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Nick
Насколько точно Макс высказал мои впечатления от текущего формата уикэнда - не ожидал такой точки зрения именно от него. Да, исчезает элемент сюрприза и связанные с этим предвкушение и азарт. В результате эмоций недостаёт ни субботе (потому что там мало очков и дистанция, от которой не ждёшь борьбы), ни воскресенью (потому что все всё уже видели).
Идея с реверсивной решёткой могла бы внести остроту, но нужно полностью отвязывать её от секундомера, тут я согласен и с Вольфом. Полностью отказаться от квалификации спринта, а решётку формировать по общему (или хотя бы отдельному) зачёту, ну или ещё вариант - в обратном порядке от мест, занятых в основной квале.
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Отмена закрытого парка и обратный чемпионатному порядок старта. Боятся :)
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Edward John Smith
Всё придумывают что-то и придумывают. Как бы хуже не сделали.
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