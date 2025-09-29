Соболенко – десятая теннисистка, которая провела минимум 50 недель подряд на первой строчке рейтинга

Арина Соболенко проводит 50-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира.

Белоруска стала №1 21 октября 2024 года. Соболенко – лишь десятая теннисистка в истории, которая провела минимум 50 недель подряд на первом месте.

До нее это сделали:

В общей сложности Соболенко проводит на первой строчке 58-ю неделю. Она была №1 восемь недель в 2023 году.