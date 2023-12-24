Что за аномалия на ЧР: в топ-10 ни одной фигуристки, родившейся после августа? Оказывается, есть научное объяснение

Чемпионат России-2024 выдал удивительную статистическую аномалию – все фигуристки, попавшие в топ-10, родились в период с апреля по август .

Посмотрите на месяцы, когда они празднуют дни рождения:

● апрель – Камила Валиева (бронза) и Мария Агаева (9-е место);

● июнь – Аделия Петросян (золото), Вероника Яметова (6-е место), Дарья Садкова (8-е место), Ксения Гущина (10-е место);

● июль – Алина Горбачева (7-е место);

● август – Софья Муравьева (серебро), Ксения Синицына (4-е место), Анна Фролова (5-е место).

Вы тоже заметили, что кроме мая пустыми остаются три месяца в начале года и четыре – в конце?

Больше того – из 18 участниц чемпионата России-2024 в тренд не вписалась только одна фигуристка – занявшая 13-е место Елизавета Куликова родилась в феврале. Остальные семнадцать уложились с февраля по август.

Наша фигурка вступила в неравный бой с теорией вероятностей? Разберемся, как такое возможно.

На самом деле, это не простое совпадение – в спортивной науке существует целое направление, изучающее данный эффект.

Это явление называется эффектом относительного возраста (RAE – relative age effect), и оно считается огромной проблемой спорта. Не допинг, конечно, но где-то совсем близко.

Если совсем коротко, т ак обозначают доминирование во многих дисциплинах спортсменов, родившихся в первой половине года, над теми, кто появился на свет во второй. Это происходит на разных этапах подготовки, но чаще всего – в детском и юношеском спорте, когда несколько месяцев разницы в возрасте многое решают с точки зрения физического, антропометрического и психологического развития.

Последствия неприятные: многие талантливые спортсмены, которые могли бы вырасти в звезд, пропадают только из-за того, что невовремя родились.

Впервые эту проблему описали в 80-х канадские ученые Роджер Барнсли, Паул Барнсли и Агнус Томпсон на примере молодежных хоккейных лиг. По их подсчетам, около 75% хоккеистов были рождены в первой половине года и только 25% – во второй.

В 90-е похожий диагноз поставили футболу: среди участников молодежных чемпионатов мира выявили 47% с датой рождения из первого квартала, и лишь 7% – из четвертого.

Дальше эффект нарастал снежным комом – аналогичная статистика подтвердилась в баскетболе, волейболе, регби, американском футболе и вообще большинстве командных игровых дисциплин. Зацепило и индивидуальные виды, где в цене скоростно-силовые качества – легкую атлетику, плавание, лыжи, гимнастику.

Нет, дело было не в пиках или спадах рождаемости по месяцам – статистика дает разницу между наибольшим и наименьшим месяцами по количеству родившихся детей не больше 2%.

Тогда в чем причина?

Проблеме нашлось простое объяснение: дело в особенностях отбора в спортивные школы. Детские группы исторически формировались строго по годам рождения, а основными критериями при отборе были физические качества, которые очевидно лучше развиты у детей, родившихся раньше. В такой ситуации основным фактором попадания в элитные школы становились не талант, потенциал и способности, а физическая развитость в конкретный период времени.

Позже изучение эффекта вышло за пределы спорта – ученые обнаружили его и в обычных школах: старшие ученики из одного класса по статистике чаще получали высокие оценки и попадали в программы для одаренных и талантливых детей. Все благодаря форе в несколько месяцев, которая позволяла накопить больший жизненный опыт и развить психологические навыки.

Важная для понимания деталь из формулы эффекта относительного возраста: речь не о том, что дети, рожденные в первой половине года, успешнее, а о том, что успешных детей, рожденных в первой половине года, больше . И еще одна подробность – за 40 лет существования эффект никуда не делся, как бы с ним ни боролись.

Но разве в фигурке не выгоднее родиться позже соперниц?

Удивительно, но фигурное катание в научных исследованиях долго считалось зоной, свободной от эффекта относительного возраста. Ученые в исследованиях обходили фигурку стороной, упоминая ее лишь вскользь и чаще среди антипримеров – видов, где он, по сути, ни на что не влияет.

«В фигурном катании незначительная разница в возрасте не имеет решающего значения, потому что младшие дети могут получать преимущество из-за лучшей гибкости и координации, кроме того более низкорослые дети лучше подходят для прыжков и вращений, которые так важны в фигурном катании», – писал в 2018-м профессор Йоркского университета в Онтарио Джо Бейкер.

А ученые турецкого Akdeniz University прошлым летом выпустили статью, в которой сделали вывод, что незначительные следы эффекта можно наблюдать разве что в мужском катании и среди мужчин-парников.

Но на самом деле, в женской фигурке куда больше тонкостей.

