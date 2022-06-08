Желание Тутберидзе (даже в теории) тренировать за границей можно понять. Сезон без топ-турниров превратит ее из тренера в аниматора

Колонка Алексея Авдохина.

Возможный переход Дианы Дэвис с партнером Глебом Смолкиным в сборную США и возможное желание Этери Тутберидзе тренировать в Штатах – теперь главные фигурные инсайды лета от скандального американского блогера Дэйва Лиза.

Опровержение от Этери – относительно собственного желания сменить локацию – уже последовало. Видимо, оно было настолько мощным и настойчивым, что долетело до самого Лиза – часть о том, что Тутберидзе хочет тренировать в США, но не может этого сделать из-за невозможности забрать с собой фигуристок, из его сообщения оперативно исчезла.

Новость о смене спортивного гражданства дочерью осталась без комментариев – и это тот случай, когда молчание Этери не значит вообще ничего. Тишина – ее личный бренд, и даже самые громкие и скандальные новости – повод не для развернутых и внятных объяснений, а для еще большего затишья и редких полунамеков – в лучшем случае.

Вспомните, как Тутберидзе реагировала на главные сенсации вокруг ее учениц:

• долгое молчание после слухов о конфликте с Медеведевой в Пхенчхане-2018 – до знаменитого выпуска программы «Время», когда скрывать уход ученицы к Брайану Орсеру уже не было никакой возможности;

• отписки от Косторной и Трусовой в еще не запрещенном тогда инстаграме после их побега к Плющенко;

• стихи Цветаевой – в ответ на обвинения Плющенко в том, что у Этери нет фигуристок, которых она воспитала с нуля;

• «Сплетнями не занимаюсь» – это после новостей о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой.

Максимальная закрытость, маска хладнокровия и тотальное отсутствие эмоций – стиль Тутберидзе, к которому пора привыкнуть.

Но этот случай особый – теперь выпал инсайд не об ученицах, а о ней самой и ее дочери. И, как бы их ни отрицали, выглядят вполне логичными.

Но сначала давайте проговорим главное – то, о чем Тутберидзе почему-то говорить не решается. Возможная смена спортивного гражданства Дианой, как и абстрактная возможность Этери работать в любой стране – нормальные желания, в которых нет ничего постыдного. И эти поступки – не преступление, их нельзя измерять понятиями патриотизма или предательства.

Посмотрите на ситуацию глазами Дианы и Этери.

Дэвис со Смолкиным тщательно выстраивают карьеру, их имена и программы в олимпийском сезоне запомнили, судьи – только начали признавать. Они вкладываются в топовых тренеров и постановщиков (Шпильбанд, Платов, Ришо), живут в США, тренируются на дорогом льду и точно мечтают стать явлением в танцах – какими бы ни казались их перспективы со стороны. Терять время в дисциплине, где авторитет нарабатывается сезонами – путь назад в неизвестность.

Этери, возможно, еще сложнее. Без международных турниров она, по сути, лишается механизмов, которыми прежде мотивировала учениц на самоотречение, риски и сверхнагрузки. Если в прежней системе координат все жертвы компенсировались счастьем будущих побед, славы и титулов, то нынешний горизонт ожиданий съежился до Гран-при России и конкуренции за главные роли в бесконечных ледовых шоу.

Как, например, настраивать Трусову, Щербакову или даже выходящую во взрослые Аделию Петросян на мучительные тренировки, если главными турнирами в их карьере на ближайшие «сезон-два-а там как пойдет» станут чемпионат России или этап Гран-при в Перми? Какие обещать перспективы, если сроки возвращения российского спорта на международные старты – прямо сейчас самая случайная величина на планете.

В таких условиях Тутберидзе даже с самой гениальной методикой и выстроенной системой бессильна против Авербуха / Навки / Плющенко с их шоу, которые забирают меньше труда и здоровья, зато приносят фигуристам деньги, комфорт и осязаемую профессию.

Этери – тренер, мечтает заниматься любимым делом. Это важная человеческая потребность, которая иногда важнее денег, обязательств или почетных званий. А в России – по крайней мере на ближайший сезон – ей остается роль аниматора для топ-фигуристок, которых через тренировки придется готовить к шоу (своим или чужим – не так важно), между которыми федерация будет устраивать турнирчики для аппетита.

Есть и второй вариант – работа с малышами, которым рановато в ледовые спектакли, но на совсем отдаленное будущее, вдвойне неопределенное после повышения возрастного ценза.

Понятно, что оптимального сценария, как строить карьеру дальше, сейчас не существует – ни для фигуристов, ни для тренеров. Но важно понимать философию спортсменов, для которых самореализация и карьера зачастую не связана с государственными границами, национальными флагами и политическими лозунгами.

А в фигурном катании, пожалуй, самом трансграничном виде спорта – особенно. Здесь переезд в другую страну – иногда единственная возможность сохранить себя в спорте, а спорт – в себе.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Алексей Даничев