Зато шутит про службу.

Главная хоккейная история года – возвращение Ивана Федотова из армии. И не в «Филадельфию», с которой был подписан контракт, а в ЦСКА, где он до армии и играл. Вы точно слышали об этом остросюжетном сериале.

Все эти месяцы максимально интриговала позиция самого Федотова, но он упорно молчал. Высказывались даже очень далекие от хоккея люди – только не сам Федотов. Да, была июльская пресс-конференция, но и там отслуживший игрок в компании с Сергеем Федоровым отбивался пространными ответами, а не говорил конкретно:

● «Считаю ли я, что ЦСКА приложил руку к моему уходу в армию? Тут можно что угодно говорить. Не имеет никакого значения, кто приложил руку»;

● «Решение принято, чтобы как можно быстрее вернуться на тот пьедестал, где я был. ЦСКА владеет правами на меня, это самый титулованный клуб с большими амбициями. Тут другого не дано»;

И все в таком духе. В дальнейшем если и была прямая речь, то редкая и с такими же ответами в стиле доктора Верховцева. А с началом сезона ЦСКА даже прятал вратаря от медиа. «Если вы так в себе уверены, что Иван Федотов будет играть за ЦСКА – почему вы не даете с ним говорить? Боитесь, что он что-то лишнее скажет?» – спрашивал журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков, которому даже угрожали вызвать охрану, пока он безуспешно ждал игрока в микст-зоне.

Спустя полтора месяца хоккеист нарушил обет молчания – и пришел в воскресенье в эфир программы «Мастера спорта» на радио «Маяк». На протяжении чистых 40 минут Федотов отвечал на вопросы Николая Саприна и Дмитрия Сухинина. На большинство – довольно живо и интересно. Было заметно, что он возвращается к привычной жизни. Даже свое годовое отсутствие уже в шутку периодически называл «командировкой».

● «Временами в часть приносили «ящик», ставили, подключали. Кто-нибудь один пойдет к антенне. Все ему: «Стой, не двигайся». И что-нибудь включат. Иногда зовут меня: «Иди, там ЦСКА показывают!». Они матч с кем-то играли, я так, мельком посмотрел. Потом в какой-то момент снова зовут. «Иди» – «Не, я не хочу. Что я буду смотреть? Я не играю. Смотреть, как другие играют? Здорово. Молодцы, что. Пусть кайфуют парни пока (смеется)».

● «Стал ли сразу дедом? Пффф. Я пришел – там вообще: этому 19, тут 20, тут 21. Старлеи – 24-25, то есть после окончания академии приходят «пиджаки». Думаешь: «Е-мое». Там замкомандир взвода на год-два младше – приходит: «Иван Дмитриевич, здравствуйте». Узнавали часто. Вообще приятный такой осадок, потому что все с уважением, с пониманием и с каким-то таким правильным цинизмом – и хотя бы вот это помогало в моменте чувствовать себя комфортно, потому что, блин, реально... «Иван, спасибо тебе. Красава! За Олимпиаду, за ваше дело» – «Спасибо, очень приятно». Я не думал, что будет такая приятная обратная сторона медали, что будут с пониманием, с уважением, с теплыми словами поддерживать и давать комфортные условия».

Конечно, были вопросы и про ситуацию с «Филадельфией» – хотя ведущие в начале предупредили, что обещали «не педалировать тему».

Увы, откровений тут не произошло – на вопрос про сложившуюся ситуацию вратарь отвечал заготовленным роботизированным штампом. Хотя в обсуждении других тем выглядел вполне живым и интересным собеседником.

Кажется, это заранее оговоренная с ЦСКА официальная позиция, которой Федотов будет придерживаться на протяжении всего контракта – как минимум до мая 2025-го. И в целом вопрос об отношении Ивана к ситуации можно закрывать – хотя бы до тех пор, пока ИИХФ не придумает новые санкции, кроме 5 тысяч франков за матч.

С другой стороны, Иван по-прежнему не сказал, чего он хочет. В исполнении других людей ответ на этот вопрос («Федотов хочет играть в ЦСКА») все слышали неоднократно, но сам Иван скромно молчал. В лучшем случае – говорил что-то про возвращение к прежней форме.

В эфире «Маяка» его попытались аккуратно вывести на возможную тему будущего в НХЛ. Ответ был менее механическим – Иван даже пошутил на явно не самую приятную тему.

Вот будет номер, если в мае 2025-го Федотов подпишет еще один контракт с «Филадельфией».

Фото: vk.com/hccska