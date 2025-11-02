Ига Швентек: «Горжусь первой подачей – матчей, в которых я зарабатываю очки только за счет нее, становится все больше и больше»

Ига Швентек рассказала, в чем прибавила после начала работы с Вимом Фиссеттом.

В первой встрече в группе на итоговом турнире WTA полька обыграла Мэдисон Киз (6:1, 6:2).

– У вас в группе соперницы, которые играют в очень мощный теннис – [Елена] Рыбакина и [Аманда] Анисимова. Вносили ли вы какие-то корректировки в вашу игру, зная, что темп матча будет очень высоким?

– Конечно, потому что к этому надо быть готовой. Я бы сказала, что это то, над чем я работала на протяжении всего сезона. Одна из целей, которую я поставила в начале работы с Вимом – научиться возвращать быстрые и низкие мячи без вращения.

Так что я думаю, что в этом я прибавила, и я постараюсь здесь этим и воспользоваться. Но все всегда зависит от исполнения, чтобы выиграть турнир, нужно каждый день показывать хорошие результаты. Я довольна сегодняшним днем, но, конечно, я должна быть готова к следующим матчам.

– Вы год и один месяц работаете с Вимом. Какими результатами вы гордитесь больше всего? Может быть, повышением темпа в матчах с мощными соперницами?

– Да, [я горжусь] этим и первой подачей. Потому что матчей, в которых я зарабатываю очки только за счет нее, становится все больше и больше. Раньше у меня никогда такого не было. Мне приходилось тащить мячи в каждом розыгрыше, поэтому я очень это ценю. Это замечательно, и я надеюсь, что все продолжится в том же духе.