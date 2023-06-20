34 комментария

Федерация нашей фигурки выпустила громкий апдейт к спискам сборной – в него вошли несколько неочевидных персонажей.

Короткий контекст, чтобы была понятна суть: в нашем спорте накануне каждого сезона составляют списки сборных, на основании которых спортсменам выделяется финансирование из бюджета – зарплаты, сборы, экипировка, медицина, тренеры.

Основной список сборной, поданный ФФКР (Федерацией фигурного катания России), замминистра спорта Алексей Морозов утвердил 31 мая. А уже 9 июня он подписал новый документ с изменениями в составе.

Резерв взрослой сборной пополнили сразу 12 фигуристов:

• Анна Щербакова после триумфа в Пекине-2022 выступала только в шоу, через которые готовилась к летней операции на колене (22 проката за месяц). А после ни разу не намекала, что хочет вернуться к соревнованиям. Ее присутствие на сборе в Новогорске, разумеется, тоже ничего не гарантирует;

• Александра Трусова с двумя появлениями на этапах Гран-при Росиии-2023 (серебро и бронза), 6-м местом в общем зачете и снятием сначала с чемпионата России из-за температуры, а затем с финала Кубка России из-за травмы спины;

• Майя Хромых, которую не видели на льду после ЧР в декабре 2021-го (8-е место). В сентябре 2022-го она порезала руку на тренировке и подозрительно пропала со всех радаров;

• танцоры Александра Степанова и Иван Букин, возвращающиеся после рождения дочери у партнерши;

• Вероника Яметова – пожалуй, главное открытие нашего сезона, которая стала 7-й в тотале Гран-при России и на чемпионате страны;

• одиночники Глеб Лутфуллин (8-е место на ЧР-2023) и Илья Яблоков (11-е место на ЧР-2023), пропустившие из-за здоровья финал Гран-при;

• пары Карина Акопова – Никита Рахманин и Дарья Бояринцева – Роман Плешков.

Ключевая деталь: всех включили в состав решением тренерского совета. И это серьезное юридическое лукавство от ФФКР, на которое при подписании документа почему-то закрыли глаза и в Минспорте, и в ЦСП.

Давайте разберемся, как это должно работать по задумке Минспорта, которое в феврале 2022-го опубликовало приказ «Об утверждении общих принципов и критериев формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и порядка утверждения этих списков».

1. Главный (и единственный) критерий для попадания в сборную на новый сезон – результат, показанный в предыдущем сезоне.

«Списки формируются по итогам выступлений спортсменов в прошедшем спортивном сезоне на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях по двум составам спортивных сборных команд Российской Федерации – основной и резервный», – поясняется в документе.

Поскольку международных стартов для наших фигуристов в сезоне-2022/23 не было, возможность отобраться в команду осталась только через внутренние турниры: это чемпионат России (необходимы места с 1-го по 6-е), Кубок России (места с 1-го по 5-е по сумме этапов или в финале), а также Первенство России (1-6 места).

2. Мы привыкли, что тренерское решение – волшебная палочка, которая позволяет взять в сборную кого угодно. Но на самом деле это регламентированная процедура, четко прописанная в том же приказе .

Она связывает тренерский совет по рукам, позволяя включать спортсменов без результатов только в шести конкретных случаях:

а) после выхода из отпуска по уходу за ребенком;

б) после прохождения срочной военной службы (за исключением службы в спортивной роте);

в) после принятого соответствующей антидопинговой организацией решения об отсутствии факта нарушения антидопинговых правил и отмене санкции в виде временного отстранения;

г) после выздоровления в связи с заболеванием или перенесенной травмой;

д) в случае перехода из другого вида спорта при условии выполнения установленных контрольных нормативов, утвержденных тренерским советом федерации;

е) выступающих в командных игровых видах спорта (спортивных дисциплинах) за российские и зарубежные профессиональные спортивные лиги и зарубежные профессиональные спортивные клубы.

3. Вы уже совместили Александру Степанову с пунктом «а», но для остальных десяти фигуристов единственным рабочим основанием для использования тренерского решения остается «выздоровление в связи с заболеванием или перенесенной травмой».

И здесь начинаются вопросы.

