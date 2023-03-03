23 комментария

Турнир по шоу-программам – последнее топ-событие сезона в нашей фигурке (18 марта).

По статусу и ожиданиям он точно опередит питерский финал Гран-при и вообще обещает стать главным событием года на льду – от названных федерацией фамилий уже бегут мурашки.

Идея собрать на одном турнире фигурных селебрити, вроде бы завершивших карьеру, с действующими спортсменами – идеальное воплощение мечты, чтобы спортсмены оставались на льду дольше пары сезонов. Соревнования звезд прошлого и настоящего вместо надоевших спектаклей и концертов на льду – возможно, самая сильная имиджевая находка в нашем спорте за последний год.

Но мало придумать ход и договориться с участниками – теперь все зависит от реализации. Опасения есть – предыдущие талантливые идеи ФФКР и Первого канала в фигурке разбивались на стадии бытового воплощения.

Примеры перед глазами:

• Прыжковый чемпионат мог стать прорывом в мировой фигурке и прообразом нового спорта на льду, но залип в формате однообразно затянутого события со спорными правилами. Например, в их последней трактовке владение единственным ультра-прыжком оказалось важнее набора из нескольких – абсурд, которого нет ни в одной смежных дисциплин: гимнастике, фристайле, прыжках в воду.

• Командный «Кубок Первого канала» больше запомнился скандалом, который спровоцировало падение Анастасии Зининой.

Писавшие регламент люди проигнорировали вероятность снятия из-за травмы, поэтому правила кроили прямо по ходу турнира, обнуляя результат других участниц. Вышло неловко: вместо обсуждения прокатов и командных раскладов все переругались из-за решения организаторов.

• Внутренняя серия Гран-при в сезоне без мировых стартов совсем не взлетела – хотя имена участников обещали нечто масштабнее тура по полупустым аренам. Финал, который планировался праздничным фейерверком на финише сезона, вообще превратился в формальность с парадом отказников.

Большая вероятность, что турнир шоу-программ тоже утонет в организационной беспомощности.

Вот все детали, которые известны о нем сейчас:

• каждый из участников представит показательный номер продолжительностью от 2,5 до 3 минут, который раньше нигде не показывался;

• никаких требований к исполнению обязательных технических элементов не будет – можно обойтись совсем без прыжков;

• победитель получит 5 млн рублей, за второе место обещают 3 млн, за третье – 1 млн. Участие тоже оплачивается – 250 тысяч.

Собственно и все – других подробностей федерация не проговаривала ни на этапе приема заявок, ни после объявления состава. Возможно, фигуристы и тренеры знают больше нас, но это выглядело бы странно – зачем скрывать подробности от зрителей?

А теперь поставьте себя на место спортсменов, которым за пару недель нужно готовить программу, с которой хотелось бы не просто выйти на лед «Мегаспорта», а еще и выиграть солидные призовые.

Какой должна быть победная постановка? Что будет учитываться при распределении призовых мест?

Сложность элементов? Чистота исполнения? Хореография и образ? Масштаб постановки и реквизита? Тема номера и выбор музыкального сопровождения? Сентиментальность или патриотичность в истории? А может, отношения с федерацией и людьми, которые будут оценивать прокаты?

Ответов нет.

Спортсмены не знают правил турнира, в котором будут участвовать – удивительная история, когда до него остается две недели .

Возможно, организаторы не понимают, что затеяли не усовершенствованную версию «Ледникового периода», где участники будут с улыбкой выслушивать дежурные комплименты и ласковую критику от жюри, а тюнингованный легендами чемпионат России, на который многие фигуристы приедут побеждать просто потому, что не привыкли проигрывать.

Но ни им, ни нам даже не пытаются объяснить, что необходимо для победы.

Внятный регламент, в котором прописаны самые мелкие нюансы – главное, что необходимо новому турниру шоу-программ. Странно, что в ФФКР этого не понимают и не опубликовали правила еще на стадии объявления о приеме заявок. Без них не избежать обид и скандалов – масштаб участников, их амбиции и мощный призовой фонд подразумевают, что фигуристы поедут в «Мегаспорт» не кататься, а побеждать. И будут искать справедливости, если посчитают, что заняли место ниже того, которое себе определили.

Нас ждут талантливые постановки и яркие выступления – в этом сомнений нет. Но кто и по каким критериям будет их оценивать – загадка.

Понятно, что стандартные правила ISU для такого формата бесполезны. Каким прибором сравнить прокаты, например, Алексея Ягудина и Елизаветы Худайбердиевой с Егором Базиным, даже если все трое упадут одинаковое количество раз?

Очевидно, что объективных инструментов для сравнения разных программ за две недели не изобрести и все решит субъективное мнение. Но тогда чье? Неужели организаторы до сих пор не придумали – кто и как определит лучших?

Понятно, что голосование зрителей – хоть по СМС, хоть на сайте Первого канала, хоть на трибунах, – выглядит самым нерабочим вариантом. Оно всегда фанатоориентированное, не имеет ничего общего с объективностью и в итоге все равно сведется к спорам о купленности/продажности организатора, каким бы кристально честным он ни был.

Остается схема с жюри – людьми, которые вызывают максимальное доверие и уважение. Но сколько их в нашей фигурке – экспертов, которые смотрелись бы на шоу-турнире одновременно уместными и независимыми? Навскидку не подходит никто из больших тренеров: Татьяна Тарасова обожает Ягудина, Алексей Мишин тренирует Туктамышеву, Тамара Москвина – Мишину и Галлямова, Этери Тутберидзе – тут все понятно.

Кто остается? Чайковская? Лакерник? Писеев? Коган? Работодатели будущих шоу – Навка, Плющенко, Авербух? Или люди из шоу-бизнеса, страшно далекие от фигурки, но друзья Первого канала?

Вопросов хватает, но очевидно одно: несогласных с финальным результатом будет слишком много – просто потому, что у 19 проигравших болельщиков по умолчанию больше, чем у одного победителя . А когда речь о прокатах, по сути, без правил – такие соревнования обречены на хаос и недоверие.

И это главная причина, почему ФФКР должна выпустить срочный гайд – с четкими критериями и подробными разъяснениями: кто судит, что оценивается, как считаются баллы.

Иначе и этот турнир запомнится совсем не тем, что происходило на льду.

Фото: globallookpress.com/Kenjiro Matsuo/AFLO; РИА Новости/Александр Вильф