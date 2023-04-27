Это ваш шанс.

Впереди новый сезон в КХЛ и НХЛ – и это лучшее время, чтобы ворваться в хоккейную команду Sports.ru.

Мы расширяемся и ищем новых авторов, которые будут писать классные тексты и собирать сотни тысяч просмотров.

Видите шайбу?

Разбираетесь в системе СКА и Романа Ротенберга?

Знаете, где офис Овечкина?

Помните победный гол Ковальчука в Квебеке и поражение 3:7 в Ванкувере?

Тогда мы можем быть друг другу полезны!

От вас – грамотный русский язык, понимание хоккея, умение придумывать и желание реализовывать интересные темы, ответственность, обучаемость и соблюдение дедлайнов.

От нас – не только зарплата, но и развитие вас как автора.

В письме немного расскажите о себе: сколько вам лет, есть ли опыт работы в медиа (если да – пришлите ссылки на лучшие тексты), какие ресурсы читаете, за что любите хоккей, а также предложите 5 тем для текстов, одну из которых готовы реализовать.

Присылайте резюме на voronin@sports.ru и kopachev@sports.ru (с темой письма – Автор в хоккей).