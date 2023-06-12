Все финансы наказаний.

«Ред Булл» в прошлом году заплатил 7 миллионов долларов штрафа за перерасход бюджета в 2021-м – и все в «Формуле-1» продолжают повторять, что чемпионы легко отделались.

А помните, как в разгар борьбы за титул того сезона Макс Ферстаппен ухватил штраф в 50 тысяч евро за небольшое касание заднего крыла на болиде Хэмилтона на Гран-при Бразилии?

Макс тогда пошутил, что стюарды могут насладиться ужином в ресторане за его счет. Неужели и правда деньги за штрафы в «Ф-1» идут на такое? Или куда на самом деле их направляет?

За что вообще могут назначить штраф? Какие они бывают?

Гонщика могут оштрафовать за нарушение правил закрытого парка, как это было с Максом, за непристегнутые ремни безопасности, избегание обязательных медиа- и рекламных активностей и прочие нарушения. Плата варьируется по степени тяжести проступка: по Спортивному кодексу максимальная сумма для пилота – 250 тысяч евро.

Касание крыла на болиде «Мерседеса» обошлось Ферстаппену в 50 тысяч евро, но Себастьян Феттель, например, заплатил всего 5 тысяч евро за нелегальную поездку на скутере после его поломки в первой практике на Гран-при Австралии в 2022-м.

Превышение скорости на пит-лейн в этот же уик-энд обошлось Себу только в 600 евро.

А затем четырехкратный чемпион показал и пример штрафа за досрочный своевольный побег с собрания пилотов – попал на крупную сумму из-за неспортивного поведения. На Гран-при Австрии немцу выписали штраф в 25 тысяч евро за « уход без разрешения, выражая недовольство встречей». «Гонщикам нельзя уходить, когда им вздумается, это нарушает требование об их присутствии (на собрании). Пилоты такого уровня являются примером для гонщиков по всему миру, и, по мнению стюардов, в данном случае Себастьян Феттель не смог соответствовать стандарту», – гласит официальный вердикт ФИА.

Часто штрафы за гонщиков платят команды (правда, это оговаривается их контрактами с пилотами). Они же могут и оспорить решение – но и за это придется заплатить. Подача только одной апелляции стоит 6 тысяч евро, а если команда откажется платить и не рассчитается с ФИА в течении 48 часов после установленной в решении судей даты, ее вообще могут исключить из чемпионата.

Cами команд тоже штрафуют – например, за допуск физиотерапевта гонщика в неправильный момент. Так случилось на Гран-при Австрии в 2022-м: ассистенты Ферстаппена, Леклера и Хэмилтона нарушили правило закрытого парка и подошли к гонщикам еще до взвешивания, что препятствует упорядоченному проведению процедуры. А еще может считаться читерством, так как пилоты имеют возможность передать физиотерапевтам вещи перед взвешиванием и исказить все данные для проверок. Наказали команды на 10 000 евро за каждого.

Еще команду могут оштрафовать на 5 000 евро за небезопасный выпуск машины с пит-стопа, например. А вот расхождение в количестве топлива между официальной декларацией, поданной командой, и данными из записей технического делегата ФИА обойдется в 50 000 евро – судя по кейсу «Феррари» на финальной гонке 2019-го в Абу-Даби.

А теперь вспомните самый большой штраф в истории «Ф-1»: в 2007-м «Макларену» пришлось найти 100 миллионов долларов в счет расплаты за шпионский скандал и украденные у «Феррари» чертежи. Должно быть, с финансовой точки зрения было непросто.

В других сериях гонщиков тоже могут наказать за мелкие нарушения. На недавнем этапе чемпионата мира по ралли в Португалии гонщик «Хендэ» Тьерри Невилль и его штурман забыли получить печать от дирекции гонки в своем табеле учета времени и получили штраф в 10 тысяч евро. Ошибка грозила им дисквалификацией, но стюарды пожалели дуэт – экипаж совершил ошибку под большим давлением из-за неисправности их машины. Еще тысячу евро заплатил Дани Сордо за подъем на подиум в личной, а не спонсорской кепке.

