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Феттель развернулся в сантиметре от барьера – одним движением. Мастерски исправился после вылета

Астон Мартин Астон Мартин
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Формула-1
Себастьян Феттель Себастьян Феттель
Гран-при Азербайджана
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Красота!

Себастьян Феттель мощно выступил на Гран-при Азербайджана – финишировал шестым и показал лучший результат сезона. А ведь он забраться даже выше Хэмилтона – на четвертое место – если бы не странный инцидент при атаке Эстебана Окона на 13-м круге.

В тот момент Себ ехал впереди Льюиса – а пилот «Мерседеса» далее тоже разделался с французом и в итоге финишировал четвертым.

Но за самой ошибкой скрылось мастерское возвращение Феттеля на трек сразу после вылета – он вообще не потерял дополнительного времени. Сразу же начал разворот – хоть и с огромным риском: его колесо и антикрыло прошли буквально в паре сантиметров от барьера:

Именно поэтому Феттель и сохранил место в топ-10. Настоящий мастер – даже в аутсайдерском «Астон Мартин».

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Фото: formula1.com

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