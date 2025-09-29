Чемпион итогового турнира ATP может заработать рекордные $5,07 млн
ATP объявила призовой фонд итогового турнира в Турине.
Чемпион турнира может заработать рекордные призовые в теннисе – 5 071 000 долларов, если пройдет групповой этап без поражений.
За участие выплата составит 331 тысячу.
За каждую победу на групповом этапе – 396 500.
За победу в полуфинале – 1 183 500.
А за победу в финале – 2 367 000.
Общий призовой фонд турнира – 15,5 млн долларов.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: atptour.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости