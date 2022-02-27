Мазепин больше не последний в новой «Ф-1». Но бесконечные поломки испортили «Хаасу» тесты – прогресс совсем мизерный

Кажется, год танкования не помог.

«Формула-1» завершила первые предсезонные тесты – и, казалось бы, фанатам Никиты Мазепина теоретически можно порадоваться. «Хаас» отстал от «Мерседеса» лишь на 2 секунды при колоссальной разнице в жесткости шин (С3 против С5 – это примерно 1,4 секунды по уровням сцепления), Никита привез напарнику Мику Шумахеру полсекунды, американская машина показала времена, сравнимые с «Альпин» Фернандо Алонсо и опередила «Альфа Ромео». Ура, год безумного танкования и страданий в подвале пелотона прошел не зря?

Не совсем. Еще перед первым днем обкаток большинство журналистов, прибывших в Барселону освещать дебют революционных машин, синхронно поинсайдили: команды не собираются ориентироваться на итоговые времена на круге, у каждой – своя программа, а главной целью станет максимальный километраж. Весьма логично для абсолютно нового аэрообвеса и переделанных под биотопливо моторов, не правда ли?

И с накатом у «Хааса» уже совсем плохо: всего 160 кругов – почти втрое меньше, чем у лидера по километражу («Феррари»). Только Карлос Сайнс проехал 236, Дэн Риккардо на «Макларене» осилил 212, Джордж Расселл на «Мерседесе» – 209, да топ-9 пилотов проехал больше, Мазепин и Шумахер на двоих!

И по километражу Никита – предпоследний: он осилил лишь 71 круг. Хуже лишь Валттери Боттас – у него 54 (проводивший лишь полдня резервист «Альфа Ромео» Роберт Кубица не в счет). Для сравнения: дистанция одного Гран-при на местном треке – 66 кругов.

«В реальности мы провели только один день тестов вместо трех, – признал шеф «Хааса» Гюнтер Штайнер. – Мы собрали информацию, поэтому знаем, что нужно делать. Надеюсь, в Бахрейне нам больше не помешают мелкие поломки».

Да, именно с неполадками у «Хааса» – просто кошмар: белый VF22 отказывал чаще всех. Вот только их вряд ли можно назвать мелкими: в основном страдали две важнейшие системы – топливная и охлаждающая.

Из-за утечки жидкости из радиаторов Мазепин почти не выезжал всю первую половину первого дня, потом на VF22 сломалось днище, а под занавес дебютной сессии оторвался кусок корпуса.

На второй день проблемы продолжились: после серьезного утреннего наката Шумахера в руках Никиты болид продержался только 9 кругов – отказал топливный насос. Значительная часть времени вновь ушла на ремонт.

А в третий день Мазепин вновь преодолел только 9 кругов – и опять остановился из-за отказа масляного насоса. «Хаас» сперва пытался все починить, но в итоге спаковался одним из первых вместе с «Альпин» – за 4,5 часа до официального клетчатого флага:

Все это – на фоне бронебойной надежности соперников: серьезные технические проблемы возникли только у тех же «Альпин» (ожидаемо после подтвержденного перехода с заточки двигателя под надежность в сторону большей мощности) и «Альфа Ромео».

«Нам предстоит разобраться с балансом, – поделился впечатлениями Никита. – Некоторые вещи не соответствуют данным с симулятора. Наши ожидания были другими».

Звучит не очень-то весело.

Тем не менее, можно из результатов можно добыть и немного позитива – например, у «Хааса» внезапно обнаружилась лучшая максималка за все три дня:

Analizando datos de los tests de Barcelona. Velocidades máximas de los 3 días en la trampa de la recta principal. Vel Max: Mazepin 329,7 Checking data from Barcelona’s test. Maximum speed during the 3 days at main straight speed trap. Max speed: Mazepin 329,7#f1 #F1Testing pic.twitter.com/w47kZSjUyN — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) 26 февраля 2022 г.

Возможно, достижение 330 км/ч не покажется огромным достижением, но вообще-то «Формула-1» столкнулась с серьезной проблемой на прямых: сильными подскоками из-за перепадов прижимной силы. Симуляторы ее не предсказывали – вероятно, именно ее и имел в виду Мазепин при рассказе о впечатлениях от VF22:

(Картинка – Autosport, спасибо им)

Видимо, эффект «галопирования» и вызвал поломку днища в первый день – но на второй «Хаас» все равно оказался в топе, хотя единственным в пелотоне не вносил изменения в машину, хотя немецкий AMuS сообщает, будто именно американцы дальше всех продвинулись в поиске решения.

В любом случае, на обкатке, по слухам, «Хаас» не рискнул разогнаться быстрее 250 км/ч – потому эксперименты с максималкой можно назвать шагом вперед. Кто знает – вдруг они помогут команде хотя бы с обгонами?

Также журналисты-наблюдатели продолжили называть VF22 «самым развитым» – то есть американцев не догнал даже «Ред Булл». База для изучения у «Хааса» – обширнейшая, а ранее проявление «детских проблем» теоретически может помочь со скорейшими фиксами. В конце концов, лучше ломаться на тестах, чем в реальных Гран-при – обкатки для того и проводят.

И, конечно, скорректированные по составу С5 данные обещают чуть больше беспросветого мрака 2021-го: по ним Мазепин проиграл уже меньше двух секунд и практически достал «Альпин».

Бывший технический директор «Ягуара», «Стюарта» и «Джордана» Гэри Андерсон в колонке для The Race даже убрал «Хаас» с последнего места – и поднял на девятое.

«Машина выглядела нормально, – написал он. – На длинном отрезке Мик Шумахер выдавал стабильные и точные круги. Выглядит оптимистично.

«Хаас» выступит лучше, если судить только по сравнению времен и сопоставлять их с прошлым годом. Но это не означает, что он действительно продвинется высоко».

До первых обкаток Штайнер и пилоты мечтали о битвах за топ-10, но пока Мазепину и Шумахеру до очков не добраться. Тем не менее, VF22 хотя бы перестал выглядеть безнадежным аутсайдером и абсолютно худшей машиной, обреченной на отставание в полкруга от соперников. В этом году Мик и Никита (если его не заменят, конечно) все-таки сразятся с кем-нибудь кроме друг друга чаще, чем раз в 3-4 этапа.

Фото: globallookpress.com/Hasan Bratic; twitter.com/f1