ФИА взимает с команд и гонщиков не только штрафы

За саму возможность выступать в «Формуле-1» тоже платят – это самый крупный источник доходов ФИА. За участие в сезоне-2023 10 коллективов серии выложили 19,5 миллионов евро, еще 5 миллионов принесут гонщики за счет оплаты суперлицензий на выступления в Гран-при.

При этом Федерация не получает никаких других денег от растущей в цене «Ф-1». В 2001-м Евросоюз запретил ФИА получать коммерческие выгоды от серии, ссылаясь на необходимость разделения спорта и коммерции. Федерации пришлось продать права на проведение чемпионата мира менеджерской Formula One Managment (сейчас она принадлежит«Либерти Медиа») примерно за 283,5 миллиона евро в виде единовременной выплаты. Также ФИА еще получает 10 миллионов каждый год.

На что тратят заработанные деньги?

Позиция ФИА однозначна: «Мы – некоммерческая организация, поэтому все доходы, превышающие наши операционные расходы, направляются на развитие фундаментальных проектов: университет ФИА, стипендиальную программу для инженеров и другие проекты и инициативы членов нашего клуба (их,у ФИА 244 штуки в 146 странах мира)».

Все деньги поступают в благотворительный фонд ФИА, где распределяются на три направления.

Первый – Фонд развития безопасности автоспорта: занимается повышением уровня безопасности трасс. Деньги фонда расходуются на улучшение ограждений и крэш-тесты болидов, чтобы найти способы сделать машины более безопасными для пилотов. Так же это отделение спонсирует обучение маршалов и медицинских работников, начиная с самых низших серий.

Фонд развития мобильности – финансирует инициативы, связанные с безопасностью за пределами автоспорта. Например образовательные кампании, призывающие отказаться от использования телефона за рулем автомобиля или призывающие использовать шлем при езде на велосипеде.

И Фонд развития спорта, задача которого обеспечивать деньгами автоспортивные организации по всей планете. Например, фонд помог организовать серии «Ф-4» в США и Австралии и поддерживал массовый спорт в США, чтобы сделать гонки доступными для каждого и увеличить количество участников в целом.

ФИА все равно в убытках

Вот только фонд пополняется из превышений доходов над расходами, а траты все последнее десятилетие пока сильно выше.

Еще декаду назад на зарплаты сотрудникам, перелеты и прочие траты ФИА уходило порядка 53 миллионов евро, и взносы от «Формулы-1» не покрывают и половины операционных расходов. Для сравнения: на организацию рекордного по размерам чемпионата 2023-го с команд и гонщиков соберут 27 миллионов долларов взносов.

Нынешний президент организации Мохаммед бен Сулайем признается: дефицит бюджета ФИА составляет примерно 18 миллионов евро. С нехваткой финансов столкнулись из-за судебных разбирательств вокруг потенциальной кражи патента на гало и пандемии.

Для решения проблем убытков ввели должность генерального директора в структуру организации – первым CEO стала Натали Робин.

«Существовала финансовая проблема, о которой мы не знали. Мы были в дефиците еще до пандемии, но я рад сообщить, что мы его восполнили. Все мы знаем, и буду честен с вами, что у нас были проблемы с деньгами. Мы были в дефиците больше чем на 20 миллионов долларов.

И я рад, что не смотря на это, мы ни на секунду не прекращали спонсирование Национальных спортивных управлений и наших клубов», – прокомментировал назначение Мохаммед бен Сулайем.

То есть даже огромный штраф «Ред Булл» закрывает всего треть дефицита бюджета ФИА.

Кажется, теперь понятно, почему федерация так рьяно взялась за ужесточение регламента по безопасности в самой богатой серии из своего портфолио. И можно не сомневаться: панель ФИА и дальше будет крайне тщательно проверять отчеты команд «Ф-1» по расходу бюджетов в соответствии с новым финансовым регламентом.

Фото: Gettyimages.ru/AAron Ontiveroz/Clive Rose, Mark Thompson