Ого, гольф – в школьной физкультуре! Говорят, он воспитывает патриотизм
Авдохин – о том, пора ли закупать клюшки.
Родители российских школьников содрогнулись от ошеломительной новости – гольф вошел в школьную программу по физкультуре.
С таким объявлением выступило Минпросвещения – министр Сергей Кравцов подписал приказ о внесении изменений в образовательные программы (не только по физре) еще месяц назад.
Но пугаться и бежать в спортивный магазин за клюшками для гольфа не стоит – ничего экстренного не случилось, а вероятность, что завтра на спортплощадке у вашей школы появятся лунки, близка к нулю.
Объясняем, что произошло, и ждать ли масштабных турниров «гольф в школу».
1. Коротко о том, как сейчас выглядит физкультура в наших школах.
Ее (как и любой другой предмет) нашим детям преподают на основании единого документа – федеральной программы, разработанной Минпросвещения.
Содержательный раздел программы по физкультуре (тот, в котором описано, чему и как учить) представлен в виде модулей двух типов – инвариантные (это базовые виды спорта, ориентированные на всестороннюю физическую подготовленность) и вариативные (остальные дисциплины, которые могут разрабатывать учителя на основе других дисциплин).
Из названий понятно, что инвариантные модули – обязательная часть программы, а вариативные выбираются конкретным учебным заведением или даже учителем, и чаще применяются на факультативных занятиях в кружках, секциях или во внеурочной деятельности.
Виды спорта из инвариантного модуля за много лет практически не менялись – гимнастика, легкая атлетика, лыжи, которые в бесснежных районах разрешено заменять, и спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол) были на уроках и двадцать, и пятьдесят лет назад.
А вот инвариантные модули стали появляться не так давно, в программе их прежде было тринадцать: самбо, гандбол, дзюдо, тэг-регби, плавание, хоккей, фитнес-аэробика, борьба, флорбол, бадминтон, триатлон, лапта и шахматы.
2. Новый приказ министра пополнил этот список широкой линейкой новых дисциплин, среди которых гольф – не самый экзотичный.
Вот остальные: городошный спорт, биатлон, роллер спорт, скалолазание, спортивный туризм, хоккей на траве, ушу, чир спорт, перетягивание каната, компьютерный спорт (куда же без него), бокс, танцевальный спорт, киокусинкай и тяжелая атлетика.
«Решение о выборе того или иного модуля для дополнительных и внеурочных занятий принимает сама школа, исходя из возможностей, имеющегося инвентаря, интереса школьников и их родителей. Традиционно знания по многим учебным предметам школьники могут подкрепить и углубить с помощью программ дополнительного образования, и физкультура здесь не исключение. Эти программы по необходимости актуализируются и расширяются», – комментарий от пресс-службы Минпросвещения России.
Получается, решение о внедрении гольфа в конкретной школе зависит не только от наличия поля на территории и клюшек в коморке у физрука, но и от инициативы родителей – все в наших руках! Но выбор большой, и гольф точно не фаворит среди новых дисциплин.
3. Но раз уж нас здесь собрал гольф, разберемся, каким Минпросвещения видит его школах.
Ведомство называет этот спорт «эффективным средством физического воспитания», считает, что он «содействует всестороннему физическому, интеллектуальному и нравственному воспитанию обучающихся, укреплению их здоровья, привлечению к систематическим занятиям физкультурой и спортом, личностному и профессиональному самоопределению».
Тейк про формирование патриотизма при занятиях гольфом – действительно, дословная цитата из приказа Министерства.
«Гольф, как средство воспитания, формирует у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм)».
Впрочем, этим термином сопровождается почти каждая дисциплина в программе Минпросвещения.
Так, самбо «способствует патриотическому и духовному развитию обучающихся», при изучении модуля по плаванию «будут сформированы чувства патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и современного состояния развития плавания», «средства хоккея формируют у обучающихся чувство патриотизма», патриотичны и бокс, и киокусинкай, и роллер-спорт. Видимо, это необходимое условие для включения в программу – непатриотичные дисциплины туда просто не попадают.
Кроме того, в Минпросвещения считают, что при изучении гольфа у обучающихся непременно будет сформировано «чувство гордости за Родину, российский народ и историю России через достижения сборной по гольфу и ведущих российских клубов на чемпионатах мира, Европы и других международных соревнованиях, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн)».
4. Главный вопрос – где и когда будет реализован школьный модуль по гольфу, раскрыт не очень подробно.
Министерство предлагает изучать его за счет учебного плана или в рамках внеурочной деятельности за счет посещения спортивных секций и школьных спортивных клубов в объеме 34 часов в 10 и 11 классе.
Важная деталь – модуль по гольфу может входить в перечень, из которого родители имеют право выбирать «для удовлетворения различных интересов обучающихся при организации и проведении уроков физкультуры».
По данным Минспорта на конец 2023 года, гольфом в России занимались 31 362 человека.
Начнут ли эти цифры стремительно расти?
Фото: Gettyimages.ru/Omar Rawlings, Christian Petersen, Daniel Shirey; РИА Новости/Алексей Мальгавко
Сколько лет на свете живу, а ни разу не видел, чтобы кто-нибудь играл в лапту. Даже городки в очень глубоком детстве пару раз застал, а это - нет.
Всех победили?
Для мини-гольфа вполне достаточно :)
почти уверен что никто и толком правил лапты не знает если они вообще существуют )))
Пс. Я в этом посёлке не живу уже 24 года, но иногда проездом заезжаю.