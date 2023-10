«Формулу-1» уже достали спринты: билеты не продаются, скучно. Но отменять не будут – готовят реформы

Огромные призовые для гонщиков и неспортивный стартовый порядок.

В 2022-м после Гран-при США промоутеры техасской «Трассы Америк» громко вещали о рекордной толпе за всю историю «Формулы-1» – 440 тысяч человек за 4 дня. В 2023-м обещали добавить новые трибуны, провести спринтерский уик-энд с экшном все три дня и побить вообще все возможные рекорды гоночной посещаемости (замахивались на 500 тысяч).

Сейчас же после завершения этапа и тщательного подсчета организатор Гран-при констатировал: план не сработал. Посещаемость даже уменьшилась до 432 тысяч человек, причем просадка пришлась именно на субботний день спринта и спринтерской квалификации – в пятницу на основной квалификации и в воскресенье на гонке все еще были аншлаги.

«Спринт не помог нарастить продажи, – признался ошеломленный промоутер Бобби Эпштейн. – Это сюрприз.

Сперва нужно разобраться, зачем люди приходят, и к нам они приходят на событие точно так же, как и на спорт. Потому нужно еще дополнительно изучить, принимают ли фанаты спринты, или считают их противоречивыми. До сих пор много критиков и адвокатов формата, он пока еще на стадии эксперимента.

Конечно, продажи теоретически могли снизиться из-за доминирования одной команды, но одна мысль не перевешивает другую. Ведь здесь есть один ответ: продажи на воскресную гонку оказались такими же мощными, как и в прошлый год. Вот ответ. Если эффект доминирования Макса может быть таким сильным, почему он не повредил гонке? В прошлом году он тоже выигрывал в то же время. Единственное, что поменялось – мы перешли на спринтерский формат.

Мы примемся за работу и обсуждение с «Ф-1» и предоставим им решать, что лучше, но мы предпочли бы хотя бы 2024-м пропустить спринт».

Может, это две дополнительные гонки в США отбили публику? Эпштейн так не считает:

«В Майами и Вегасе больше гламура, они выглядят как бесплатная реклама для нашего этапа. Зато из-за наличия постоянного трека у нас ниже операционные затраты – а следовательно, и стоимость билетов. Мы можем предлагать их дешевле и выигрывать».

Спринтам всего три года, а они уже раздражают

Спринтерский формат по субботам ввели в 2021-м специально для сокращения тренировочных сессий и увеличения количества зачетных заездов с эшном, гонками, битвами колесо в колесо и развлечениями. Считалось, будто фанатам на трибунах и телезрителям интереснее будет смотреть на дополнительный короткий заезд, чем на полезные командам, но не особенно зрелищные практики.

В 2021-м формат попробовали на трех уик-эндах в виде «квалификация в пятницу – практика утром в субботу – квалификационный спринт, определяющий стартовую решетку – гонка в воскресенье» с бонусными очками для топ-3 в спринте. В 2022-м очковую зону расширили на восемь команд.

А в 2023-м настало время совсем радикальных перемен! За пару дней до Гран-при Азербайджана – первого спринтерского в сезоне – «Формула-1» отдала вечер пятницы целиком квалификации на гонку, а субботу фактически отрезала в отдельный день с отдельной квалификацией и коротким спринтерским заездом. Теперь командам в такие этапы осталась только одна тренировка, а субботние заезды никак не влияют на воскресенье – только очки идут в общий зачет. Поулы в спринте тоже считаются отдельно.

Цель – все та же: расширить и углубить действо и зрелище для фанатов на все три трековых дня Гран-при. Предполагалось, что теперь у посетителей будет еще больше мотивации идти на трибуны в пятницу (квалификация же!) или при желании купить билеты только на отдельный ивент в субботу – каждый день можно было получить гоночную дозу с результатом и чествованием победителей.

Однако новый формат очень быстро вскрыл все (предсказуемые) слабые стороны идеи: после квалификации гонщики выбирают одинаковые стратегии и просто толкаются на старте и крадут позиции на стартовых кругах, а остальные доезжают без риска для болида перед главной воскресной гонкой. Экшн создают лишь отдельные смельчаки на альтернативных более мягких шинах – сперва они кого-то обгоняют на старте, а затем к середине заезда их чаще всего отбрасывают назад. Если им удается долго и успешно оборонятся – тогда режиссерам есть что показывать до самого финиша.

Но это в лучшем случае. Обычно зрители просто видят спойлер воскресенья – раскрывается гоночный темп каждой команды.

«Я не чувствую никакого возбуждения, – резюмировал Макс Ферстаппен. – После конца квалификации немного теряешься. Мне кажется, нужна только одна квалификационная сессия за уик-энд, в которой все действительно выкладывают все.

В субботу даже когда ты приезжаешь на первое, у тебя в голове мысли «да сколько за это дадут очков...» Зато после финиша все уже более-менее знают, что случится на следующий день. Вот это точно забирает немного возбуждения. После квалификации ты же не знаешь точно гоночные темпы, и все достаточно волнуются, включая ТВ, ведь они точно не знают. И мы не знаем. А со спринтами все немного знают.

Если бы я был просто зрителем, я бы точно разочаровался. Если не происходит безумия, то все становится ясно. Теряется магия пробуждения в воскресенье утром и ожидания полуденной гонки на ТВ».

«Для нас это веселье, – высказал взгляд гонщиков Льюис Хэмилтон. – Для меня – веселье. Словно дополнительная возможность выжать все возможности. Можно дли улучшить формат? Уверен, мы можем. Но, думаю, людям заходит. Лично мне нравятся спринты, особенно в пятницу проезжать одну тренировку – и сразу квалификация».

Но, похоже, именно новый формат с отдельной субботой как раз и не зашел фанатам. Результаты таких дней мало влияют на общий результат, многие гонщики просто доезжают обязательные 30 минут, и действительно много событий можно ожидать только в случае непредвиденных поворотов в квалификации, необычной стратегии, погоды или обстоятельств в чемпионате (вроде титула Ферстаппена в спринте Гран-при Катара) – и ничего из этого нельзя просчитать при покупке билетов.

Альтернативные варианты: отдельный чемпионат, реверсивная решетка, призовые в миллион

Падение продаж билетов в самой популярной и успешной точке на карте заставила «Формулу-1» наконец задуматься – новый формат не работает, с ним нужно что-то делать.

«Нужно добавить чуть больше опасности, неопределенности, – ответил Кристиан Хорнер (шеф победившего в каждом спринте сезона «Ред Булл») на новости о продажах. – Может, использовать реверсивную стартовую решетку для топ-10. Но тогда нужно будет также увеличить количество очков, которые можно заработать – чтобы гонщики были готовы атаковать, понимая, что оно того стоит.

Сейчас же победа в спринте по-прежнему не ощущается, как нечто особенное. Понятно, что по значимости спринт и не должен быть равен Гран-при, но мне кажется, мы должны быть открыты для перемен и развития. С самой концепцией все нормально. Важны детали, исполнение: мы способны на большее, чтобы сделать спринт интереснее для зрителей».

Реверсивную решетку как раз и пытался ввести шеф «Ф-1» Стефано Доменикали много лет подряд, но все, абсолютно все гонщики против ломающего спорт формата.

И теперь «Ф-1» вновь начала процесс изучения возможных реформ для 2024-го.

По инсайду Autosport, серия не отказывается от возможности переделать формат полностью, но базовые ветки обсуждения две:

– Выделение субботних гонок в отдельный чемпионат с поиском под них отдельного спонсора. Гонщиков планируют мотивировать огромными призовыми в миллион долларов, субботние очки больше не пойдут в общий зачет.

– Формирование стартовой решетки с обратным порядком – для всех гонщиков или топ-10. По результатам квалификации или позиции в чемпионате (скорее всего, имеется в виду отдельный спринтерский зачет).

Закономерная версия – ведь в «Ф-1» уже фактически существуют отдельные зачеты пит-стопов (брендируются и оплачиваются DHL, в конце сезона выдается приз лучшей бригаде) и лучших кругов (то же самое, но с «Пирелли»). Нарезка лучших радиопереговоров и онбордов выходит после каждого Гран-при с брендингом Paramount+. Дэже подкаст Beyond The Grid сперва брендировался Bose, затем Paramount+, а теперь Get Your Ride. У «Ф-1» есть брендированное фэнтэзи и ставочное подразделение. Новый «спонсорский» зачет – логичный следующий шаг: можно и сохранить доходы, и расширить формат, и снизить зависимость от продаж билетов.

Но предложения не всем нравятся – щеф «Мерседеса» Тото Вольфф вновь высказался максимально категорично: «Я бы предпочел, чтобы спринтов не было вовсе. Если мы начинаем вмешиваться еще больше и проводить гонки с реверсивной решетки, то уходим больше в формат молодежных «формул» – развлечение важнее спорта, а должно быть наоборот. Честность секундомера – вот что нас привлекает. Надо просто понять, что будет лучше для нашего спорта».

Вопросы о «зрелище в «Ф-1» без ответа

Продажи билетов на Гран-при США впервые доказало: посетителей (ради которых вроде как все и задумывалось) не отвращает доминирование. Более того, и квалификация остается интересной, хотя в ней вроде как нет обгонов. Для людей на трибунах машины просто ездят по кругу в рандомном порядке, а потом им просто говорят, кто победил – и билеты все равно распродаются.

Следовательно, важны не битвы колесо в колесо 100% времени сами по себе – важен вклад происходящего в общий результат.

Потому обсуждения отдельного формата с отделением от основного чемпионата – шаг совершенно в другом направлении. Чем он принципиально будет отличаться тогда от традиционных заездов, если люди те же, машины те же, формат тот же, а на кон ставится меньшее?

Если уж разделять чемпионаты совсем, то логичнее придумать и совершенно иной формат. Например, тайм-аттак из семи-десяти быстрых кругов подряд: выставить лимит сессии в час времени, позволить командам катать сколько захочется, но учитывать только время десяти кругов подряд. Хотите хаоса, трафика, драмы, неразберихи, атаки на полную длительный промежуток времени? Пожалуйста! А нежелающие участвовать в этом получат дополнительную тестовую сессию, о которой постоянно так мечтают пилоты вроде Сайнса и Ферстаппена.

Если море блокировок и ругани между гонщиками из-за трафика происходит в структурированных практиках и длинных тренировках, то что же может быть в таких «спринтерских» отрезках? Результаты точно никто не сможет предсказать даже с уже известной расстановкой сил на одном круге.

А как вам спринты и предложенные форматы? Субботние заезды еще можно спасти?

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Rudy Carezzevoli; AP Photo/Eric Gay; eastnews.ru/David Buono/Icon Sportswire