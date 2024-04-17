Ого, гольф – в школьной физкультуре! Говорят, он воспитывает патриотизм

Авдохин – о том, пора ли закупать клюшки.

Родители российских школьников содрогнулись от ошеломительной новости – гольф вошел в школьную программу по физкультуре.

С таким объявлением выступило Минпросвещения – министр Сергей Кравцов подписал приказ о внесении изменений в образовательные программы (не только по физре) еще месяц назад.

Но пугаться и бежать в спортивный магазин за клюшками для гольфа не стоит – ничего экстренного не случилось, а вероятность, что завтра на спортплощадке у вашей школы появятся лунки, близка к нулю.

Объясняем, что произошло, и ждать ли масштабных турниров «гольф в школу».

1. Коротко о том, как сейчас выглядит физкультура в наших школах.

Ее (как и любой другой предмет) нашим детям преподают на основании единого документа – федеральной программы, разработанной Минпросвещения.

Содержательный раздел программы по физкультуре (тот, в котором описано, чему и как учить) представлен в виде модулей двух типов – инвариантные (это базовые виды спорта, ориентированные на всестороннюю физическую подготовленность) и вариативные (остальные дисциплины, которые могут разрабатывать учителя на основе других дисциплин).

Из названий понятно, что инвариантные модули – обязательная часть программы, а вариативные выбираются конкретным учебным заведением или даже учителем, и чаще применяются на факультативных занятиях в кружках, секциях или во внеурочной деятельности.

Виды спорта из инвариантного модуля за много лет практически не менялись – гимнастика, легкая атлетика, лыжи, которые в бесснежных районах разрешено заменять, и спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол) были на уроках и двадцать, и пятьдесят лет назад.

А вот инвариантные модули стали появляться не так давно, в программе их прежде было тринадцать: самбо, гандбол, дзюдо, тэг-регби, плавание, хоккей, фитнес-аэробика, борьба, флорбол, бадминтон, триатлон, лапта и шахматы.

2. Новый приказ министра пополнил этот список широкой линейкой новых дисциплин, среди которых гольф – не самый экзотичный.

Вот остальные: городошный спорт, биатлон, роллер спорт, скалолазание, спортивный туризм, хоккей на траве, ушу, чир спорт, перетягивание каната, компьютерный спорт (куда же без него), бокс, танцевальный спорт, киокусинкай и тяжелая атлетика.

«Решение о выборе того или иного модуля для дополнительных и внеурочных занятий принимает сама школа, исходя из возможностей, имеющегося инвентаря, интереса школьников и их родителей. Традиционно знания по многим учебным предметам школьники могут подкрепить и углубить с помощью программ дополнительного образования, и физкультура здесь не исключение. Эти программы по необходимости актуализируются и расширяются», – комментарий от пресс-службы Минпросвещения России.

Получается, решение о внедрении гольфа в конкретной школе зависит не только от наличия поля на территории и клюшек в коморке у физрука, но и от инициативы родителей – все в наших руках! Но выбор большой, и гольф точно не фаворит среди новых дисциплин.

3. Но раз уж нас здесь собрал гольф, разберемся, каким Минпросвещения видит его школах.

Ведомство называет этот спорт «эффективным средством физического воспитания» , считает, что он «содействует всестороннему физическому, интеллектуальному и нравственному воспитанию обучающихся, укреплению их здоровья, привлечению к систематическим занятиям физкультурой и спортом, личностному и профессиональному самоопределению» .

Тейк про формирование патриотизма при занятиях гольфом – действительно, дословная цитата из приказа Министерства.

«Гольф, как средство воспитания, формирует у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм)».

Впрочем, этим термином сопровождается почти каждая дисциплина в программе Минпросвещения.

Так, самбо «способствует патриотическому и духовному развитию обучающихся», при изучении модуля по плаванию «будут сформированы чувства патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и современного состояния развития плавания», «средства хоккея формируют у обучающихся чувство патриотизма», патриотичны и бокс, и киокусинкай, и роллер-спорт. Видимо, это необходимое условие для включения в программу – непатриотичные дисциплины туда просто не попадают.

Кроме того, в Минпросвещения считают, что при изучении гольфа у обучающихся непременно будет сформировано «чувство гордости за Родину, российский народ и историю России через достижения сборной по гольфу и ведущих российских клубов на чемпионатах мира, Европы и других международных соревнованиях, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн)».

4 . Главный вопрос – где и когда будет реализован школьный модуль по гольфу, раскрыт не очень подробно.

Министерство предлагает изучать его за счет учебного плана или в рамках внеурочной деятельности за счет посещения спортивных секций и школьных спортивных клубов в объеме 34 часов в 10 и 11 классе.

Важная деталь – модуль по гольфу может входить в перечень, из которого родители имеют право выбирать «для удовлетворения различных интересов обучающихся при организации и проведении уроков физкультуры».

По данным Минспорта на конец 2023 года, гольфом в России занимались 31 362 человека.

Начнут ли эти цифры стремительно расти?

Фото: Gettyimages.ru /Omar Rawlings, Christian Petersen, Daniel Shirey; РИА Новости /Алексей Мальгавко