Если исследовать мировое женское катание, то на элитном юниорском уровне видимой проблемы действительно не существует. Посмотрите на инфографику: месяцы рождения фигуристок, попадавших в топ-18 на шести последних юниорских чемпионатах мира (с 2016 года), почти равномерно распределены по четырем кварталам года: 24,1% – в первом, 22,9% – во втором, 25,3% – в третьем, 27,7% – в четвертом.

На взрослом уровне корреляция слегка смещается на первое полугодие (статистика тоже по фигуристкам из топ-18 шести последних ЧМ): по 28,8% – родились в первом и втором кварталах, 22% – в третьем, 20,3% – в четвертом. Согласитесь, это уже немного напоминает описанный эффект. Объяснение, что на взрослый уровень выходят 15-летние фигуристки, которые отметили день рождения до 1 июля вряд ли работает – ниже этот аргумент разобьется на примере Этери Тутберидзе и ее учениц.

Самое время перейти к нашей фигурке – здесь правила перехода во взрослые всегда действовали избирательно, а на большие турниры часто допускали юниорок, которые не соответствовали возрастным требованиям. И, судя по сегодняшним цифрам, эффект относительного возраста уже проник в нашу женскую фигурку – и во взрослую, и в юниорскую, но в несколько искаженном формате от того, который описан в исследованиях.

Статистика показывает, что в России успешнее всего фигуристки, родившиеся во втором квартале – вот несколько показательных примеров:

• На масштабном отрезке длиной в последние 6 лет бросается в глаза, что большинство фигуристок родились во втором квартале: среди взрослых элитной группы (участницы чемпионатов России) их 31,8%, а по юниоркам (участницы юниорских чемпионатов России) – вообще, 34,8%.

В то же время, фигуристок, родившихся в последнем квартале аномально мало: 14,1% среди взрослых и только 13% среди юниорок. По полугодиям тоже ощутимая разница: в первом родились 58% юниорок и 56,3% взрослых фигуристок, участвовавших в чемпионатах России с 2016 года.

• Явление с каждым годом набирает обороты: из 18 участниц прошлого чемпионата России семь фигуристок (это 39%) родились во втором квартале, и только три – в четвертом. Сейчас на второй квартал дни рождения приходятся уже у девяти фигуристок (50%), а из последнего квартала не осталось ни одной спортсменки.

• Самый популярный месяц, в котором дни рождения празднуют сразу 7 фигуристок, – июнь. И это тоже закономерность.

• Яркая иллюстрация – фигуристки, которых выводила во взрослые Этери Тутберидзе. Ровно половина из них (9 из 18) родились во втором квартале, и только две – Дарья Паненкова и Евгения Медведева – в четвертом.

И это уже не списать на статистические хитрости, особенности регламента или методику подсчета.

И? Какой вывод?

Этот текст – наблюдение, а не научное исследование, поэтому делать четкий вывод сложно. Но мы попробуем. Вероятно, причина такого возрастного искривления в сочетании двух факторов:

1) Стандартные аргументы, описывающие эффект относительного возраста из других видов спорта.

Фигуристки, родившиеся в первой половине года, превосходят поздних девчонок в важных качествах (сила, координация, психология) так же, как это происходит в уже хорошо изученных дисциплинах: хоккее, футболе, регби.

Первичный отбор в секции фигурного катания в России тоже ведется по году рождения (по стандартам Минспорта – с 6 лет), а высокая конкуренция и отсутствие четких критериев одаренности в раннем возрасте вынуждают тренеров делать интуитивный выбор в пользу девочек, которые лучше развиты физически/координационно в данный момент.

А учитывая, что между детьми одного года рождения разница в возрасте может составлять почти год, уровень готовности родившихся в начале года в большинстве случаев выше.

2) Специфика и правила фигурного катания.

Поскольку водоразделом для пропуска в соревнования следующей возрастной категории является июль, фигуристки, родившиеся во втором квартале, имеют важные преимущества с позиции сочетания физиологии и понимания тренерами их будущих перспектив.

Закон женского фигурного катания последних лет максимально прост – чем раньше происходит переход во взрослые, тем выше шансы на успех.

Иногда счет идет на недели – представьте, что Камила Валиева родилась на пару месяцев позже, и ее взрослый дебют пришелся бы на послеолимпийский сезон. Вроде бы незначительный временной отрезок, но контраст был бы сумасшедшим: тело, антропометрия, прыжки, катание, легкость.

Понимая эти расклады, тренеры несколько лет назад стали делать ставку на фигуристок, которые по дате рождения предельно близки к границе перехода во взрослые. Причина очевидная – сокращение времени до взросления, скачка роста и пубертата. Вероятно, это главное объяснение, почему фигуристок, родившихся во втором квартале, больше.

Но возможно, в ближайшие годы ситуация изменится – любопытно, что произойдет с эффектом относительного возраста с повышением ценза в фигурном катании.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников, Дмитрий Донской, Владимир Песня, Александр Кряжев, Максим Богодвид, Александр Вильф