Чемпион «Ф-1» распродал легендарные ретро-болиды на $9 млн. Даже победный «Уильямс», на котором вез до боксов Сенну

Устал смотреть, как они стоят в гараже без дела.

Чемпион 1992 года Найджел Мэнселл неожиданно продал пять машин из своей коллекции на торгах RM Sotheby´s (канадского аукционного домa) в Монако – компания рассказала, что Найджел устал смотреть, как его авто просто стоят в гараже без дела. Причем среди выставленных на продажу моделей – олдскульные болиды «Формулы-1»: «Феррари» 1989 года и «Уильямс» 1991-го.

На «Феррари» 640 Мэнселл дебютировал за Скудерию – он последний пилот, которого лично пригласил сам Энцо. Британец выиграл первый же Гран-при и получил от тифози прозвище «Лев» (Иль Леоне). Правда, в итоге сезон-1989 для Найджела сложился неудачно: Мэнселл потерял много очков из-за технических проблем и закончил чемпионат четвертым (хотя каждый финиш заканчивал на подиуме: всего шесть с двумя победами). А сама «Феррари» 640 стала первым болидом в истории «Ф-1» с полуавтоматической коробкой передач. Мощность двигателя тех времен – 660 л.с.

За эту модель Мэнселлу удалось выручить $4,3 млн.

Другой болид – «Уильямс» FW14. На нем Найджел впервые выехал на трассу с легендарной красной пятеркой.

FW14 принес Мэнселлу 5 побед, еще 4 подиума и второе место в чемпионате. Самым памятным моментом оказался домашний Гран-при Великобритании: №5 выиграл его с 42-секундным отрывом, а на круге почета довез до боксов Айртона Сенну – у бразильца из «Макларена» закончилось топливо.

После сезона-1991 «Уильямс» подарил Найджелу его машину, но без двигателя «Рено» (730 л.с.): французы заранее забрали мотор. Тем не менее за даже за одно шасси Мэнселл получил на аукционе столько же, сколько за рабочую «Феррари» – $4,3 млн.

Кроме техники «Ф-1», чемпиону удалось продать за $103 тыс болид Grand Prix Masters 2005 года (650 л.с.) – наследие несостоявшейся серии для ветеранов «Формулы-1», где все ограничилось тремя этапами (Мэнселл принял участие в двух и оба раза победил).

А еще продан уникальный подарок итальянского инженера Карло Ламаттина – трехколесный iC Moduli М89.

Конструктор передал первый экземпляр машины Мэнселлу на Гран-при Италии 1992 года ради пиара, но в итоге Найджел остался единственным обладателем модели. Он проехал на iC 3200 км и выставил ее на аукцион.

По характеристикам M89 вполне ничего: благодаря небольшому весу (400 кг) при 74 л.с. она разгоняется до 200 км/ч и проезжает до 560 км с баком в 28 л. За трехколесную машину Мэнселл получил $22 тыс.

Последний из пяти экземпляров – Birkin 7 Sprint. Это творение инженеров из Южной Африки, которые вдохновились седьмым «Лотусом», взяли его кузов и разрабатывали модель с 1983 по 1991 год. Мэнселл стал единственным владельцем Birkin в мире – и все последние 30 лет машина простояла без дела! На аукционе ушла за $20 тыс.

Теперь в гараже Мэнселла освободилось немало места, а в кошельке прибавилось $9 млн.

Фото: Gettyimages.ru/Pascal Rondeau/Allsport; sothebys.com