Оже-Альяссим о финале с Синнером в Париже: «Иногда Янник неудержим, но его можно обыграть»

Феликс Оже-Альяссим поделился мыслями о финале «Мастерса» в Париже.

Канадец поборется за титул с Янником Синнером. Их счет в личке – 2:2.

Итальянец выиграл последние две встречи – на «Мастерсе» в Цинциннати-2025 (6:0, 6:2) и на US Open-2025 (6:1, 3:6, 6:3, 6:4).

«Очевидно, он фаворит, хотя в Нью-Йорке мы сыграли отличный матч. Мы показывали хороший теннис, но он меня обыграл. Мои первые победы были до того, как он стал таким Синнером. С тех пор он сильно прибавил. Но игра с ним всегда дает ценный опыт – он требует от соперников строгой тактической дисциплины и почти идеального исполнения. Я должен быть готов показать свой лучший теннис и не допускать глупых ошибок. Буду стараться это сделать и выиграть завтра.

В Цинциннати поражение было очень тяжелым. Я был далек от победы. На US Open все прошло гораздо лучше. В какой-то момент я заметил, что он сбился с ритма. Фактически, я почти смог переломить ход матча в свою пользу. Возможно, у него был спад в игре, поэтому матч пошел неожиданным образом. Это обнадеживает. Янник очень силен, иногда неудержим, но его можно обыграть».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: puntodebreak.com
