Новую «Феррари» объявили «беспрецедентно быстрой» – с радикальными доработками. Похоже на правду – мелочи потрясают

Всмотритесь в SF-23!

В 2023-м трудно было ждать чего-то потрясающего и инновационного от новых машин «Ф-1»: все-таки потолок бюджетов, не самый свободный регламент и ограничения на тесты в аэротрубах теперь не позволят рисковать с новыми концепциями и идеями каждый год. Это в 2022-м мы радовались каждому болиду – практически все отличались друг от друга не только ливреями, никто не знал точное правильное направление и рисковал в надежде угадать.

В 2023-м же после доминирования «Ред Булл» и стартовой скорости «Феррари» не сложно было предсказать, что команды прежде всего займутся адаптацией идей лидеров, а собственные надстройки пойдут уже на тестах или первой волне обновлений к пятому-шестому Гран-при. Оставался только один вопрос: куда же все-таки пойдут лидеры?

На презентации SF-23 президент всей «Феррари» Бенедетто Винья заявил: «Новая «Феррари» будет машиной с беспрецедентной скоростью» – и после такого анонса невольно всмотришься в новинку изо всех сил.

Что же так уверило большого босса в уровне машины? Оказывается, инженерный штаб действительно всю зиму решал проблему надежности мотора – и, кажется, все поправил:

«Мы сконцентрировались на двигателе внутреннего сгорания и электромоторах. И изучили все отчеты о слабых сторонах наших компонентов силовой установки. Мы также пересмотрели процедуры сборки, – заявил глава моторного департамента Энрико Гуальтьери. – Мы попытались понять истоки проблем и использовали для решения все инструменты и области по опробованию новых технологий за очень короткий промежуток времени».

«Машина 2023 года – развитие прошлогодней. Но на самом деле она была полностью перестроена, – заявил босс отдела шасси Энрико Кардиле. – Целей было две: увеличить вертикальную прижимную силу, компенсировав потери из-за нового регламента, а также достичь тех показателей по балансу, которые мы для себя наметили.

Подвеску также полностью переделали. С одной стороны, чтобы помочь специалистам по аэродинамике достичь нужных результатов, с другой стороны, чтобы увеличить окно возможных регулировок.

Наиболее очевидные отличия относятся к области передней подвески: мы сменили высокую штангу на низкую из-за аэродинамических требований. Переднее крыло также отличается, как и конструкция носового обтекателя – нижний элемент крыла больше не крепится к носу. Корпус болида – продолжение того, что было сделано в прошлом году, но он стал радикальнее».

Однако самые потрясающие и залипательные новинки – те, о которых упомянули лишь вскользь – про радикальную доработку корпуса.

Для понимания их сути нужно сперва углубиться в прошлый сезон: «Феррари» с первых гонок оказалась крайне быстрой, но эффективность шасси «Ред Булл», тем не менее, было выше почти на 5%.

Однако сама по себе концепция болида достаточно эффективна – например, генерирует намного меньше лобового сопротивления, чем минималистичный «Мерседес».

Тем более синий поток – тем медленнее воздушный поток. И концепция «Мерседеса» отлично переносит быстрый поток в заднюю часть над диффузор (как и задумано для активации днища и генерирования прижимной силы), но по той же причине на колесах и заднем антикрыле формируется много неконтролируемых завихрений – а это очень много лобового сопротивления.

У «Феррари» же «широкая» концепция боковых понтонов экранирует задние колеса от вредных быстрых потоков насколько это возможно. Оказалось, один раз отсечь их вбок и создать прижимную силу в середине машины намного эффективнее, чем разбираться с остаточными завихрениями после – «Ред Булл» пошел похожей дорогой, но выбрал другой подход. Он оказался эффективнее придуманного в Маранелло.

И перед «Феррари» встала дилемма: идти по дороге чемпионов, превращаясь в догоняющего, или взять разработанную собственную концепцию (которую они теоретически должны хорошо понимать) и постараться сделать ее еще эффективнее.

Скудерия выбрала второй путь – и, судя по облику SF-23, запустила масштабную программу снижения любого возможного уровня лобового сопротивления. Эти мелочи как раз и поражают больше всех!

Например, благодаря подвеске сильно «опустила» машину – теперь она более приземистая, а значит, и площадь поверхности для лобового сопротивления меньше:

Отличный ракурс боковой части – видно, насколько же срезали каждый возможный миллиметр разреза воздухозаборника и спрямляли «углубление» для лучшего «вытекания» горячего воздуха на диффузор:

Сзади особенно видно, как понтоны даже немного выставили вперед и «выдули», чтобы сохранить эффект «рассекания» из F1-75:

Видите выходное отверстие, обведенное черным? Это компенсация для выставленных ради рассекания понтонов: для переноса положительных эффектов минималисточного W13 и устранения место полного «торможения» потока нужно было местами тунеллировать поток по корпусу.

Питает воздуховод другая потрясающая мелочь – вот эти входные отверстия:

Просто фантастическая проработка каждой детали вокруг концепта!

Или использование небольших поворотных лопастей, которые пытались поставить на машину «Мерседеса» на Гран-при США, а затем сняли из-за спорной трактовки регламента:

Скудерия первой их показала и обкатала, заранее проверив их допустимость по правилам на 2023-й. Они тоже помогут с направлением воздуха вокруг колес и остальной машины через создание быстрых вихрей и верное направление потока – и еще добавят немного прижимной силы.

Пока мы не увидим на трассе реальные «Ред Булл» и «Мерседес» (причем не на тестах, а уже на первом Гран-при), невозможно будет предположить, насколько реальны на этот раз притязания Скудерии. Однако детальность доработок на уже пред-тестовой модели действительно подчеркивает амбиции и заставляет немного в них поверить.

Фото: The Race; Ferrari