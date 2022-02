Мазепин больше не последний в новой «Ф-1». Но бесконечные поломки испортили «Хаасу» тесты – прогресс совсем мизерный

Кажется, год танкования не помог.

«Формула-1» завершила первые предсезонные тесты – и, казалось бы, фанатам Никиты Мазепина теоретически можно порадоваться. «Хаас» отстал от «Мерседеса» лишь на 2 секунды при колоссальной разнице в жесткости шин (С3 против С5 – это примерно 1,4 секунды по уровням сцепления), Никита привез напарнику Мику Шумахеру полсекунды, американская машина показала времена, сравнимые с «Альпин» Фернандо Алонсо и опередила «Альфа Ромео». Ура, год безумного танкования и страданий в подвале пелотона прошел не зря?

Не совсем. Еще перед первым днем обкаток большинство журналистов, прибывших в Барселону освещать дебют революционных машин, синхронно поинсайдили: команды не собираются ориентироваться на итоговые времена на круге, у каждой – своя программа, а главной целью станет максимальный километраж. Весьма логично для абсолютно нового аэрообвеса и переделанных под биотопливо моторов, не правда ли?

И с накатом у «Хааса» уже совсем плохо: всего 160 кругов – почти втрое меньше, чем у лидера по километражу («Феррари»). Только Карлос Сайнс проехал 236, Дэн Риккардо на «Макларене» осилил 212, Джордж Расселл на «Мерседесе» – 209, да топ-9 пилотов проехал больше, Мазепин и Шумахер на двоих!

И по километражу Никита – предпоследний: он осилил лишь 71 круг. Хуже лишь Валттери Боттас – у него 54 (проводивший лишь полдня резервист «Альфа Ромео» Роберт Кубица не в счет). Для сравнения: дистанция одного Гран-при на местном треке – 66 кругов.

«В реальности мы провели только один день тестов вместо трех, – признал шеф «Хааса» Гюнтер Штайнер. – Мы собрали информацию, поэтому знаем, что нужно делать. Надеюсь, в Бахрейне нам больше не помешают мелкие поломки».

Да, именно с неполадками у «Хааса» – просто кошмар: белый VF22 отказывал чаще всех. Вот только их вряд ли можно назвать мелкими: в основном страдали две важнейшие системы – топливная и охлаждающая.

Из-за утечки жидкости из радиаторов Мазепин почти не выезжал всю первую половину первого дня, потом на VF22 сломалось днище, а под занавес дебютной сессии оторвался кусок корпуса.

На второй день проблемы продолжились: после серьезного утреннего наката Шумахера в руках Никиты болид продержался только 9 кругов – отказал топливный насос. Значительная часть времени вновь ушла на ремонт.

А в третий день Мазепин вновь преодолел только 9 кругов – и опять остановился из-за отказа масляного насоса. «Хаас» сперва пытался все починить, но в итоге спаковался одним из первых вместе с «Альпин» – за 4,5 часа до официального клетчатого флага:

Все это – на фоне бронебойной надежности соперников: серьезные технические проблемы возникли только у тех же «Альпин» (ожидаемо после подтвержденного перехода с заточки двигателя под надежность в сторону большей мощности) и «Альфа Ромео».

«Нам предстоит разобраться с балансом, – поделился впечатлениями Никита. – Некоторые вещи не соответствуют данным с симулятора. Наши ожидания были другими».

Звучит не очень-то весело.

Тем не менее, можно из результатов можно добыть и немного позитива – например, у «Хааса» внезапно обнаружилась лучшая максималка за все три дня:

