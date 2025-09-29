Чемпион итогового турнира ATP может заработать рекордные $5,07 млн

ATP объявила призовой фонд итогового турнира в Турине.

Чемпион турнира может заработать рекордные призовые в теннисе – 5 071 000 долларов, если пройдет групповой этап без поражений.

За участие выплата составит 331 тысячу.

За каждую победу на групповом этапе – 396 500.

За победу в полуфинале – 1 183 500.

А за победу в финале – 2 367 000.

Общий призовой фонд турнира – 15,5 млн долларов.