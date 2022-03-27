Новый «Хаас» способен обгонять «Мерседес». Серьезно: вот атака сменщика Мазепина на Хэмилтона

Не зря сливали сезон-2021.

«Формула-1» сильно изменилась за зиму – теперь недавний безнадежный аутсайдер «Хаас» вполне реальный середняк и гоняется наравне с недавними чемпионами-«Мерседесами». На первом этапе сезона в Бахрейне сменщик Никиты Мазепина Кевин Магнуссен приехал в топ-5 позади Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла, а на втором в Саудовской Аравии реально схлестнулся с №44 на трассе в битве за шестое место. И даже разок обогнал семикратного чемпиона!

Как же «Хаас» взлетел так высоко? Просто в 2021-м забил на сезон и вложил все-все деньги в разработку машины под 2022-й. А последнее место в Кубке конструкторов помогло дополнительным временем в аэротрубе: теперь аутсайдеры получают 46 сессий в неделю против 28 у чемпионов (как раз «Мерседес»). С учетом потолка расходов в $140 млн команды здорово выровнялись – и вот результат.

Браво, «Хаас»! Хоть в итоге Хэмилтон через круг все-таки объехал Магнуссена, это был эпичный момент.