Формально под такой критерий подходит любая справка от врача – даже после гриппа или легкого растяжения – никаких расшифровок этого пункта Минспорт не предлагает. Травмы и болезни у фигуристов – штука перманентная, но согласитесь, выглядит странно, когда по одному и тому же билету в сборную заходят люди с максимально разным бэкграундом. Одни не выступали по полтора сезона, другие – пропустили конкретные старты, третьи – вообще ничего не пропускали и не обозначали никаких травм.

«Да, Щербакову и Трусову решением тренерского совета внесли в дополнительный список состава сборной. Помимо девочек там большое количество фигуристов, которые не участвовали из‑за травм и других причин. Все эти спортсмены попали в список не по спортивному принципу», – объясняла странности главный тренер сборной Елена Чайковская.

4. Есть ощущение, что в комплекте с когда-то травмированными ФФКР решила провести в сборную и здоровых фигуристов, которым не хватило нужного результата для включения в сборную .

Так, Вероника Яметова ярко откатала все старты, но не пробилась в заветные топ-6 ни на ЧР, ни в финале Гран-при.

Аналогичная история с парой Дарья Бояринцева/Роман Плешков, а Глеб Лутфуллин и Илья Яблоков синхронно заболели перед финалом Кубка России – обоим этого хватило для попадания в сборную. А, например, Матвей Ветлугин и Алексей Ерохов выступали везде, но пролетели мимо.

Не хватило места в списке и Софье Самоделкиной (на фото ниже), которая формально выполнила критерий отбора (3-е место по сумме этапов Кубка России), а еще Ксении Синицыной, которая тоже не добралась до финала Гран-при из-за травмы.

И это точно не ассоциации к слову справедливость.

«Исполком ФФКР утвердил списки сборной 17 апреля, после чего они были поданы в Министерство спорта. Согласно утвержденным правилам, в первую очередь были утверждены спортсмены в соответствии с результатами соревнований прошлого сезона.

Кроме этого, в списки сборной входят спортсмены, которые по каким-то причинам не смогли принять участие в основных соревнованиях, они могут быть включены в списки по решению тренерского совета», – генеральный директор ФФКР Александр Коган почему-то приравнял пропуск основных соревнований к выздоровлению после травмы.

5. Несколько знаний о тренерском совете в ФФКР.

Его возглавляет главный тренер сборной Елена Чайковская, а состав входят еще 22 уважаемых специалиста, среди которых Этери Тутберидзе, Евгений Плющенко, Алексей Мишин, Елена Буянова, Светлана Соколовская и даже Татьяна Тарасова.

А главными целями деятельности тренерского совета в положении названы в том числе «объективная независимая экспертиза составов спортивных сборных команд» и «обеспечение стабильности и преемственности в работе по подготовке сборных команд России по фигурному катанию на коньках».

6. 17 спортсменов (12 взрослых + 5 юниоров), включенных в сборную России решением тренерского совета – рекорд ФФКР среди зимних федераций. Остальные федерации явно поскромничали:

• в биатлоне добавили выходящих из декретного отпуска Кристину Резцову и Ульяну Нигматуллину, а также бывшую лыжницу Анну Грухвину – все в точности с критериями Минспорта;

• Елена Вяльбе включила в состав Татьяну Сорину и Ольгу Якимушкину – обе в этом году стали мамами;

• бобслеистка Юлия Беломестных, скелетонист Никита Трегубов и саночница Юлия Ткаченко, пропустив сезон, тоже вернулись в команду тренерским решением;

• в коньках ограничились четырьмя спортсменами, горных лыжах и двоеборье – тремя, прыжках с трамплина – одним.

Мнения в фигурном сообществе тоже разделились.

«А что здесь обсуждать. Почему нет. Трусова и Щербакова попали в резерв сборной России, потому что не участвовали на последнем чемпионате России. Это нормально. Будут ли они продолжать соревноваться? Конечно, они дальше будут выступать в соревнованиях», – Татьяна Тарасова поддерживает решение тренерского совета, членом которого является.

«Состав сборной формируется по результатам прошлого сезона. И в прошлом сезоне Щербакова вообще не выступала, а Трусова, соответственно, участвовала на нескольких этапах, показав плохой результат, и не выступала на чемпионате России.

Если девочки наберут хорошую форму, будут кататься, то все будут счастливы видеть их в составе. Но сборная формируется по единому правилу, которое действует для всех фигуристов. Если человек пропускает соревнования, то не попадает в сборную. С таким же успехом можно спросить, почему в сборную не попала великая Ирина Слуцкая?» – а вот Ильи Авербуха в тренерском совете нет.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов