Трек для Гран-при России без «Ф-1» превратили в сцену: играли «Звери», Агутин, «Чайф» и другие глыбы. Хоть машины и грид-герлз остались

«Фестиваль #1» – замена «Формуле-1».

В начале сезона «Формула-1» разорвала контракт на проведение Гран-при России и пообещала никогда не возвращаться – хотя его планировали проводить до 2025-го (хоть и собирались с 2023-го перевезти на питерскую «Игору-Драйв»).

В итоге промоутер Гран-при«Росгонки» вместе с «Нашествием» решили организовать музыкальный проект «Фестиваль #1» («Ф#1») в те же даты – 24 и 25 сентября. «Там, где ревут моторы, теперь зазвучит музыка!» –заявили в анонсе.

На место традиционного расписания практик, квалификаций и гонок «Формулы-1» и молодежек «Ф-2» и «Ф-3» пришло расписание выхода на сцену:

Кстати, изначально планировалось участие «Сплин», но за три недели до Фестиваля они тихо пропали с афиш и заявлений организаторов¯\_(ツ)_/¯

Что же у них получилось?

На месте трека возвели сцену:

Вот она – прямо у стартовой прямой, на карте:

Там же можно увидеть и примерное расположение выставки машин – их действительно сохранили на трассе для Гран-при. Спасибо!

Правда, это не особая экспозиция: под открытое небо просто выкатили технику из музея Ника Панули (который круглый год работает на том же «Сочи Автодроме»). И даже не скрывали этого при анонсе:

Зато грид-герлз на месте:

Боксы же использовали в качестве гримерок, места для экскурсий обладателей VIP-билетов и паре активностей для футбольного «Сочи».

Сохранили и зону для автографов – если раньше там расписывались гонщики, то теперь…

А затем и правда – тем, где ревели моторы, зазвучала музыка:

Пришел ли народ?

Там, где раньше ездили машины – теперь фоткались для инстаграма:

Но, кажется, до посещаемости «Формулы-1» ивенту пока далеко:

Просто сравните с аншлагом хотя бы 2021-го:

Эволюция трека для Гран-при России – было-стало:

Как думаете, так лучше?

Фото: Gettyimages.ru/Peter Fox, Mark Thompson, Yuri Kochetkov – Pool, Rudy Carezzevoli, Bryn Lennon; @sochiautodrom, VK/festivaln1