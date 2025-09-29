Соболенко – десятая теннисистка, которая провела минимум 50 недель подряд на первой строчке рейтинга
Арина Соболенко проводит 50-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира.
Белоруска стала №1 21 октября 2024 года. Соболенко – лишь десятая теннисистка в истории, которая провела минимум 50 недель подряд на первом месте.
До нее это сделали:
Штеффи Граф – 186 недель подряд (с 1987 по 1991 год);
Серена Уильямс – 186 (2013–2016);
Мартина Навратилова – 156 (1982–1985);
Эшли Барти – 114 (2019–2022);
Крис Эверт – 113 (1976–1978);
Моника Селеш – 91 (1991–1993);
Мартина Хингис – 80 (1997–1998);
Ига Швентек – 75 (2022–2023);
Жюстин Энен – 61 (2007–2008).
В общей сложности Соболенко проводит на первой строчке 58-ю неделю. Она была №1 восемь недель в 2023 году.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: tennis.com
