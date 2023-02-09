«Лыжня России» – самый массовый забег мира: 1,5 млн на старте 😱 Как его придумали в СССР и спасли в нулевые?

В эту субботу вся Россия встанет лыжи – на этот день назначена традиционная «Лыжня России».

Этот фестиваль называют самым массовым спортивным мероприятием не только в стране, но и в мире. По подсчетам Минспорта год назад в «Лыжне России» участвовало 1,5 млн человек – даже с учетом неизбежных накруток от чиновников в разных городах России на лыжню действительно выходят толпы.

Вообще, лыжные гонки – самый массовый зимний спорт в России.

По статистике за 2021 год им занималось чуть больше миллиона человек (1,072 млн) – даже странно, что цифры ниже тех, что звучат в отчетах о «Лыжне России». Но все равно показатель мощный даже среди летних видов – больше любителей только в футболе, волейболе, баскете и плавании с легкой атлетикой.

Например, в фигурке – ближайшей к лыжам из зимних дисциплин – 697 тысяч занимающихся, в хоккее – 672 тысячи, а в биатлоне и коньках – лишь около 50 тысяч.

И, пожалуй, это объективная картинка – если не в абсолютных, то хотя бы в относительных величинах. Лыжи демократичны по соотношению цена/доступность, не требуют особых навыков, умений и дорогих инструкторов, а еще максимально полезны в комплексном воздействии на организм.

Но вернемся к «Лыжне России». Она, несмотря на название, которое не менялось, появилась еще в советскую эпоху – в целях развития массового спорта. В 1981-м ЦК КПСС принял постановление, в котором планировалось увеличить количество спортсменов-любителей в Союзе, хотя в те годы доля занимающихся спортом в стране по официальным данным составляла 70-80%.

Лыжи в СССР всегда были культовым спортивным занятием – вот несколько подтверждений:

• В 1925 году в стране было изготовлено 20 тысяч пар лыж, два года спустя – 113 тысяч, а еще через два года – уже 2 млн пар. Это расцвет лыжных гонок в Союзе.

• В 1931-м лыжные гонки вошли в комплекс ГТО – с тех пор каждый год проводились лыжные соревнования: «Праздники севера», марафоны, переходы и пробеги.

• В 1962-м на Первой зимней Спартакиаде народов СССР на старт вышло около 10 млн участников. 4 года спустя – уже 12, на третьей (в 1974-м) – 20 млн человек. В моду вошли переходы и зимний туризм, который проходил исключительно на лыжах.

• В середине 70-х в стране было больше 3 тысяч стадионов и больше 6,6 тысячи лыжных баз. Моду задавала столица: москвичи использовали любую свободную площадку. Например, у Лужнецкого двухъярусного метромоста, который открыли в 1959-м вместе со станцией метро «Ленинские горы»

Первая «Лыжня России» прошла в 1982-м и была совсем не похожа на современные старты – ни по формату, ни по оформлению.

Разработку нового мероприятия поручили тогдашнему секретарю Федерации лыжных гонок Альберту Вахрушеву, который имел опыт участия в лыжных марафонах по Швеции и Финляндии. Скандинавскую практику он перенес на советскую реальность – в его проекте «Лыжня России» была 60-километровым марафоном для участников старше 18 лет.

Лишь в последний момент в регламент добавили еще пару финишей: через 20 км для женщин и детей, а через 30 км – для гонщиков, которые не были готовы к марафону.

Принципиальным вопросом стало определение маршрута: его необходимо было сделать без кругов, из точки в точку. Стартовой площадкой выбрали поле на 89-м километре МКАД на территории Медведковского лесопарка, а финиш отнесли в Крылатское.

По прямой траектория между точками составляла около 20 километров, но трасса круто петляла – уходила в сторону Пирогово, возвращалась к старому Дмитровскому шоссе в районе Хлебниково, огибала аэропорт Шереметьево, ныряла под Октябрьскую железную дорогу в районе Ново-Подрезково, шла прямо по льду Москвы-реки, цепляла Сходню, Фирсановку, Алабушево, Планерную – для москвичей не составит труда проложить этот маршрут даже без навигатора.

Гонку назначили на 28 февраля – эту дату по всей стране объявили Всесоюзным днем лыжника. По воспоминаниям участников, с раннего утра вестибюль станции метро «Медведково», отрытой четырьмя годами ранее, превратился в огромную раздевалку – здесь лыжники переодевались, мазали лыжи, разминались.

На старт по разным данным заявились от трех до пяти тысяч человек. До финиша 60-километрвой дистанции, правда, добежали лишь несколько сотен – многие, не рассчитав силы, пользовались возможностью досрочного финиша на Планерной через 30 километров после старта. Из-за этого кому-то не досталось значков и свидетельств о прохождении гонки – их большую часть отправили в Крылатское, не ожидая, что финишеров на Планерной окажется так много.

Победителями первой «Лыжни России» в историю вошли двое – Валерий Михайлин и Виктор Фирсов. Они финишировали вместе в обнимку – спустя 35 лет этот трюк на молодежном чемпионате мира провернут россияне Александр Большунов, Денис Спицов и Алексей Червоткин.

В следующие годы формат «Лыжни России» дорабатывали – в 1985-м появилась 10-километровая дистанция для школьников, в 90-х марафон обрезали до 50 км; в 2000-х гонки начали устраивать в нескольких городах одновременно, позже перешли на 10-километровые забеги.

В моменте статус «Лыжни России» тоже менялся – в 90-е после переноса в подмосковную Яхрому интерес угас, а на новый уровень гонку вывела опека «Газпрома», который стал официальным партнером мероприятия с 2005 года.

Дальше внимание и финансирование только росли – например, тендер на организацию только подмосковного этапа «Лыжни России» в 2023-м от Дирекции по организации и проведению спортивных мероприятий составил 4,88 млн рублей.

Сейчас в программе «Лыжни России» две официальные дистанции: а) 5 км для родившихся в 2005 году или позже; б) 10 км для всех остальных. Возрастных ограничений, по сути, нет – но необходимы справка с допуском врача и страховка.

В официальных планах Минспорта на 2023 год – 389 150 участников в 73 регионах (самыми массовыми – по 15 тысяч участников – планируются Москва, Татарстан, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область и Башкортостан). Центральный старт пройдет в Химках – на том самом месте, где 41 год назад находился промежуточный финиш первой «Лыжни России».

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев, Максим Блинов, Александр Кряжев, Олег Ласточкин, Миранский, Максим Богодвид